Sức khỏe

Nghiên cứu: Ngủ bao nhiêu tiếng mỗi đêm là tốt nhất?

Thiên Lan
24/08/2025 00:09 GMT+7

Nghiên cứu mới vừa được công bố trên tạp chí khoa học Scientific Reports, đã tìm ra thời lượng ngủ tốt nhất cho tuổi thọ, cũng như mô hình giấc ngủ có lợi nhất cho sức khỏe.

Nhằm tìm hiểu mối liên hệ giữa thời lượng và tính đều đặn của giấc ngủ đối với tuổi thọ, các nhà khoa học từ Trung tâm Y tế Đại học Hanyang và Bệnh viện Guri Đại học Hanyang (Hàn Quốc) đã tiến hành nghiên cứu bao gồm 9.641 người từ 40 - 90 tuổi.

Những người tham gia được yêu cầu báo cáo chi tiết về giấc ngủ của mình. Tùy theo kiểu ngủ, họ được chia thành 3 nhóm:

  • Ngủ ít hơn 7 tiếng.
  • Ngủ từ 7 - 8 tiếng.
  • Ngủ hơn 8 tiếng.

Trong thời gian theo dõi trung bình 15,5 năm, có 1.095 ca tử vong và 811 trường hợp các biến cố tim mạch bất lợi nghiêm trọng.

Phát hiện mới: Ngủ bao nhiêu tiếng mỗi đêm là tốt nhất? - Ảnh 1.

Thời gian ngủ tốt nhất là từ 7 - 8 tiếng mỗi đêm

Ảnh: AI

Ngủ tốt nhất là từ 7 - 8 tiếng mỗi đêm

Kết quả đã phát hiện, thời gian ngủ tốt nhất là từ 7 - 8 tiếng mỗi đêm, theo trang tin y khoa News Medical.

Cụ thể: Ngủ nhiều hơn 8 tiếng làm tăng tỷ lệ tử vong sớm do mọi nguyên nhân lên 27% - ngay cả ngủ giờ giấc đều đặn cũng làm tăng 26% nguy cơ.

Ngủ ít hơn 7 tiếng, đặc biệt giờ ngủ thất thường, làm tăng tỷ lệ tử vong sớm lên 28%.

Đối với giới tính: Phụ nữ ngủ nhiều hơn 8 tiếng với giờ giấc thất thường làm tăng thêm nguy cơ tử vong sớm.

Với nam giới, cả ngủ ít hơn 7 tiếng với giờ giấc thất thường và ngủ hơn 8 tiếng đều làm tăng nguy cơ.

Về tuổi tác: Mặc dù thời gian ngủ tốt nhất là 7 - 8 giờ, nhưng kết quả cho thấy người trung niên (nhất là từ 40 - 49 tuổi) có thể dễ bị ảnh hưởng bởi thời gian ngủ ngắn hơn, trong khi người lớn tuổi (từ 60 tuổi trở lên) dễ bị ảnh hưởng bởi giấc ngủ kéo dài hơn.

Thời gian ngủ kéo dài có thể chỉ ra tình trạng bệnh tiềm ẩn hoặc bệnh nền không được kiểm soát, như chứng ngưng thở khi ngủ tắc nghẽn, có khả năng làm tăng nguy cơ mắc các biến cố tim mạch và tử vong.

Thiếu ngủ làm tăng nguy cơ mắc nhiều bệnh mạn tính, bao gồm tăng huyết áp, tiểu đường và béo phì. Tất cả những điều này có thể dẫn đến tỷ lệ tử vong cao hơn.

Các nghiên cứu trước đây cho thấy ngủ ít làm tăng tỷ lệ tử vong. Tuy nhiên, nghiên cứu hiện tại đã chứng minh tỷ lệ tử vong đặc biệt cao ở những người vừa ngủ ít, lại có giờ ngủ thất thường.

Ngược lại, kết quả cho thấy ngủ quá nhiều cũng sẽ gây hại dù giờ ngủ đều đặn, theo News Medical.

Như vậy, để kéo dài tuổi thọ, lý tưởng nhất nên ngủ từ 7 - 8 tiếng mỗi đêm, đặc biệt cần chú ý ngủ giờ giấc đều đặn.

