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    Nghiên cứu 7.500 người hé lộ mối liên hệ giữa ăn uống và tốc độ lão hóa

    Cát Anh
    Cát Anh
    Một nghiên cứu trên khoảng 7.500 người cho thấy, không chỉ một mà nhiều chế độ ăn lành mạnh khác nhau có liên quan đến quá trình lão hóa sinh học chậm hơn.

     Phân tích mẫu máu của khoảng 7.500 người

    Nghiên cứu do Trung tâm Bệnh thoái hóa thần kinh Đức (DZNE) thực hiện, công bố trên tạp chí Nature Communications, nhằm tìm hiểu mối liên hệ giữa 10 mô hình ăn uống và quá trình lão hóa sinh học. Các mô hình được đánh giá gồm chế độ ăn Địa Trung Hải, Bắc Âu, DASH (hỗ trợ kiểm soát huyết áp), MIND (kết hợp nguyên tắc của chế độ ăn Địa Trung Hải và DASH) cùng các chế độ ăn dựa trên thực vật.

    Nhóm nghiên cứu phân tích dữ liệu ăn uống và mẫu máu của 6.470 người tại Bonn (Đức), sau đó kiểm chứng kết quả trên 1.034 người thuộc một nhóm độc lập. Mức độ tuân thủ từng chế độ ăn được đánh giá dựa trên các tiêu chí dinh dưỡng tương ứng.

    Nghiên cứu 7.500 người hé lộ mối liên hệ giữa ăn uống và tốc độ lão hóa - Ảnh 2.

    Việc tuân thủ tốt hơn các nguyên tắc ăn uống lành mạnh đều có liên quan đến các dấu hiệu lão hóa sinh học chậm hơn

    ẢNH: CÁT ANH TẠO BỞI AI

     Ăn uống lành mạnh liên quan đến lão hóa sinh học chậm hơn

    Kết quả cho thấy, ở cả 10 mô hình, những người tuân thủ tốt hơn các nguyên tắc ăn uống lành mạnh đều có dấu hiệu lão hóa sinh học chậm hơn. Tuy nhiên, mức độ liên quan khác nhau giữa các chế độ ăn và nhìn chung không lớn.

    Phân tích sâu hơn cho thấy hơn 70% con đường sinh học liên quan đến những thay đổi trên ADN có điểm tương đồng giữa các mô hình ăn uống. Các quá trình này liên quan đến cấu trúc tế bào, truyền tín hiệu và chuyển hóa. Một số mối liên hệ đặc thù cũng được ghi nhận: chế độ ăn DASH liên quan đến các con đường sinh học về sức khỏe tim mạch, trong khi chế độ ăn MIND liên quan đến trí nhớ và chức năng nhận thức.

    Theo giáo sư Monique Breteler, người đứng đầu nghiên cứu, kết quả gợi ý rằng không nhất thiết chỉ có một chế độ ăn phù hợp với tất cả mọi người. Việc lựa chọn có thể linh hoạt theo sở thích, điều kiện kinh tế và văn hóa ẩm thực.

    Tuy nhiên, đây là nghiên cứu quan sát, chỉ ghi nhận mối liên hệ chứ chưa chứng minh chế độ ăn trực tiếp làm chậm quá trình lão hóa. Cần có thêm nghiên cứu để xác định tác động lâu dài của những mô hình dinh dưỡng này đối với sức khỏe.

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