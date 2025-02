Ngày mới với tin tức sức khỏe: Phát hiện hoạt chất cực tốt trong cà phê

Bắt đầu ngày mới với tin tức sức khỏe, bạn đọc còn có thể xem thêm các bài viết: Đồi mồi trên da, có thật sự vô hại?; Đi bộ thế nào để khỏe người, đẹp dáng?; 4 dấu hiệu cảnh báo xương đang lão hóa nhanh, dễ mắc bệnh...

Tin cực vui cho người tuổi 50 yêu thích cà phê

Các nhà khoa học từ Trường Y Đại học São Paulo (Brazil) đã phân tích dữ liệu của 6.378 người tham gia, ở độ tuổi trung bình gần 50, xem xét mối liên hệ giữa lượng polyphenol trong chế độ ăn uống, nguy cơ mắc hội chứng chuyển hóa và các yếu tố nguy cơ gây bệnh tim mạch.

Hội chứng chuyển hóa là một nhóm các tình trạng cùng xảy ra, làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim, đột quỵ và tiểu đường loại 2. Các tình trạng này bao gồm huyết áp cao, đường huyết cao, béo bụng và mức cholesterol hoặc mức chất béo trung tính triglyceride bất thường. Đây là những yếu tố nguy cơ gây bệnh tim mạch phổ biến nhất.

Nghiên cứu mới vừa phát hiện thêm một lợi ích tuyệt vời khác của cà phê Ảnh: AI

Trong khi đó, polyphenol là hoạt chất sinh học có đặc tính chống oxy hóa và chống viêm nổi tiếng, có nhiều trong cà phê và một số thực phẩm khác như trái cây, sô cô la, rượu vang.

Những người tham gia được yêu cầu trả lời bảng câu hỏi về thói quen ăn uống và tần suất tiêu thụ 92 loại thực phẩm giàu polyphenol bao gồm cà phê.

Trong thời gian theo dõi trung bình hơn 8 năm, có 2.031 người mắc hội chứng chuyển hóa, tức mắc ít nhất 3 trong số các tình trạng sau: Béo bụng, huyết áp cao, đường huyết cao, triglyceride cao và lipid cao (rối loạn mỡ máu).

Kết quả đã phát hiện tiêu thụ nhiều polyphenol từ cà phê và các thực phẩm như sô cô la, rượu vang đỏ, trà và trái cây (gồm nho đỏ, dâu tây, cam) có thể giúp giảm đến 23% nguy cơ mắc hội chứng chuyển hóa. Nội dung tiếp theo của bài viết này sẽ có trên trang sức khỏe ngày 22.2.

Đi bộ thế nào để khỏe người, đẹp dáng?

Có một nhầm lẫn phổ biến cho rằng đi bộ là bài tập đơn giản, không đủ giúp giảm cân, tuy nhiên các chuyên gia cho biết nếu tập luyện đều đặn, có kế hoạch thì hoàn toàn có ích để duy trì vóc dáng và sức khỏe.

Huấn luyện viên thể lực James Rodgers, đang làm việc tại Mỹ, chia sẻ với trang tin Eat This, Not That! rằng đi bộ là một hoạt động tuyệt vời để giảm cân và sẽ hữu ích hơn nếu bạn biến nó trở thành một thói quen tự nhiên, được thực hiện đều đặn và có kế hoạch.

Đi bộ đều đặn hoàn toàn có thể giúp giảm cân Ảnh: AI

Tuy nhiên, huấn luyện viên này không khuyến khích những kế hoạch khó thực hiện thường xuyên và "không tưởng" với nhiều người như đi bộ 10.000 bước/ngày, bởi điều này có thể trở thành gánh nặng.

Để đi bộ hiệu quả, đầu tiên hãy chú trọng xây dựng sức bền thông qua tập luyện đều đặn. Các buổi đi bộ cần có mục tiêu cụ thể, có thể bắt đầu với thời gian chỉ 15 phút, rồi tăng lên thêm 10 phút sau mỗi 2-3 tuần cho đến khi đạt mốc 1 giờ.

Bên cạnh đó, huấn luyện viên này cũng khuyên mọi người không chỉ tập trung vào số bước chân mà còn phải kết hợp tốc độ và nhịp độ (số bước/phút), chú ý vung cánh tay nhanh hơn. Đặc biệt, đi bộ ở các địa hình mới có tính thử thách cơ bắp (đường mòn, đường nhấp nhô, công viên) sẽ giúp việc tập luyện thú vị hơn. Nội dung tiếp theo của bài viết này sẽ có trên trang sức khỏe ngày 22.2.

4 dấu hiệu cảnh báo xương đang lão hóa nhanh, dễ mắc bệnh

Xương là bộ khung nâng đỡ cơ thể, giúp con người vận động linh hoạt và bảo vệ các cơ quan quan trọng. Nhưng theo thời gian, xương sẽ dần suy yếu do quá trình lão hóa tự nhiên.

Việc nhận biết sớm những dấu hiệu cảnh báo xương đang lão hóa nhanh không chỉ giúp phòng ngừa nguy cơ mắc bệnh loãng xương mà còn bảo vệ sức khỏe tổng thể. Một số biện pháp can thiệp kịp thời sẽ bảo vệ xương khỏe mạnh.

Xương dễ bị nứt gãy là dấu hiệu cảnh báo xương đã bị lão hóa ẢNH MINH HỌA: AI

Những dấu hiệu cảnh báo xương đang lão hóa nhanh có thể kể đến gồm:

Đau nhức xương khớp kéo dài. Đau nhức xương khớp là dấu hiệu thường thấy của lão hóa. Cơn đau thường tập trung ở các khớp chịu lực lớn như đầu gối, hông, cột sống hoặc cổ tay. Nguyên nhân có thể do giảm mật độ xương, tổn thương sụn khớp hoặc viêm khớp. Nếu tình trạng đau kéo dài mà không có chấn thương rõ ràng, đây có thể là dấu hiệu của loãng xương hoặc thoái hóa khớp.

Chiều cao giảm dần. Nếu một người nhận thấy chiều cao của họ giảm đi theo thời gian thì đây có thể là dấu hiệu của tình trạng mất xương. Khi xương bị thoái hóa nhanh, các đốt sống sẽ xẹp xuống hoặc bị tổn thương, dẫn đến chiều cao bị giảm. Một số trường hợp còn xuất hiện hiện tượng gù lưng hoặc cong vẹo cột sống. Đây là biểu hiện rõ ràng cho thấy xương của bạn đang suy yếu, đặc biệt là ở những người trên 50 tuổi. Hãy bắt đầu ngày mới với tin tức sức khỏe để xem thêm nội dung bài viết này bạn nhé!