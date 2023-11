Ngày mới với tin tức sức khỏe: Cách giúp bạn tránh xa đột quỵ

Bắt đầu ngày mới với tin tức sức khỏe, bạn đọc còn có thể xem thêm các bài viết: 6 việc quan trọng người từ 50 tuổi không nên bỏ qua; 5 món giúp cơ bụng săn chắc hơn; Nghiện cắn móng tay, có phải chỉ là thói quen xấu?...

4 thay đổi lối sống quan trọng giúp tránh xa đột quỵ

Đột quỵ là tình trạng nguy hiểm và cần được cấp cứu càng sớm càng tốt. Bệnh có thể để lại những hậu quả sức khỏe lâu dài. Và một trong những cách phòng ngừa, giảm thiểu nguy cơ đột quỵ chính là điều chỉnh lối sống.

Đột quỵ thường xảy ra ở người cao tuổi. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, đột quỵ đang có xu hướng trẻ hóa. Có những người dù còn trẻ nhưng vẫn bị đột quỵ.

Kiểm soát tốt huyết áp giúp giảm đáng kể nguy cơ bị đột quỵ SHUTTERSTOCK

Đột quỵ xảy ra khi mạch máu lưu thông lên não bị tắc nghẽn. Tế bào não sẽ chết dần do không nhận được nguồn máu giàu ô xy và chất dinh dưỡng. Trong những trường hợp nặng, đột quỵ sẽ gây liệt, thậm chí tử vong.

Để ngăn ngừa đột quỵ, các chuyên gia khuyến cáo cần có những thay đổi lối sống sau:

Giảm cân. Thừa cân, béo phì là nguyên nhân gốc rễ của nhiều vấn đề sức khỏe, từ huyết áp cao, tiểu đường đến tăng nguy cơ đau tim, đột quỵ. Các nghiên cứu cho thấy chỉ cần giảm 4-5 kg là đủ để giảm đáng kể nguy cơ đột quỵ. Cách tốt nhất để giảm cân hiệu quả là áp dụng cùng lúc ăn kiêng và tập thể dục.

Tập thể dục. Tập thể dục không chỉ giúp giảm cân, làm săn chắc cơ bắp mà còn giúp giảm huyết áp, từ đó giảm nguy cơ đột quỵ. Tùy theo thể trạng và sở thích mà mọi người có thể tập bằng cách đi bộ, bơi lội, đạp xe, tập gym, khiêu vũ hay bất kỳ môn thể thao nào.

Kiểm soát huyết áp. Huyết áp cao là yếu tố rủi ro rất lớn và làm tăng nguy cơ xảy ra đột quỵ. Do đó, kiểm soát huyết áp đóng vai trò cực kỳ quan trọng khi ngăn ngừa đột quỵ.

Huyết áp lý tưởng ở người trưởng thành là 120/80 mmHg. Chỉ số huyết áp trên mức này được xem là huyết áp cao. Để kiểm soát huyết áp, điều đầu tiên cần làm là đến bác sĩ khám để được điều trị phù hợp. Bạn đọc có thể xem thêm nội dung bài viết này trên trang sức khỏe ngày 15.11.

Chuyên gia: 6 việc quan trọng người từ 50 tuổi không nên bỏ qua

Giữ cho tâm trí năng động, không bị căng thẳng sẽ giúp tăng cường sức khỏe não bộ. Những người 50 tuổi trở lên càng chú ý vấn đề này.

Sau đây, các chuyên gia chia sẻ 6 điều người từ 50 tuổi trở lên có thể làm để giữ cho chức năng nhận thức và trí nhớ luôn nhạy bén.

Người 50 tuổi trở lên rất cần phải giữ cho bộ não luôn nhạy bén Shutterstock

Không ngừng học hỏi. Mọi người vẫn nghĩ rằng đến một độ tuổi nhất định là đã "quá muộn" để học bất cứ điều gì mới. Tuy nhiên, theo tiến sĩ Anthony Thompson, phụ trách chương trình tâm lý học sau đại học tại Đại học Arden (Anh), nghiên cứu khoa học cho thấy học tập suốt đời là yếu tố quan trọng để có sức khỏe trí não tốt khi bạn già đi.

Cụ thể, học các kỹ năng mới và tiếp thu kiến thức có thể kích thích sự phát triển của các kết nối thần kinh mới và tăng tính linh hoạt tổng thể của não. Từ hoạt động tình nguyện đến theo đuổi một sở thích mới, nhạc cụ hay ngôn ngữ, hãy tìm những điều mới mẻ để giữ cho tâm trí của bạn luôn được rèn luyện tốt.

Luôn năng động. Tiến sĩ Adam Moreton, chuyên gia tư vấn về sức khỏe tâm thần cho người lớn tuổi tại Phòng khám Pall Mall Medical (Anh), cho biết: Hãy đặt mục tiêu tập thể dục vừa phải ít nhất 150 phút mỗi tuần.

Rất nhiều nghiên cứu chứng minh tập thể dục thường xuyên sẽ rất tốt cho sức khỏe tổng thể, trong đó có trí não. Nội dung tiếp theo của bài viết này sẽ có trên trang sức khỏe ngày 15.11.

5 món giúp cơ bụng săn chắc hơn

Không có gì ngạc nhiên khi tập luyện thường xuyên đóng vai trò cực kỳ quan trọng để có cơ bụng 6 múi. Nhưng không chỉ có tập luyện, thói quen ăn uống cũng quan trọng không kém. Chọn đúng loại thực phẩm để ăn sẽ góp phần định hình các khối cơ ở bụng.

"Chế độ ăn uống đóng vai trò quan trọng trong nỗ lực có được cơ bụng rõ nét vì nó ảnh hưởng đến tỷ lệ mỡ trong cơ thể", chuyên trang dinh dưỡng và sức khỏe Eat This, Not That! dẫn lời chuyên gia dinh dưỡng người Mỹ Trista Best.

Để có cơ bụng rõ nét, mọi người phải giảm lượng mỡ trong cơ thể đồng thời phát triển và duy trì khối lượng cơ bụng. Các loại thực phẩm tốt nhất giúp cơ bụng săn chắc và rõ nét gồm:

Cá hồi. Cá hồi là món ăn cực tốt nhờ hàm lượng cao protein và axit béo omega-3.

Cá hồi là món ăn cực tốt nhờ hàm lượng cao protein và axit béo omega-3 SHUTTERSTOCK

Nhiều bằng chứng nghiên cứu cho thấy axit béo omega-3 trong cá hồi giúp giảm viêm, thúc đẩy giảm cân, tăng cường trao đổi chất và giúp no lâu. Tất cả lợi ích này giúp người tập giảm mỡ và hình thành cơ bụng rõ nét hơn.

Ức gà. Khi phát triển cơ bắp, dù là cơ bụng hay các khối cơ khác, thì thịt nạc giàu protein là món không thể thiếu. Mỗi 100 gram ức gà có khoảng 23 gram protein. Nhờ lượng protein dồi dào và ít mỡ, ức gà giúp phục hồi và phát triển các khối cơ rất tốt, trong đó có cơ bụng. Hãy bắt đầu ngày mới với tin tức sức khỏe để xem thêm nội dung bài viết này bạn nhé!