Ngày mới với tin tức sức khỏe: Những dấu hiệu cảnh báo sớm cơn đột quỵ

Bắt đầu ngày mới với tin tức sức khỏe, bạn đọc còn có thể xem thêm các bài viết: Những bệnh ngoài da thường gặp sau mưa lũ; Phát hiện khung giờ ăn giúp người lớn tuổi ngăn ngừa bệnh tiểu đường; Nhai thế nào để giảm cân hiệu quả hơn?...

Dấu hiệu khác thường giúp nhận biết sớm cơn đột quỵ sắp xảy ra

Đột quỵ là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong và tàn tật trên toàn thế giới. Đột quỵ thường xảy ra bất ngờ, vì vậy nhận biết các dấu hiệu cảnh báo sớm là rất quan trọng để cứu mạng người bệnh.

Một số trường hợp đột quỵ xảy đến sau các cơn "đột quỵ nhỏ". Những cơn đột quỵ này là cảnh báo quan trọng, theo tờ Times Of India.



Sau đây là các dấu hiệu cảnh báo sớm cơn đột quỵ cần chú ý:

Mất giác quan đột ngột. Đột quỵ có thể xảy ra sau tình trạng mất thị lực đột ngột, thính lực hoặc xúc giác và không rõ nguyên nhân. Cảm giác xúc giác có thể yếu hoặc mất đi một cách bất thường, hoặc có thể mất khả năng nhìn ở một mắt. Ngoài ra, cũng có thể xảy ra cảm giác như kim châm hoặc tê ở tay chân.

Đột quỵ là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong và tàn tật trên toàn thế giới Ảnh: Pexels

Lú lẫn hoặc khó hiểu lời nói. Lú lẫn là một dấu hiệu điển hình khác của đột quỵ giai đoạn đầu. Người bệnh có thể thấy khó hiểu những gì mọi người đang nói hoặc khó ghép từ lại với nhau.

Có thể nói lắp bắp hoặc không rõ ràng. Những triệu chứng này rất đáng lo ngại ngay cả khi chúng biến mất nhanh chóng, vì đó có thể là "đột quỵ nhỏ", thường xảy ra trước khi đột quỵ hoàn toàn.

Đau đầu khác thường. Mặc dù có nhiều nguyên nhân gây đau đầu, nhưng cơn đau đầu dữ dội, đột ngột không rõ lý do có thể là dấu hiệu của đột quỵ. Loại đau đầu này có thể xảy ra rất nhanh và không giống bất kỳ cơn đau đầu đã từng gặp nào. Nếu kèm theo buồn nôn hoặc chóng mặt, thì đó là dấu hiệu cần được chăm sóc ngay lập tức. Bạn đọc có thể xem thêm nội dung bài viết này trên trang sức khỏe ngày 17.9.

Phát hiện khung giờ ăn giúp người lớn tuổi ngăn ngừa bệnh tiểu đường

Những người có nguy cơ cao mắc bệnh tiểu đường, còn gọi là tiền tiểu đường, thường được khuyên nên theo chế độ ăn hạn chế calo để ngăn ngừa tình trạng chuyển biến thành bệnh tiểu đường. Tuy nhiên, điều này không dễ thực hiện.

Tin vui là nghiên cứu mới vừa được trình bày tại hội nghị thường niên của Hiệp hội nghiên cứu bệnh tiểu đường châu Âu (EASD), đã tìm ra một cách đơn giản để cải thiện khả năng kiểm soát đường huyết.

Ăn các bữa ăn trong khung giờ 8 tiếng một ngày giúp kiểm soát đường huyết hiệu quả Ảnh: Pexels

Các nhà nghiên cứu từ Đại học Manchester Metropolitan (Anh) muốn điều tra tác động đối với khả năng kiểm soát đường huyết của việc ăn các bữa ăn giới hạn trong một khung giờ nhất định.



Họ đã tiến hành thử nghiệm trên 15 người ở độ tuổi trung bình là 52, ít vận động, bị thừa cân và mắc tiền tiểu đường. Những người tham gia được chỉ định áp dụng 2 khung giờ ăn khác nhau trong 3 ngày. Với một khung giờ ăn chỉ trong 8 tiếng (sớm: 8 - 16 giờ hoặc muộn: 12 - 20 giờ) và một khung giờ ăn như bình thường - khoảng hơn 14 tiếng từ sáng đến tối.

Các tác giả đã so sánh tác động đối với mức đường huyết của 2 khung giờ ăn này bằng cách theo dõi đường huyết liên tục và các dấu hiệu biến thiên đường huyết của những người tham gia.

Kết quả đã phát hiện ta rằng so với khung giờ ăn thông thường (hơn 14 tiếng một ngày), ăn trong khung giờ 8 tiếng một ngày có chỉ số đường huyết nằm trong phạm vi bình thường và cũng giúp giảm các dấu hiệu biến thiên đường huyết. Nội dung tiếp theo của bài viết này sẽ có trên trang sức khỏe ngày 17.9.

Nhai thế nào để giảm cân hiệu quả hơn?

Hành trình giảm cân thường tập trung vào chế độ ăn kiêng và tập thể dục. Thế nhưng, một yếu tố có thể đóng góp đáng kể vào việc giảm cân nhưng lại ít được biết đến là nhai đúng cách.

Nhai thức ăn đúng cách có thể hỗ trợ giảm cân bằng cách cải thiện tiêu hóa, giảm lượng calo nạp vào và tăng cảm giác no. Các nghiên cứu cho thấy nhai kỹ thức ăn giúp tăng cường quá trình trao đổi chất, kiểm soát lượng thực phẩm ăn vào và cải thiện khả năng hấp thụ chất dinh dưỡng của cơ thể.

Nhai kỹ thức ăn có thể giúp hỗ trợ giảm cân ẢNH: PEXELS

Nhai kỹ thức ăn là bước cần thiết cho quá trình tiêu hóa. Khi nhai kỹ, thức ăn sẽ được chia thành các phần rất nhỏ, giúp cơ thể dễ tiêu hóa và hấp thụ chất dinh dưỡng hơn.

Không chỉ liên quan đến tiêu hóa, nhai cũng gửi tín hiệu đến não, từ đó ảnh hưởng đến cảm giác đói và no. Cơ chế này liên quan đến hoóc môn ghrelin có chức năng điều chỉnh cơn đói và hoóc môn leptin giúp kiểm soát cảm giác no. Chúng ta nhai càng nhiều, não càng có nhiều thời gian để nhận biết cảm giác no, nhờ đó giúp tránh ăn quá nhiều.

Một số bằng chứng nghiên cứu phát hiện những người ăn chậm, nhai kỹ có xu hướng ăn ít hơn, nhờ đó giảm được lượng calo nạp vào. Một nghiên cứu được công bố trên chuyên san Appetite cho thấy những người nhai mỗi miếng thức ăn 40 lần sẽ nạp lượng calo ít hơn 12% so với người chỉ nhai 15 lần. Việc giảm lượng calo này đóng vai trò quan trọng với nỗ lực giảm cân. Hãy bắt đầu ngày mới với tin tức sức khỏe để xem thêm nội dung bài viết này bạn nhé!