Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Nghị quyết phát triển công dân số không làm giảm quyền và lợi ích của người dân

Trần Cường
Trần Cường
23/12/2025 17:54 GMT+7

Cục C06 Bộ Công an khẳng định, việc ban hành Nghị quyết về phát triển công dân số không làm giảm hay hạn chế bất kỳ quyền và lợi ích hợp pháp nào của công dân.

Theo Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06 - Bộ Công an) đã thông tin về dự thảo Nghị quyết về phát triển công dân số.

C06 cho hay, dự thảo được Bộ Công an xây dựng, trình Chính phủ với mục tiêu đưa người dân, doanh nghiệp trở thành trung tâm của chuyển đổi số, góp phần phát triển Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số.

Nghị quyết phát triển công dân số không làm giảm quyền và lợi ích của người dân - Ảnh 1.

Công dân số tích cực sẽ được hưởng nhiều ưu đãi như miễn lệ phí các thủ tục thiết yếu và giảm một số loại thuế

ẢNH: TRẦN CƯỜNG

Theo C06, quan điểm xuyên suốt và quan trọng nhất trong quá trình xây dựng dự thảo là tuân thủ tuyệt đối Hiến pháp và pháp luật, bảo đảm quyền con người, quyền công dân.

C06 khẳng định, việc ban hành nghị quyết không làm giảm hay hạn chế bất kỳ quyền và lợi ích hợp pháp nào của công dân đã được Hiến pháp quy định. Ngược lại, đây là bước đi nhằm cụ thể hóa và bảo vệ các quyền này của công dân trên môi trường mạng.

Theo C06, nghị quyết hướng tới việc đảm bảo sự hài hòa giữa việc thụ hưởng quyền lợi và thực hiện nghĩa vụ, giúp người dân có đầy đủ công cụ và hành lang pháp lý để sống và làm việc an toàn, hiệu quả trong kỷ nguyên số.

Trên cơ sở đó, dự thảo xác định, "công dân số" là cá nhân có tài khoản định danh điện tử, năng lực số để làm việc, học tập và tham gia các hoạt động xã hội trên môi trường số một cách an toàn, có trách nhiệm và tuân thủ pháp luật.

Nghị quyết phát triển công dân số không làm giảm quyền và lợi ích của người dân - Ảnh 2.

Phân loại mức độ công dân số theo dự thảo

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Ứng dụng VNeID được định hướng phát triển cung cấp các tiện ích nhằm phục vụ tốt nhất cho quyền lợi của người dân, bao gồm: tích hợp ví điện tử, kênh thanh toán, chi trả an sinh xã hội, cung cấp "chữ ký số cá nhân" an toàn miễn phí để thực hiện giao dịch dân sự…

C06 cho hay, để khuyến khích người dân chủ động tham gia, dự thảo đề xuất cơ chế ghi nhận mức độ tích cực tham gia của công dân trên môi trường số gắn liền với các ưu đãi thiết thực.

Dựa trên mức độ tích cực trau dồi kỹ năng số, tham gia dịch vụ công, các giao dịch số khác, người dân sẽ được hưởng thêm các chính sách miễn giảm thuế, phí như: miễn 100% phí, lệ phí cho các thủ tục thiết yếu và đề xuất giảm tới 10% một số loại thuế, lệ phí trước bạ.

C06 khẳng định việc ghi nhận mức độ tích cực tham gia của công dân trên môi trường số chỉ được áp dụng để khuyến khích công dân tham gia trên môi trường số, không sử dụng để phân biệt đối xử công dân và không áp dụng trong xử phạt vi phạm hành chính hay các biện pháp khác làm hạn chế quyền và lợi ích của công dân.

Để trở thành công dân số, điều đầu tiên người dân phải được cấp tài khoản định danh điện tử trên VNeID, có khả năng sử dụng dịch vụ công và dịch vụ số an toàn, có trách nhiệm và tuân thủ pháp luật.

Dự thảo quy định người dân hoàn tất hồ sơ VNeID đạt 100% sẽ được cộng 100 điểm và mặc định trở thành công dân số cơ bản.

Ngoài ra, người dân cũng có thể kiếm điểm từ các hoạt động như góp ý dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, tương tác với đại biểu Quốc hội, tham gia khảo sát của cơ quan nhà nước, phản ánh kiến nghị, sử dụng mạng xã hội trên VNeID, sử dụng dịch vụ y tế số trên VNeID, hoàn thành khóa học bình dân học vụ số

Khi đạt từ 350 điểm trở lên sẽ được phân loại là công dân số tích cực, từ 100 - 349 điểm là công dân số cơ bản và dưới 100 điểm chưa xếp hạng.


Tin liên quan

Cách lấy điểm để trở thành công dân số tích cực

Cách lấy điểm để trở thành công dân số tích cực

Nếu nghị quyết được ban hành, người dân có tới 17 hoạt động để được cộng điểm công dân số. Khi đạt từ 350 điểm trở lên, người dân được xếp hạng công dân số tích cực và được hưởng nhiều ưu đãi.

Đề xuất giảm 10% thuế thu nhập cho công dân số tích cực

Khám phá thêm chủ đề

Bộ Công an dự thảo Nghị quyết về phát triển công dân số chính phủ quy định mới ứng dụng VNEID
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận