Tập thể dục có lợi cho người cao tuổi như thế nào?

Tập thể dục thường xuyên sẽ giúp mang lại cho người cao tuổi những lợi ích sau:

Cải thiện sức khỏe tim mạch

Một trong những lợi ích lớn nhất của tập thể dục là tăng cường sức khỏe tim mạch, đặc biệt là khi nguy cơ mắc bệnh tim sẽ tăng theo tuổi tác. Nhiều bằng chứng khoa học cho thấy tập thể dục thường xuyên làm giảm đáng kể nguy cơ mắc bệnh tim và đột quỵ ở người lớn tuổi, theo trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

Tập thể dục thường xuyên giúp người cao tuổi kiểm soát tốt các bệnh mạn tính như tiểu đường, huyết áp cao ẢNH: PEXELS





Một nghiên cứu được công bố trên chuyên san Journal of the American College of Cardiology cho thấy ngay cả các hoạt động cường độ vừa phải, chẳng hạn như đi bộ nhanh, cũng có thể làm giảm huyết áp, cải thiện mức cholesterol và tăng cường chức năng tim. Các chuyên gia khuyến cáo người cao tuổi nên tập thể dục cường độ vừa phải ít nhất 150 phút/tuần để duy trì sức khỏe tim mạch.

Tăng cường sức mạnh cơ bắp

Quá trình lão hóa sẽ dẫn đến sự suy giảm tự nhiên khối lượng và sức mạnh cơ bắp. Tuy nhiên, duy trì hoạt động thể chất có thể giúp chống lại quá trình này.

Một nghiên cứu trên chuyên san Journal of Aging and Physical Activity cho thấy tập các bài sức bền như đi bộ, chạy bộ, bơi lội hay bài tập sức mạnh như nâng tạ, hít đất, kéo xà đơn đều giúp duy trì hiệu quả khối lượng cơ. Không những vậy, tập luyện còn giúp người cao tuổi cải thiện khả năng giữ thăng bằng, giúp giảm nguy cơ té ngã. Té ngã chính là một trong những nguyên nhân chính gây thương tích ở người lớn tuổi.

Hỗ trợ kiểm soát bệnh mạn tính

Rất nhiều người lớn tuổi đang sống chung với các bệnh mạn tính như tiểu đường, viêm khớp và loãng xương. Tập luyện thể chất thường xuyên là một phần hết sức quan trọng giúp kiểm soát các bệnh này.

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Mỹ, tập thể dục thường xuyên giúp điều chỉnh lượng đường trong máu, giảm đau khớp và tăng cường mật độ xương. Hơn nữa, tập thể dục cũng giúp cải thiện độ nhạy insulin. Đây là điều rất quan trọng để kiểm soát bệnh tiểu đường.

Cải thiện nhận thức não bộ

Tập luyện không chỉ có lợi cho cơ thể mà còn cho cả trí não. Các chuyên gia cho biết tập thể dục thường xuyên sẽ giúp tăng cường chức năng nhận thức và trì hoãn sự khởi phát của chứng mất trí Alzheimer. Ngoài ra, tập luyện cũng được chứng minh là làm giảm các triệu chứng lo âu và trầm cảm, theo Healthline.