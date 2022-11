Ngày mới với tin tức sức khỏe: Uống cà phê sáng lúc nào là tốt nhất?

Ngoài ra, trong ngày thứ hai 28.11.2022 còn có các tin bài sức khỏe đáng chú ý sau: Bệnh nhân được chẩn đoán và trị khỏi ung thư phổi trong 1 ngàyXúc động bé trai 14 tuổi hiến nội tạng cứu được 6 người...

Tiểu đường: 7 triệu chứng thầm lặng dễ nhầm với bệnh khác

Bệnh tiểu đường (còn gọi là đái tháo đường) là một bệnh chuyển hóa được đặc trưng bởi sự gia tăng lượng đường trong máu. Khi trở thành mạn tính, nó gây tổn thương nghiêm trọng cho tim, mạch máu, mắt, thận và dây thần kinh.

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết khoảng 422 triệu người trên toàn thế giới mắc bệnh tiểu đường; trong 3 thập niên qua, tỷ lệ mắc bệnh tiểu đường loại 2 đã tăng lên đáng kể ở các quốc gia thuộc mọi mức thu nhập.

Theo báo cáo của WHO, từ năm 2000 đến 2019, tỷ lệ tử vong do bệnh tiểu đường theo độ tuổi đã tăng 3% và riêng năm 2019 ước tính có khoảng 2 triệu ca tử vong do bệnh tiểu đường.

1. Nhận biết triệu chứng là rất cần thiết để kiểm soát bệnh

Việc nhận biết các triệu chứng bệnh tiểu đường để được hỗ trợ y tế kịp thời là vô cùng quan trọng.

Bệnh tiểu đường loại 2 là loại phổ biến nhất, hầu hết các trường hợp của dạng bệnh tiểu đường này là do không hoạt động thể chất và trọng lượng cơ thể dư thừa.

Các triệu chứng của bệnh tiểu đường hầu hết là thầm lặng và tinh tế đến mức mọi người thường nhầm nó với một thứ gì khác.

Theo thói quen sinh hoạt của bạn, bạn phải luôn chú ý đến bất kỳ loại bất thường nào xảy ra trong cơ thể mình, theo Times of India.

Thời điểm nào là tốt nhất cho cữ cà phê sáng của bạn?

Nghiên cứu hiện cho thấy mọi người nhận được lợi ích lớn nhất nếu bắt đầu uống tách cà phê đầu tiên từ 9 giờ 30 sáng, theo tờ Daily Mail.

Nghĩa là thay vì uống cà phê trước khi đi làm, bạn hãy ăn sáng và để dành tách cà phê cho đến giờ giải lao giữa buổi!

Thống kê cho thấy cứ 10 người thì hết 7 người nghiện cà phê và nhiều người không thể sống thiếu cà phê.

Hầu hết mọi người đều uống tách cà phê đầu tiên trong vòng vài phút sau khi thức dậy hoặc ngay khi ngồi vào bàn làm việc. Nhưng các nghiên cứu cho thấy thời gian tốt nhất để uống cà phê thực sự là từ 9 giờ 30 đến 11 giờ.

Tại sao nên uống cà phê trong khoảng thời gian này?

Thời điểm uống cà phê có liên quan đến hoóc môn cortisol - loại hoóc môn gây căng thẳng và cảnh báo của cơ thể, và ở mức độ cao, nó giúp tỉnh táo.





Các nghiên cứu cho thấy nồng độ hoóc môn này tăng cao khi thức dậy và việc uống cà phê sớm sẽ làm tăng mức độ hoóc môn này nhiều hơn, dẫn đến bồn chồn, căng thẳng và lo lắng.

Mức cortisol thay đổi trong suốt cả ngày. Vào buổi sáng sớm, nồng độ cortisol là cao nhất để kích thích thức dậy, sau đó giảm dần trong suốt cả ngày. Các nghiên cứu trước đây cho thấy mức cortisol cao nhất vào buổi sáng và giảm xuống trong suốt cả ngày, với hai lần giảm chính trong khoảng thời gian từ 9 giờ 30 đến 11 giờ và từ 13 giờ đến 17 giờ.

Chuyên gia: 5 cách tự nhiên để đốt cháy chất béo ở mọi nơi

Dưới đây là 5 cách tự nhiên để giảm mỡ cơ thể ở mọi nơi từ một chuyên gia dinh dưỡng và giảm cân.

1. Loại latte, chọn cà phê đen

Bianca Garcia, chuyên gia dinh dưỡng đã đăng ký với Health Canal, nói với Eat This, Not That!: “Hạn chế uống cà phê ưa thích có thể nhanh chóng giảm mỡ trên toàn cơ thể. Những loại cà phê này, giống như latte gia vị bí ngô, được thêm nhiều đường đến mức bạn có thể chế biến thành một bữa ăn từ nó".

Một ly latte trung bình có thể chứa khoảng 24 gram (hoặc 6 thìa cà phê) đường.

Nghiên cứu cho thấy đồ uống có đường như latte sẽ thúc đẩy tăng cân khi tiêu thụ thường xuyên.

Thay vào đó, hãy chọn cà phê đen để loại bỏ xirô, đường, sữa và kem đánh bông - những thứ góp phần làm tăng lượng calo dư thừa.

Chuyên gia dinh dưỡng Garcia giải thích: “Khi bạn tiêu thụ lượng đường dư thừa, cơ thể sẽ chuyển nó đến gan, nơi nó được chuyển hóa thành chất béo và được lưu trữ để sử dụng sau này”.

2. Tránh thực phẩm siêu chế biến

Cho dù bạn là người ăn theo chế độ ăn kiêng keto, ăn thịt, thuần chay hay ăn nhạt, thì có một điểm chung của các xu hướng ăn kiêng cạnh tranh này là loại bỏ (hoặc hạn chế) thực phẩm chế biến sẵn để thúc đẩy giảm cân.

Theo một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Cell Metabolism, các loại thực phẩm như thịt chế biến sẵn, bánh ngọt, đồ ngọt, món tráng miệng và bánh mì trắng có hàm lượng calo cao và các thành phần không có lợi khác, góp phần đáng kể vào việc tăng cân.

Chuyên gia Garcia giải thích: “Hầu hết các loại thực phẩm chế biến sẵn đều chứa nhiều đường và chất béo - những thành phần gây nghiện khiến bạn muốn (và mua) nhiều hơn. Chúng góp phần tạo ra chất béo tổng thể trong cơ thể. Việc loại bỏ chúng khỏi chế độ ăn uống của bạn có thể giúp bạn giảm mỡ do những thực phẩm này đóng góp vào một cách tự nhiên".

