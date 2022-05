Ngày mới với tin tức sức khỏe: Những thực phẩm giảm cân hiệu quả

Ngoài ra, trong ngày thứ hai 30.5.2022 còn có các tin bài sức khỏe đáng chú ý sau: Bí quyết ăn uống của Nữ hoàng Anh Elizabeth II, Thiếu vitamin A, cơ thể sẽ thế nào?, Điều gì xảy ra khi bạn tập nhảy dây mỗi ngày?, Giữa trứng gà, vịt và vịt lộn, trứng nào nhiều đạm nhất?...

Chuyên gia: 8 loại thực phẩm giảm cân thực sự hiệu quả

Theo các chuyên gia, các loại thực phẩm giảm cân thực sự có hiệu quả là những thực phẩm giúp cơ thể đốt cháy chất béo, giúp bạn no lâu, và chúng cũng phải ngon để bạn không bị ngấy.

Sydney Spiewak, chuyên gia dinh dưỡng tại Clinical Weight Loss and Wellness ở Mỹ, cho biết: “Có rất nhiều lợi ích khi ăn thực phẩm giảm cân lành mạnh. Chúng có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim, đột quỵ, béo phì và bệnh tiểu đường loại 2. Hơn nữa, chúng có thể giúp cung cấp cho mọi người nhiều năng lượng hơn trong suốt cả ngày và thậm chí cải thiện tâm trạng của ai đó!".

Dưới đây là 19 loại thực phẩm giảm cân thực sự hiệu quả mà các chuyên gia giới thiệu, theo Eat This, Not That!

1. Nghệ

“Nghệ được coi là ngôi sao của tất cả các loại gia vị và là một trong những loại gia vị tốt nhất và an toàn nhất cho mọi lứa tuổi.

Có hơn 1.000 nghiên cứu đã chứng minh tác dụng bảo vệ của hợp chất hoạt tính - curcumin - mà các nhà nghiên cứu đã tìm thấy để tăng giảm cân và giảm mỡ trong cơ thể", chuyên gia về Ayurvedic (y học cổ truyền Ấn Độ) và là chuyên gia dinh dưỡng đã đăng ký Sapna Punjabi-Gupta, người tổ chức các lớp học nấu ăn trực tuyến với các công thức nấu ăn ngon lấy cảm hứng từ nguồn gốc Ấn Độ của cô và cống hiến suốt đời cho chế độ ăn chay tại bespiced.com, cho biết.

"Ayurveda coi nghệ là một trong những loại thuốc tốt nhất của tự nhiên… Nó không chỉ được sử dụng để nấu ăn mà còn được sử dụng để điều trị trong y học Ayurvedic", chuyên gia Punjabi-Gupta cho biết thêm.

2. Tinh bột kháng

"Không giống như các loại tinh bột điển hình làm tăng mức insulin của bạn và khiến bạn đói, tinh bột kháng là người bạn giúp giảm cân", tiến sĩ Vikki Petersen, bác sĩ dinh dưỡng lâm sàng được chứng nhận, bác sĩ nắn khớp xương và bác sĩ y học chức năng được chứng nhận, cho biết.

"Ăn khoai tây đã được nấu chín và sau đó để nguội (hãy nghĩ đến món salad khoai tây) cùng với đậu nấu chín (đậu trắng và đậu tây đứng đầu danh sách) sẽ cung cấp cho bạn một lượng lớn tinh bột kháng bảo vệ. Bạn sẽ hài lòng và sẽ có các vi khuẩn lành mạnh trong đường ruột để thúc đẩy quá trình giảm cân", tiến sĩ Petersen cho biết thêm, theo Eat This, Not That!

5 ‘thông điệp bí mật’ mà cơ thể đang cố gắng nói với bạn

Hãy chú ý đến 5 điều mà cơ thể có thể đang cố gắng nói với bạn.

Cơ thể của chúng ta thật đáng kinh ngạc! Từ chữa bệnh, thở đến chống lại nhiễm trùng, cơ thể chúng ta có thể tự mình hoàn thành rất nhiều việc để bảo vệ chúng ta, nhưng nó cũng có thể giao tiếp với chúng ta và gửi đi các dấu hiệu cảnh báo rằng có điều gì đó không ổn.

