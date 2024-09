Ngày mới với tin tức sức khỏe: Cách dễ làm để phòng bệnh tiểu đường

Phát hiện thêm cách dễ làm để phòng bệnh tiểu đường

Nghiên cứu mới vừa được trình bày tại cuộc họp thường niên của Hiệp hội châu Âu về nghiên cứu bệnh tiểu đường (EASD) 2024, đã tìm ra thêm một cách để bạn giảm đến gần 50% nguy cơ mắc bệnh tiểu đường từ thói quen ngủ của mình.

Các nhà khoa học từ Đại học Leiden (Hà Lan) đã nghiên cứu mối liên hệ giữa thời gian ngủ, bệnh tiểu đường và sự phân bố mỡ trong cơ thể ở hơn 5.000 người tham gia, chủ yếu ở độ tuổi giữa 50.



Những người tham gia đã báo cáo về thời gian thức dậy và đi ngủ thông thường của họ.

Thức khuya có thể dẫn đến mất cân bằng nhịp sinh học - vốn có thể dẫn đến rối loạn chuyển hóa và cuối cùng là dẫn đến bệnh tiểu đường loại 2 ẢNH: PEXELS

Từ đó, các tác giả chia những người tham gia thành 3 nhóm:

Nhóm 1 - kiểu thời gian sinh học muộn, gồm những người đi ngủ muộn nhất.

Nhóm 2 - kiểu thời gian sinh học sớm, gồm những% người đi ngủ sớm nhất.

Nhóm 3 - kiểu thời gian sinh học trung gian, gồm những người đi ngủ không quá sớm không quá muộn.

Trong thời gian theo dõi trong gần 7 năm, có 225 người phát bệnh tiểu đường loại 2.

Tập thể dục có lợi cho người cao tuổi như thế nào?

Quá trình lão hóa sẽ đi kèm với sự suy giảm hoạt động thể chất. Do đó, tập thể dục thường xuyên rất quan trọng với sức khỏe người cao tuổi. Tập luyện sẽ giúp tăng cường sức khỏe, kéo dài tuổi thọ và cải thiện đáng kể chất lượng cuộc sống.

Tập thể dục thường xuyên sẽ giúp mang lại cho người cao tuổi những lợi ích sau:

Cải thiện sức khỏe tim mạch. Một trong những lợi ích lớn nhất của tập thể dục là tăng cường sức khỏe tim mạch, đặc biệt là khi nguy cơ mắc bệnh tim sẽ tăng theo tuổi tác. Nhiều bằng chứng khoa học cho thấy tập thể dục thường xuyên làm giảm đáng kể nguy cơ mắc bệnh tim và đột quỵ ở người lớn tuổi, theo trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

Tập thể dục thường xuyên giúp người cao tuổi kiểm soát tốt các bệnh mạn tính như tiểu đường, huyết áp cao ẢNH: PEXELS

Một nghiên cứu được công bố trên chuyên san Journal of the American College of Cardiology cho thấy ngay cả các hoạt động cường độ vừa phải, chẳng hạn như đi bộ nhanh, cũng có thể làm giảm huyết áp, cải thiện mức cholesterol và tăng cường chức năng tim. Các chuyên gia khuyến cáo người cao tuổi nên tập thể dục cường độ vừa phải ít nhất 150 phút/tuần để duy trì sức khỏe tim mạch.



3 loại rau xanh người có bệnh tim mạch nên ưu tiên ăn

Các loại rau lá xanh là thành phần không thể thiếu trong chế độ ăn lành mạnh. Các dưỡng chất trong rau xanh mang lại rất nhiều lợi ích. Một lợi ích không phải ai cũng biết của rau xanh là giúp cải thiện sức khỏe tim mạch.

Các bằng chứng nghiên cứu cho thấy rau xanh là một trong những nguồn cung cấp nitrat chất lượng nhất trong chế độ ăn hằng ngày. Nitrat trong rau xanh là hợp chất tự nhiên mang lại nhiều lợi ích cho tim, theo trang thông tin sức khỏe Everyday Health (Mỹ).

Rau chân vịt không chỉ giàu vitamin A, C, K mà còn là nguồn cung cấp chất sắt chất lượng ẢNH: PEXELS

Trong một nghiên cứu đăng trên chuyên san European Journal of Epidemiology, các nhà khoa học Đan Mạch đã phân tích dữ liệu thu thập từ hơn 50.000 người. Họ phát hiện mỗi ngày chỉ cần ăn 1 chén rau giàu nitrat là có thể giảm đến 26% nguy cơ mắc bệnh tim.

Nitrat khi vào cơ thể có tác dụng làm giãn mạch máu, giúp tăng cường lưu thông máu. Nhờ đó, ô xy và dinh dưỡng từ máu sẽ đến các cơ quan trên cơ thể hiệu quả hơn. Một số bằng chứng nghiên cứu cũng cho thấy những người nạp đủ nitrat sẽ giúp chức năng vận động cơ ở chân mạnh hơn và đi bộ nhanh hơn so với người nạp ít nitrat.

