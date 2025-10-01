Nghiên cứu: Uống chừng này trà, cà phê và nước giúp sống thọ hơn

Nghiên cứu quy mô lớn vừa công bố trên British Journal of Nutrition đã tìm ra cách uống cà phê, trà và nước mỗi ngày giúp sống thọ hơn.

Các nhà nghiên cứu từ Đại học Y khoa Phương Nam (Trung Quốc) đã phân tích dữ liệu của 182.770 người tham gia từ Ngân hàng Sinh học Anh UK Biobank, được theo dõi trung bình 13,3 năm. Các yếu tố nhân khẩu học, bệnh nền, lối sống và chế độ ăn uống được thu thập, bao gồm cả việc uống nước lọc, trà và cà phê.

Nghiên cứu quy mô lớn đã tìm ra cách uống cà phê, trà và nước mỗi ngày giúp sống thọ hơn Ảnh: AI

Kết quả đã phát hiện lượng chất lỏng tối ưu là 7 - 8 ly mỗi ngày, bao gồm cà phê, trà và nước lọc, theo trang tin y khoa News Medical.

Đáng chú ý, tỷ lệ trà và cà phê tiêu thụ mỗi ngày hóa ra lại vô cùng quan trọng đối với tuổi thọ, nếu uống kết hợp đúng tỷ lệ, tuổi thọ còn được tăng hơn nữa.

Cụ thể như sau:

Tổng lượng nước lọc, trà và cà phê mỗi ngày đạt 7 - 8 ly (240ml một ly) giúp giảm đến 28% nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân và tăng tuổi thọ, so với chưa tới 4 ly mỗi ngày. Nếu tổng lượng đồ uống tiêu thụ đạt mức này, thì tỷ lệ cà phê - trà cân bằng ở mức khoảng 2:3 là tốt nhất, mang lại hiệu quả cao nhất để kéo dài tuổi thọ thông qua việc giảm nguy cơ tử vong của nhiều bệnh, như sau:

Giảm 41% nguy cơ tử vong do ung thư.

Giảm 31% nguy cơ tử vong do tim mạch.

Giảm 72% nguy cơ tử vong do bệnh hô hấp.

Giảm 65% nguy cơ tử vong do bệnh tiêu hóa, theo News Medical.

Các tác giả đã kết luận: Tổng lượng nước uống hằng ngày và sự cân bằng giữa cà phê, trà, nước là rất quan trọng. Uống 7 - 8 ly mỗi ngày, trong đó cà phê và trà theo tỷ lệ khoảng 2:3, gắn liền với tuổi thọ cao hơn và giảm nguy cơ tử vong do nhiều nguyên nhân.