Tiến sĩ Jacob Hascalovici, Giám đốc Medical Officer with Clearing (Mỹ), một nền tảng sức khỏe từ xa dành cho bệnh nhân đau mạn tính, giải thích 5 cách cơ thể đang cố gắng nói với chúng ta về sức khỏe.

Như mọi khi, bạn vui lòng tham khảo ý kiến bác sĩ của bạn để được tư vấn y tế.

1. Rụng tóc và muốn nhai đá lạnh

Theo tiến sĩ Hascalovici, nhiều người trong chúng ta biết rằng nếu chúng ta thường xuyên cảm thấy ớn lạnh, móng tay giòn và thường xuyên mệt mỏi, chúng ta có thể bị thiếu sắt.

Một dấu hiệu ít được biết đến của việc thiếu sắt là rụng tóc không rõ nguyên nhân. Căng thẳng có thể làm cho tóc rụng, nhưng thiếu sắt cũng vậy.





Các nhà nghiên cứu cho rằng, nếu bạn thèm cảm giác ngộp nước đá, đó có thể là do nồng độ oxy trong máu thấp - khi bạn nhai đá lạnh, các nhà nghiên cứu cho rằng, bạn có thể thúc đẩy nhiều máu lên não hơn, khiến bạn cảm thấy tỉnh táo hơn.

Vì sắt giúp các tế bào của bạn vận chuyển oxy qua hemoglobin, nên việc thiếu sắt tương quan với mức oxy thấp.

Bổ sung sắt có thể hữu ích, nhưng cũng có thể khiến bạn nạp quá nhiều sắt. Vì vậy hãy tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng để có liều lượng phù hợp cho bạn, theo Eat This, Not That!

2. Bạn ngửi những thứ người khác không ngửi

Tiến sĩ Hascalovici giải thích, bạn có thể nhận được một luồng gió mạnh từ cỏ cắt, chồn hôi, hoa cẩm chướng... bất cứ thứ gì, thực sự. Mùi của chúng có thể đến rồi đi hoặc đọng lại.

Nhưng nếu những người khác không thể ngửi thấy mùi tương tự hoặc mùi dường như không đến từ bất cứ thứ gì cụ thể, đó có thể là chứng ảo giác khứu giác ("mùi ma").

Điều này có thể là bộ não của bạn báo hiệu cho bạn rằng một cái gì đó có thể xảy ra.

Bệnh động kinh, Parkinson hoặc khối u não đều có thể gây ra tình trạng “mùi ma”, vì vậy bạn nên đi gặp bác sĩ để kiểm tra.

Bỏ ăn bữa tối, nên hay không?

Cần phải ăn một bữa tối nhẹ nhưng cân bằng để đảm bảo cơ thể không bị thiếu chất dinh dưỡng hoặc calo cần thiết.

“Hãy ăn sáng như một vị hoàng đế và ăn tối như một kẻ ăn mày!”. Điều này đã trở thành chuẩn mực và nhiều người dần xem nhẹ bữa tối và bắt đầu bỏ bữa tối. Nhưng họ không biết làm như vậy có thể có tác động tiêu cực đến sức khỏe, theo nhật báo Ấn Độ Times Now News.

Bỏ bữa tối ảnh hưởng đến sức khỏe như thế nào?

Có thể thiếu chất: Đầu tiên, bỏ bữa tối có thể dẫn đến thiếu hụt dinh dưỡng trong cơ thể, vì cơ thể cần các vi chất dinh dưỡng như magiê, vitamin B12 và vitamin D3 để hoạt động hằng ngày. Và nếu bạn tiếp tục thói quen này trong thời gian dài, bạn có nguy cơ bị suy dinh dưỡng hoặc thiếu chất, theo chuyên trang sức khỏe Health Shot.

Giảm lượng đường trong máu: Bụng đói có hại cho sức khỏe tâm lý, chức năng não bộ nói chung và khả năng ra quyết định của bạn. Theo nghiên cứu của Đại học Bắc Carolina (Mỹ), não chạy bằng glucose và việc bỏ bữa tối có thể làm giảm lượng đường trong máu - có thể dẫn đến cáu kỉnh, mệt mỏi hoặc thiếu tập trung.

