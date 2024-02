Ngày mới với tin tức sức khỏe: Giúp người bệnh tiểu đường tận hưởng ngày tết

5 mẹo an toàn để người bệnh tiểu đường tận hưởng ngày tết

Ngày tết là cơ hội để quây quần cùng gia đình và bạn bè. Tập trung vào việc ăn uống và thăm viếng trong thời gian này có thể gây căng thẳng, đặc biệt đối với người bệnh tiểu đường. Tuy nhiên, vẫn có cách để người bệnh tiểu đường vui tết cùng những người thân yêu và cảm thấy thoải mái nhất.

Chuyên gia dinh dưỡng Toby Amidor, thành viên của Học viện Dinh dưỡng và Ăn kiêng Mỹ, chia sẻ 5 lời khuyên giúp người bệnh tiểu đường cảm thấy tốt nhất trong những ngày nghỉ tết, theo chuyên trang sức khỏe Eating Well (Mỹ).



1. Dùng mẹo "đĩa ăn" cho bệnh tiểu đường

Ngày tết là cơ hội để quây quần cùng gia đình và bạn bè. Tập trung vào việc ăn uống và thăm viếng trong thời gian này có thể gây căng thẳng, đặc biệt đối với người bệnh tiểu đường

Một trong những cách dễ nhất là theo "phương pháp đĩa thức ăn" của Hiệp hội Tiểu đường Mỹ. Đây là cách giúp người bệnh tiểu đường quản lý khẩu phần ăn một cách thoải mái mà không cần đo đếm lượng thức ăn, như sau:

Hãy lấy nửa đĩa với các loại rau ít carbohydrate như đậu ve, bông cải xanh, súp lơ hoặc salad.

¼ đĩa là đạm như cá hoặc thịt gà.

¼ đĩa là các loại tinh bột như ngũ cốc nguyên hạt, trái cây hoặc khoai lang.

Mứt vỏ bưởi thơm cay - hương vị độc đáo ngày tết

Mứt vỏ bưởi có vị giòn giòn, thơm cay nhẹ, the the chứa nhiều tinh dầu, vitamin C và các hợp chất tốt cho sức khỏe, giúp tăng đề kháng, cải thiện tiêu hóa.

Bác sĩ chuyên khoa 2 Huỳnh Tấn Vũ (Đơn vị Điều trị Ban ngày, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM - Cơ sở 3), cho biết mứt là món ăn đặc trưng không thể thiếu được trong ngày Tết cổ truyền của người Việt Nam. Dù đã trải qua bao nhiêu năm, hương vị ngọt thơm của mứt tết vẫn luôn in đậm trong tâm thức của mỗi người Việt.

Với màu sắc tự nhiên của các loại củ quả, mỗi loại mứt đem đến các hương vị chua, cay, ngọt, bùi khác nhau tượng trưng cho năm màu trong Ngũ hành của trời đất có tương sinh, tương khắc cùng hỗ trợ, tạo điều kiện cho vạn vật phát triển. Một loại mứt thường được mọi người ưa chuộng vào ngày tết trong những năm gần đây là mứt vỏ bưởi, vừa ngon vừa có tác dụng đối với sức khỏe.

Bưởi được biết đến là một loại thực phẩm giàu dinh dưỡng và vitamin. Nhưng đa số mọi người đều chỉ quan tâm đến phần múi bưởi bên trong ít ai biết được công dụng đến từ phần vỏ bưởi.

Vỏ bưởi chứa coumarin, caroten và tinh dầu. Ngoài ra còn chứa pectin và một ít limonin. Dưới đây là một số tác dụng của mứt vỏ bưởi.

Vỏ bưởi chứa coumarin, caroten và tinh dầu LÊ CẦM

Tăng cường sức đề kháng

Trong vỏ bưởi có chứa nhiều vitamin C, giúp cải thiện hệ miễn dịch, phòng ngừa những bệnh cảm, cúm… Ăn mứt vỏ bưởi có thể tăng cường tối đa sức đề kháng giúp sức khỏe ổn định trong những ngày đầu năm mới.

Bệnh tim: Mẹo bảo vệ bản thân và gia đình trong những ngày tết

Tết là thời gian tràn ngập niềm vui bên những người thân yêu. Tuy nhiên, đó cũng có thể là lúc nguy cơ đau tim và các biến cố về tim tăng cao. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng các cơn đau tim xảy ra thường xuyên hơn vào dịp năm mới.

Tận hưởng niềm vui năm mới một cách có chừng mực, tránh những rủi ro không đáng có và lắng nghe cơ thể mình, bạn vẫn sẽ có những ngày tết tuyệt vời đầy ý nghĩa, đoàn tụ và vui vẻ, theo trang tin lối sống Bridge Guys.



Tại sao cơn đau tim gia tăng trong những ngày lễ tết?

Tết cũng có thể là lúc nguy cơ đau tim và các biến cố về tim tăng cao SHUTTERSTOCK

Một số yếu tố góp phần làm tăng các cơn đau tim và các biến cố về tim trong mùa lễ tết:

Căng thẳng. Những ngày lễ tết thường mang đến những căng thẳng về mặt cảm xúc và xã hội như tài chính, các vấn đề gia đình, sự cô đơn, nhớ người thân đã mất, đi du lịch và hơn thế nữa. Những căng thẳng này gây viêm và làm co mạch máu, có thể gây ra cơn đau tim.

Ăn uống quá độ. Những bữa ăn thịnh soạn trong kỳ lễ tết và việc uống rượu nhiều làm tăng thêm căng thẳng cho tim.

Thiếu tập thể dục. Ăn uống thịnh soạn, tiệc tùng và thời tiết lạnh giá, nhiều người tập thể dục ít hơn trong những ngày lễ tết. Điều này ảnh hưởng đến sức khỏe tim mạch và làm tăng các yếu tố nguy cơ.

Trì hoãn tìm kiếm sự chăm sóc y tế. Mọi người thường trì hoãn việc tìm kiếm sự chăm sóc trong những ngày lễ tết. Điều này dẫn đến phải chịu đựng các triệu chứng lâu hơn trước khi được điều trị.

Thống kê trên thế giới cho thấy số trường hợp đau tim tăng đến 21% trong đêm giao thừa và tăng 17% trong ngày tết, theo Bridge Guys.

