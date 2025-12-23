Nghệ nhân ẩm thực U.100 xúc động khi được phong tặng danh hiệu đặc biệt tại TP.HCM

Sự kiện "Lễ phong tặng danh hiệu nghệ nhân văn hóa ẩm thực Việt Nam năm 2025" do Hiệp hội Văn hóa Ẩm thực Việt Nam (VCCA) tổ chức tại khách sạn Le Méridien Saigon (TP.HCM).

Theo đó, hạng mục quan trọng nhất tại sự kiện chính là "nghệ nhân văn hóa ẩm thực Việt Nam" được xét chọn ở 3 cấp độ gồm nghệ nhân văn hóa ẩm thực Việt Nam, nghệ nhân tinh hoa văn hóa ẩm thực Việt Nam và nghệ nhân quốc gia văn hóa ẩm thực Việt Nam.

Từ phải sang, ông Nguyễn Quốc Kỳ, Chủ tịch Hiệp hội Văn hóa Ẩm thực Việt Nam; ông Nguyễn Tiến Đạo, Phó vụ trưởng Vụ Tổ chức phi chính phủ, Bộ Nội vụ và nhà sử học Dương Trung Quốc trao danh hiệu nghệ nhân quốc gia văn hóa ẩm thực Việt Nam cho nghệ nhân Mai Thị Trà ẢNH: CAO AN BIÊN

Đây là những danh hiệu nghề nghiệp mang tính chính thống và uy tín, được trao cho những cá nhân thực sự đóng góp nổi bật trong lĩnh vực ẩm thực, đáp ứng tiêu chí về tài năng, cống hiến, ảnh hưởng xã hội và tinh thần gìn giữ di sản văn hóa.

Theo ông Nguyễn Quốc Kỳ, Chủ tịch Hiệp hội Văn hóa Ẩm thực Việt Nam, Trưởng ban Nghệ nhân, đây là sự kiện đặc biệt nhằm ghi nhận những đóng góp to lớn của các cá nhân trong việc bảo tồn, phát huy và nâng tầm tinh hoa văn hóa ẩm thực dân tộc. Sự kiện là dấu mốc quan trọng, ghi nhận thành quả của chương trình xét tặng danh hiệu nghệ nhân văn hóa ẩm thực Việt Nam được triển khai bài bản, nghiêm túc trong hơn 5 tháng vừa qua.

Đề án “Phong tặng danh hiệu nghệ nhân văn hóa ẩm thực Việt Nam” đã được triển khai bài bản từ công tác xây dựng đề án, ban hành quy chế, tiếp nhận và hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ, thẩm định và chấm điểm, đánh giá nhiều vòng một cách khách quan, khoa học và minh bạch, 28 hội viên cá nhân tiêu biểu đến từ nhiều địa phương trên cả nước đã vượt qua quy trình xét duyệt khắt khe và đã chính thức được phong tặng danh hiệu này.

BTC cho biết danh hiệu không chỉ là sự ghi nhận về tay nghề, tri thức, kinh nghiệm và tâm huyết của các nghệ nhân, mà còn khẳng định vai trò của ẩm thực như một di sản văn hóa sống, gắn liền với lịch sử, bản sắc và đời sống cộng đồng các vùng miền trên cả nước. Những tân nghệ nhân văn hóa ẩm thực Việt Nam là những gương mặt tiêu biểu, đã có nhiều cống hiến xuất sắc và góp phần phát huy, nâng tầm di sản văn hóa ẩm thực Việt Nam.

"Xúc động và hạnh phúc!"

Được phong tặng danh hiệu nghệ nhân quốc gia văn hóa ẩm thực Việt Nam, nghệ nhân Mai Thị Trà (92 tuổi) từ Huế vào TP.HCM tham dự sự kiện bày tỏ sự xúc động.

Với nghệ nhân Mai Thị Trà, người thầy nhiều thế hệ nghệ nhân khác, đây là danh hiệu vô cùng cao quý, là sự công nhận cho những đóng góp của bà dành cho ẩm thực Huế nói riêng và ẩm thực Việt Nam nói chung suốt cả cuộc đời.

Nghệ nhân Mai Thị Trà xuất thân trong một gia đình quyền quý, có cô ruột là bà Mai Thị Vàng (vợ vua Duy Tân), cha là quan tri huyện. Suốt hơn nửa thế kỷ, bà đã dành hết tâm sức để truyền đạo ẩm thực xứ Huế.

Danh sách 15 người đạt danh hiệu nghệ nhân văn hóa ẩm thực Việt Nam gồm bà Trần Ngọc Nghĩa, ông Phạm Văn Hiếu, ông Nguyễn Văn Vinh, ông Vũ Ngọc Vượng, ông Cồ Như Đồi, ông Nguyễn Văn Thông, ông Lê Văn Lượng, ông Vũ Ngọc Quyền, ông Lê Công Hùng, bà Lê Thị Hồng Mai, ông Nguyễn Văn Hoàng, ông Văn Ngọc Thanh, ông Phạm Xuân Hiếu, ông Nguyễn Minh Hiếu, bà Nguyễn Hồ Tiếu Anh.

Phong tặng danh hiệu nghệ nhân văn hóa ẩm thực Việt Nam ẢNH: CAO AN BIÊN

Phong tặng danh hiệu nghệ nhân tinh hoa văn hóa ẩm thực Việt ẢNH: CAO AN BIÊN

Danh sách 6 cá nhân đạt danh hiệu nghệ nhân tinh hoa văn hóa ẩm thực Việt gồm bà Nguyễn Thị Hiền, bà Lê Thị Thiết, bà Lê Thị Hồng Dung, ông Doãn Văn Tuấn, ông Lê Văn Khánh, bà Hoàng Thị Ánh Tuyết.

Nghệ nhân ưu tú nhận danh hiệu nghệ nhân tinh hoa văn hóa ẩm thực Việt Nam có bà Phan Tôn Gia Hiền. Các nghệ nhân được phong tặng danh hiệu nghệ nhân quốc gia văn hóa ẩm thực Việt Nam gồm bà Mai Thị Trà, ông Lý Sanh, bà Hồ Đắc Thiếu Anh, bà Tôn Nữ Thị Hà, bà Hoàng Thị Như Huy. Trong đó, bà Tôn Nữ Thị Hà, bà Hoàng Thị Như Huy là những nghệ nhân nhân dân được nhận danh hiệu trên.

Đặc biệt, có một trường hợp được truy tặng danh hiệu nghệ nhân quốc gia văn hóa ẩm thực Việt Nam là cố nghệ nhân Triệu Thị Chơi.