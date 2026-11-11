Nghiên cứu mới tiết lộ ‘bí quyết’ kiểm soát đường huyết

Các nhà khoa học phân tích 31 công bố nghiên cứu, với dữ liệu từ 29 nhóm đối tượng độc lập, gồm tổng cộng 573 người trưởng thành. Những người tham gia có độ tuổi và tình trạng sức khỏe khác nhau, trong đó có cả người gặp vấn đề về chuyển hóa.

Các nghiên cứu tập trung đánh giá tác động của những đợt vận động ngắn, được thực hiện nhiều lần trong ngày, so với việc ngồi liên tục không nghỉ. Hình thức vận động này được định nghĩa là những đợt hoạt động kéo dài không quá 10 phút mỗi lần, cách nhau ít nhất 30 phút hoặc có khoảng nghỉ phù hợp.

Các hoạt động được khảo sát bao gồm đi bộ, đạp xe, tập luyện cánh tay, thái cực quyền, yoga và các bài tập tăng sức đề kháng như nhón gót chân, theo Health.

Đi bộ ngắn có liên quan đến mức đường huyết sau ăn thấp hơn

Sau khi phân tích, các nhà nghiên cứu nhận thấy so với việc ngồi liên tục không nghỉ, những người thường xuyên đứng dậy vận động trong thời gian ngắn có mức đường huyết và phản ứng insulin sau ăn thấp hơn.

Cụ thể, người đi bộ và có những đợt vận động ngắn cách nhau dưới 60 phút cho thấy kết quả đường huyết tích cực hơn. Ngược lại, chỉ đứng đơn thuần hoặc vận động cách nhau từ 60 phút trở lên không cho thấy hiệu quả giảm đường huyết rõ rệt.

Theo bác sĩ Brad Thrasher, những người gặp vấn đề trong điều hòa đường huyết có thể nhận thấy sự cải thiện đường huyết rõ rệt hơn khi thường xuyên vận động ẢNH: N.QUYÊN TẠO TỪ CHATGPT

Theo bác sĩ Brad Thrasher, Giám đốc chương trình Thể thao và Hoạt động thuộc Viện Tiểu đường Wendy Novak (Mỹ), những phát hiện này phù hợp với các bằng chứng nghiên cứu trước đó.

Chẳng hạn, một phân tích tổng hợp năm 2022 cũng cho thấy các đợt vận động ngắn có thể giúp cải thiện mức đường huyết sau ăn.

Theo bà Erin Palinski-Wade, chuyên gia dinh dưỡng, chuyên về giáo dục và chăm sóc bệnh tiểu đường (Mỹ), khi vận động, dù chỉ trong thời gian ngắn, các cơ co lại và tăng khả năng hấp thu glucose từ máu. Việc lặp lại những đợt vận động như vậy trong ngày có thể hỗ trợ quá trình điều hòa đường huyết.

Nên duy trì vận động ngắn trong ngày và sau ăn

Theo bà Rachel Pessah-Pollack, bác sĩ nội tiết - giáo sư lâm sàng tại Khoa Nội tiết, Tiểu đường và Chuyển hóa thuộc NYU Langone Health (Mỹ), ngoài việc duy trì vận động trong ngày, mọi người cũng nên vận động ngắn trong vòng 30 phút sau khi ăn để hỗ trợ kiểm soát đường huyết.

Cần lưu ý rằng đi bộ không phải hình thức vận động duy nhất. Theo chuyên gia Palinski-Wade, các hoạt động ngắn như leo cầu thang, tập squat hoặc bước tại chỗ cũng có thể giúp cơ thể vận động và hỗ trợ điều hòa đường huyết.

Cuối cùng, các chuyên gia nhấn mạnh chỉ vận động ngắn không thể thay thế những biện pháp kiểm soát bệnh tiểu đường khác. Người bệnh vẫn cần duy trì hoạt động thể chất phù hợp, chế độ ăn uống lành mạnh và sử dụng thuốc theo đúng chỉ định của bác sĩ.