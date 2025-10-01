Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Nghiên cứu: Uống chừng này trà, cà phê và nước giúp sống thọ hơn

Thiên Lan
Thiên Lan
01/10/2025 00:07 GMT+7

Nhiều bằng chứng khoa học đã chỉ ra mối liên hệ giữa việc tiêu thụ cà phê, trà và nước với giảm nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân, trong đó có bệnh tim mạch và một số ung thư.

Nghiên cứu quy mô lớn vừa công bố trên British Journal of Nutrition đã tìm ra cách uống cà phê, trà và nước mỗi ngày giúp sống thọ hơn.

Các nhà nghiên cứu từ Đại học Y khoa Phương Nam (Trung Quốc) đã phân tích dữ liệu của 182.770 người tham gia từ Ngân hàng Sinh học Anh UK Biobank, được theo dõi trung bình 13,3 năm. Các yếu tố nhân khẩu học, bệnh nền, lối sống và chế độ ăn uống được thu thập, bao gồm cả việc uống nước lọc, trà và cà phê.

Nghiên cứu: Uống chừng này trà, cà phê và nước giúp sống thọ hơn - Ảnh 1.

Nghiên cứu quy mô lớn đã tìm ra cách uống cà phê, trà và nước mỗi ngày giúp sống thọ hơn

Ảnh: AI

Kết quả đã phát hiện lượng chất lỏng tối ưu là 7 - 8 ly mỗi ngày, bao gồm cà phê, trà và nước lọc, theo trang tin y khoa News Medical.

Đáng chú ý, tỷ lệ trà và cà phê tiêu thụ mỗi ngày hóa ra lại vô cùng quan trọng đối với tuổi thọ, nếu uống kết hợp đúng tỷ lệ, tuổi thọ còn được tăng hơn nữa.

Cụ thể như sau:

Tổng lượng nước lọc, trà và cà phê mỗi ngày đạt 7 - 8 ly (240ml một ly) giúp giảm đến 28% nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân và tăng tuổi thọ, so với chưa tới 4 ly mỗi ngày. Nếu tổng lượng đồ uống tiêu thụ đạt mức này, thì tỷ lệ cà phê - trà cân bằng ở mức khoảng 2:3 là tốt nhất, mang lại hiệu quả cao nhất để kéo dài tuổi thọ thông qua việc giảm nguy cơ tử vong của nhiều bệnh, như sau:

  • Giảm 41% nguy cơ tử vong do ung thư. 
  • Giảm 31% nguy cơ tử vong do tim mạch.
  • Giảm 72% nguy cơ tử vong do bệnh hô hấp.
  • Giảm 65% nguy cơ tử vong do bệnh tiêu hóa, theo News Medical.

Các tác giả đã kết luận: Tổng lượng nước uống hằng ngày và sự cân bằng giữa cà phê, trà, nước là rất quan trọng. Uống 7 - 8 ly mỗi ngày, trong đó cà phê và trà theo tỷ lệ khoảng 2:3, gắn liền với tuổi thọ cao hơn và giảm nguy cơ tử vong do nhiều nguyên nhân.

Tin liên quan

Bí mật sống thọ nằm ở giờ ăn sáng: Bạn ăn lúc mấy giờ?

Bí mật sống thọ nằm ở giờ ăn sáng: Bạn ăn lúc mấy giờ?

Thời điểm ăn uống, đặc biệt là bữa sáng, ngày càng được quan tâm vì có thể ảnh hưởng đến sức khỏe và tuổi thọ. Một nghiên cứu mới đây cho thấy giờ ăn sáng sớm có liên quan mật thiết đến khả năng sống lâu hơn.

Uống cà phê, trà và nước ảnh hưởng đến huyết áp thế nào?

Phát hiện tác dụng ít ai ngờ khi uống trà xanh mỗi ngày

Khám phá thêm chủ đề

Trà cà phê tuổi thọ nước lọc
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận