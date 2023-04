Ngày mới với tin tức sức khỏe: Làm sao để không say tàu xe?

Ngoài ra, trong ngày chủ nhật 23.4.2023 còn có các tin bài sức khỏe đáng chú ý sau: Bị bong gân mắt cá chân, có phải sẽ tự lành?; Điều gì xảy ra nếu bạn chỉ ăn nhiều thịt mà không chịu ăn cá?...

Mẹo hay để chống say tàu xe

Say tàu xe ảnh hưởng đến mọi người ở mọi lứa tuổi. Bao gồm các triệu chứng như chóng mặt, choáng váng, buồn nôn và nôn.

Nhưng vẫn chưa rõ tại sao có những người đọc và chơi trò chơi trên điện thoại khi đi xe mà vẫn không sao. Lại có những người chỉ bị say xe khi đi loại xe này, mà không hề gì nếu đi loại xe khác, theo tờ Hindustan Times.

Tại sao?

Có hai lý do được đưa ra: Lý do thứ nhất cho rằng say tàu xe là do sự "lệch pha" của hệ thống thăng bằng trong cơ thể, bao gồm những gì chúng ta nhìn thấy và cảm nhận từ cơ quan thăng bằng ở tai trong, giúp hệ thống thăng bằng hoạt động chính xác.

Sự "lệch pha" cảm nhận từ các giác quan: Mắt và tai trong cảm nhận cơ thể đang di chuyển, mặc dù thực sự cơ thể đang ngồi yên - gây mất thăng bằng. Đây cũng là lý do tại sao càng ít "lệch pha" về cảm giác này càng ít say xe, theo tờ The Conversation.

Lý do thứ hai cho rằng do việc kiểm soát tư thế. Theo lý thuyết này, say xe xảy ra do việc điều chỉnh tư thế không tốt dẫn đến sự "lệch pha" của giác quan gây buồn nôn.

Chuyên gia chỉ cách thú vị có thể giúp thêm được 10 năm tuổi thọ

Một chuyên gia giải thích rằng nghệ thuật có thể nâng cao tâm trạng của bạn, thu hút trí não và cũng giúp kéo dài tuổi thọ của bạn.

Một chế độ ăn uống lành mạnh và tập thể dục là hai yếu tố chính để có cuộc sống lâu dài và khỏe mạnh. Và nghiên cứu cũng cho thấy tư duy tích cực và đời sống xã hội tốt cũng đóng vai trò lớn.

Giờ đây, một chuyên gia đề xuất thêm một yếu tố để kéo dài tuổi thọ: Nghệ thuật, theo tờ Express.

Theo một nhà thần kinh học hàng đầu, chỉ cần tham gia vào nghệ thuật có thể kéo dài thêm 10 năm tuổi thọ.

Các hoạt động thú vị này có thể rất hiệu quả trong việc giảm mức độ căng thẳng, giảm thiểu các vấn đề về sức khỏe thể chất và tinh thần, đồng thời giúp bạn học hỏi, thậm chí ngay cả ở tuổi già.

Giáo sư Susan Magsamen, giám đốc điều hành của Phòng thí nghiệm Tâm trí và Nghệ thuật Quốc tế, Trường Y Đại học Johns Hopkins (Mỹ), đã tập hợp nhiều tài liệu nghiên cứu khác nhau để đưa ra bằng chứng thuyết phục về vai trò của nghệ thuật đối với sức khỏe não bộ trong cuốn sách mới của bà, Your Brain on Art - nói về lợi ích của nghệ thuật đối với não bộ.

Người bị cao huyết áp cần phòng tránh những bệnh mắt nào?

Huyết áp cao là tình trạng mạn tính có thể ảnh hưởng đến tất cả mô và mạch máu trong trong cơ thể, thậm chí dẫn đến đau tim. Không những vậy, huyết áp cao cũng làm tổn hại sức khỏe mắt và gây ra một số bệnh về mắt.

Mắt là bộ phận vô cùng quan trọng với thị giác. Khi huyết áp tăng cao trong thời gian dài sẽ làm hỏng các mạch máu cung cấp ô xy và chất dinh dưỡng cho mắt. Qua thời gian, các tổn thương này sẽ dẫn đến nhiều vấn đề về mắt, theo chuyên trang sức khỏe Medical News Today (Anh).

Bệnh võng mạc

Võng mạc là các mô nằm ở phía sau mắt và rất nhạy cảm với ánh sáng. Bệnh võng mạc xảy ra khi các mạch máu ở võng mạc bị tổn thương do huyết áp cao trong thời gian dài. Hậu quả có thể gây suy giảm thị lực, thậm chí mù lòa.

