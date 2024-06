Ngày mới với tin tức sức khỏe: Uống nước như thế nào để ngăn ngừa đột quỵ?

Nên uống nước như thế nào để ngăn ngừa đột quỵ?

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), đột quỵ là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong và tàn tật trên toàn thế giới. Trên toàn cầu, cứ 4 người từ 25 tuổi trở lên, có 1 người từng bị đột quỵ, và hơn một nửa số người bị đột quỵ sẽ tử vong.

Đáng chú ý, cũng khoảng một nửa số bệnh nhân đột quỵ cơ thể bị mất nước! Điều này có thể khiến bạn thắc mắc chúng có mối liên hệ với nhau như thế nào.



Mất nước và đột quỵ liên hệ với nhau như thế nào?

Để giúp ngăn ngừa đột quỵ và đảm bảo khả năng phục hồi nếu bị đột quỵ, bác sĩ Ravitz khuyên hãy nhớ bắt đầu buổi sáng với một ly nước (240 ml) và giữ đủ nước suốt cả ngày Pexels

Sau đây, tiến sĩ Risa Ravitz, bác sĩ chuyên khoa thần kinh, chuyên chăm sóc đột quỵ tại gần 20 bang của Mỹ, giải thích rõ về mối liên quan giữa việc cơ thể bị mất nước và đột quỵ. Đồng thời, tiến sĩ cũng đưa ra lời khuyên về việc uống nước để ngăn ngừa đột quỵ, theo trang tin sức khỏe Modern Migraine MD.

Để thực hiện và duy trì các chức năng bình thường, cơ thể cần nước. Nếu lượng nước được tiêu hao đi nhiều hơn lượng chất lỏng nạp vào, cơ thể sẽ bị mất nước. Mọi người ở mọi lứa tuổi đều dễ bị mất nước nhưng tình trạng này đặc biệt nguy hiểm đối với trẻ nhỏ và người lớn tuổi.

Tác động không ngờ của hạt điều đến bệnh tim

Những gì chúng ta nạp vào cơ thể về lâu dài sẽ ảnh hưởng đến tuổi thọ. Một chế độ ăn lành mạnh sẽ giúp ngăn ngừa nhiều bệnh nguy hiểm, nhờ đó giúp nâng cao chất lượng sống và kéo dài tuổi thọ. Nhiều bằng chứng nghiên cứu đã chứng minh hạt điều thực sự có thể giúp giảm nguy cơ tử vong sớm.

Hạt điều là món ăn nhẹ bổ dưỡng và rất tiện lợi. Trong 100 gram hạt điều khô không ướp muối có 18 gram protein, 660 mg kali, gần 600 mg phốt pho, 290 mg magiê, 37 mg canxi cùng nhiều dưỡng chất khác, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

Thường xuyên ăn hạt điều có thể giảm nguy cơ tử vong do bệnh tim PEXELS

Nhìn vào giá trị dinh dưỡng của hạt điều, chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy hạt điều rất tốt cho sức khỏe. Một nghiên cứu công bố trên chuyên san The New England Journal of Medicine cho thấy ăn hạt điều thường xuyên có thể giúp giảm nguy cơ tử vong ở mọi nguyên nhân.

Cụ thể, nghiên cứu đã thu thập dữ liệu sức khỏe của các tình nguyện viên tham gia nghiên cứu trong suốt 30 năm. Các kết quả phân tích cho thấy những người ăn hạt điều thường xuyên có nguy cơ chết sớm thấp hơn 20%.

Uống nhiều rượu ảnh hưởng đến sức khỏe tâm thần

Rượu ảnh hưởng đến phần não phụ trách khả năng kiểm soát của chúng ta. Do đó, rượu có thể giúp người uống cảm thấy thư giãn và bớt lo lắng. Tuy nhiên, hiệu ứng này chỉ là tạm thời và nhanh chóng biến mất. Sau đó, những tác hại sẽ xuất hiện.

Uống nhiều rượu không chỉ ảnh hưởng lớn đến thể chất mà còn gây nhiều bất lợi cho sức khỏe tâm thần. Sau giai đoạn cảm thấy thư giãn nhờ rượu, người uống có thể rơi vào trạng thái cảm thấy mọi thứ tiêu cực hơn, dễ tức giận hoặc lo lắng hơn, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

Uống nhiều rượu sẽ làm tăng nguy cơ mắc rối loạn tâm thần PEXELS

Uống nhiều rượu sẽ dẫn đến những ảnh hưởng sau đến sức khỏe tâm thần:

Trầm cảm và lo âu. Uống quá nhiều rượu có thể dẫn đến hoặc làm trầm trọng hơn các triệu chứng trầm cảm và lo âu. Rượu ảnh hưởng đến các chất dẫn truyền thần kinh giúp điều chỉnh tâm trạng như serotonin và dopamine, từ đó làm thay đổi tính chất hóa học của não.

Suy giảm nhận thức. Uống nhiều rượu trong thời gian dài có thể làm suy giảm chức năng nhận thức, trong đó có khả năng ghi nhớ, tập trung chú ý và ra quyết định. Sự suy yếu này là do tác động gây ngộ độc thần kinh của rượu lên não, gây ra các tình trạng như mất trí nhớ liên quan đến rượu và hội chứng Wernicke - Korsakoff. Hội chứng đặc trưng với các triệu chứng như mê sảng, rung giật nhãn cầu, khó đi lại, buồn ngủ, nhịp tim nhanh, hạ thân nhiệt, tụt huyết áp và một số triệu chứng khác.

