Ngày mới với tin tức sức khỏe: Uống cà phê thế nào để tốt cho gan?

Bắt đầu ngày mới với tin tức sức khỏe, bạn đọc còn có thể xem thêm các bài viết: 'Bỏ đói' khối u xơ tử cung giúp người phụ nữ thoát nguy cơ phẫu thuật; 5 dấu hiệu cần sớm đi khám tuyến giáp; Phát hiện 'vũ khí' chống ung thư từ thói quen hằng ngày của nhiều người...

Uống cà phê có thực sự tốt cho gan?

Hàng triệu người trên khắp thế giới đang sử dụng cà phê, nhưng ít người biết rằng loại đồ uống này còn có thể hỗ trợ chức năng gan, giúp giảm nguy cơ các bệnh về gan.

Cà phê, dù là cà phê đen, cà phê hòa tan hay cà phê không chứa caffeine, đều mang lại những lợi ích rõ rệt cho gan.

Cà phê, dù là cà phê đen, cà phê hòa tan hay cà phê không chứa caffeine, đều mang lại những lợi ích rõ rệt cho gan Ảnh: AI

Nghiên cứu được công bố trên tạp chí BMC Public Health với 500.000 người tham gia đã khẳng định rằng việc uống cà phê có thể giúp giảm nguy cơ phát triển các bệnh lý về gan. Theo đó, những người uống từ 3 đến 4 tách cà phê mỗi ngày giảm đáng kể nguy cơ mắc các bệnh như gan nhiễm mỡ hoặc ung thư gan.

Dưới đây là một số lợi ích của cà phê đối với sức khỏe gan.

Cung cấp vitamin và khoáng chất. Cà phê là nguồn cung cấp các vitamin và khoáng chất thiết yếu khi được tiêu thụ đúng cách. Một tách cà phê đen không đường (240 ml) có thể cung cấp vitamin B12, B5, B1, B3, folate, mangan, kali, magiê và phốt pho.

Giảm nguy cơ gan nhiễm mỡ. Gan nhiễm mỡ không do rượu là tình trạng mà mỡ tích tụ trong tế bào gan quá mức, thường gặp ở những người thừa cân, bị tiểu đường hoặc có mức cholesterol cao. Nếu không được điều trị, tình trạng này có thể chuyển biến thành xơ gan hoặc ung thư gan.

Cà phê có thể giúp làm chậm tiến triển của bệnh nhờ vào paraxanthine, một hóa chất được tạo ra khi cơ thể tiêu hóa caffeine. Chất này giúp làm chậm sự phát triển của mô sẹo trong gan và có thể hỗ trợ điều trị xơ gan, viêm gan B, C và gan nhiễm mỡ không do rượu.

5 dấu hiệu cần sớm đi khám tuyến giáp

Tuyến giáp là tuyến nội tiết quan trọng của cơ thể, có tác động lớn đến quá trình trao đổi chất và sức khỏe tổng thể. Khi tuyến giáp gặp vấn đề, cơ thể sẽ xuất hiện nhiều triệu chứng bất thường và ảnh hưởng lớn đến sức khỏe.

Có nhiều bệnh liên quan đến tuyến giáp, trong đó phổ biến là suy giáp, cường giáp, bướu giáp và viêm tuyến giáp. Những bệnh tuyến giáp ít biết đến là tuyến giáp đa nang, ung thư tuyến giáp.

Rối loạn tuyến giáp ở cổ sẽ gây ra nhiều triệu chứng bất thường ẢNH: AI

Những dấu hiệu cảnh báo cần sớm đi khám tuyến giáp gồm:

Thay đổi cân nặng bất thường. Một trong những dấu hiệu rõ rệt nhất của rối loạn tuyến giáp là sự thay đổi cân nặng đột ngột. Nếu một người không thay đổi chế độ ăn uống hay cường độ tập luyện mà vẫn tăng hay giảm cân bất thường thì có thể là dấu hiệu của rối loạn tuyến giáp.

Tuyến giáp điều tiết quá trình chuyển hóa năng lượng. Do đó, khi tuyến giáp hoạt động quá mức do cường giáp thì sẽ gây sụt cân. Ngược lại, tuyến giáp hoạt động kém hiệu quả do suy giáp thì sẽ gây tăng cân.

Thay đổi tâm trạng, lo âu. Cường giáp là tình trạng tuyến giáp hoạt động quá mức. Khi đó, tuyến giáp sẽ tiết nhiều hoóc môn T3 và T4. Hai loại hoóc môn này sẽ kích thích quá mức hệ thần kinh trung ương, dẫn đến tình trạng lo âu, căng thẳng, đặc biệt là mất ngủ. Điều trị kịp thời có thể giúp giảm thiểu các ảnh hưởng của cường giáp.

Phát hiện 'vũ khí' chống ung thư từ thói quen hằng ngày của nhiều người

Nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí y khoa British Journal of Sports Medicine, đã phát hiện có một thói quen lành mạnh có thể giúp tăng khả năng chống ung thư.

Nghiên cứu quốc tế do các nhà khoa học từ Đại học Pretoria và Đại học Witwatersrand ở Nam Phi, phối hợp với các chuyên gia tại Đại học Western Ontario (Canada) và Đại học Naples Federico II (Ý), thực hiện, đã theo dõi sức khỏe của hơn 28.248 bệnh nhân ung thư giai đoạn đầu từ năm 2007 đến năm 2022. Trong đó, ung thư vú và tuyến tiền liệt chiếm đa số, với 44%.

Tập thể dục từ vừa phải đến mạnh làm giảm 27% nguy cơ ung thư tiến triển đến giai đoạn nguy hiểm hơn Ảnh: AI

Các nhà nghiên cứu đã so sánh mức độ tập luyện của bệnh nhân trong 12 tháng trước khi được chẩn đoán ung thư với tốc độ tiến triển của bệnh.

Trong thời gian nghiên cứu, có 34,5% ca ung thư tiến triển, với 81% số ca được cứu sống, 19% đã tử vong trước khi kết thúc nghiên cứu. Thời gian trung bình đến khi tử vong là 20 tháng và thời gian trung bình đến khi tiến triển là 7 tháng.

Mức độ hoạt động thể chất của những người tham gia được định nghĩa là vừa phải bao gồm đi bộ nhanh, đạp xe chậm, tập yoga hoặc làm vườn. Bài tập mạnh bao gồm chạy, bơi, đạp xe nhanh hoặc tập thể dục nhịp điệu.

Kết quả đã phát hiện tập thể dục từ vừa phải đến mạnh làm giảm 27% nguy cơ ung thư tiến triển đến giai đoạn nguy hiểm hơn, so với không tập.

Thậm chí, tập thể dục nhẹ nhàng cũng giúp giảm 16% nguy cơ ung thư tiến triển.