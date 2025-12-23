Nghị quyết phát triển công dân số không làm giảm quyền và lợi ích của người dân

Theo Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06 - Bộ Công an) đã thông tin về dự thảo Nghị quyết về phát triển công dân số.

C06 cho hay, dự thảo được Bộ Công an xây dựng, trình Chính phủ với mục tiêu đưa người dân, doanh nghiệp trở thành trung tâm của chuyển đổi số, góp phần phát triển Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số.

Công dân số tích cực sẽ được hưởng nhiều ưu đãi như miễn lệ phí các thủ tục thiết yếu và giảm một số loại thuế ẢNH: TRẦN CƯỜNG

Theo C06, quan điểm xuyên suốt và quan trọng nhất trong quá trình xây dựng dự thảo là tuân thủ tuyệt đối Hiến pháp và pháp luật, bảo đảm quyền con người, quyền công dân.

C06 khẳng định, việc ban hành nghị quyết không làm giảm hay hạn chế bất kỳ quyền và lợi ích hợp pháp nào của công dân đã được Hiến pháp quy định. Ngược lại, đây là bước đi nhằm cụ thể hóa và bảo vệ các quyền này của công dân trên môi trường mạng.

Theo C06, nghị quyết hướng tới việc đảm bảo sự hài hòa giữa việc thụ hưởng quyền lợi và thực hiện nghĩa vụ, giúp người dân có đầy đủ công cụ và hành lang pháp lý để sống và làm việc an toàn, hiệu quả trong kỷ nguyên số.

Trên cơ sở đó, dự thảo xác định, "công dân số" là cá nhân có tài khoản định danh điện tử, năng lực số để làm việc, học tập và tham gia các hoạt động xã hội trên môi trường số một cách an toàn, có trách nhiệm và tuân thủ pháp luật.

Phân loại mức độ công dân số theo dự thảo ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Ứng dụng VNeID được định hướng phát triển cung cấp các tiện ích nhằm phục vụ tốt nhất cho quyền lợi của người dân, bao gồm: tích hợp ví điện tử, kênh thanh toán, chi trả an sinh xã hội, cung cấp "chữ ký số cá nhân" an toàn miễn phí để thực hiện giao dịch dân sự…

C06 cho hay, để khuyến khích người dân chủ động tham gia, dự thảo đề xuất cơ chế ghi nhận mức độ tích cực tham gia của công dân trên môi trường số gắn liền với các ưu đãi thiết thực.

Dựa trên mức độ tích cực trau dồi kỹ năng số, tham gia dịch vụ công, các giao dịch số khác, người dân sẽ được hưởng thêm các chính sách miễn giảm thuế, phí như: miễn 100% phí, lệ phí cho các thủ tục thiết yếu và đề xuất giảm tới 10% một số loại thuế, lệ phí trước bạ.

C06 khẳng định việc ghi nhận mức độ tích cực tham gia của công dân trên môi trường số chỉ được áp dụng để khuyến khích công dân tham gia trên môi trường số, không sử dụng để phân biệt đối xử công dân và không áp dụng trong xử phạt vi phạm hành chính hay các biện pháp khác làm hạn chế quyền và lợi ích của công dân.

Để trở thành công dân số, điều đầu tiên người dân phải được cấp tài khoản định danh điện tử trên VNeID, có khả năng sử dụng dịch vụ công và dịch vụ số an toàn, có trách nhiệm và tuân thủ pháp luật. Dự thảo quy định người dân hoàn tất hồ sơ VNeID đạt 100% sẽ được cộng 100 điểm và mặc định trở thành công dân số cơ bản. Ngoài ra, người dân cũng có thể kiếm điểm từ các hoạt động như góp ý dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, tương tác với đại biểu Quốc hội, tham gia khảo sát của cơ quan nhà nước, phản ánh kiến nghị, sử dụng mạng xã hội trên VNeID, sử dụng dịch vụ y tế số trên VNeID, hoàn thành khóa học bình dân học vụ số… Khi đạt từ 350 điểm trở lên sẽ được phân loại là công dân số tích cực, từ 100 - 349 điểm là công dân số cơ bản và dưới 100 điểm chưa xếp hạng.



