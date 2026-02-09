Nghiên cứu về 36 loại ung thư: 3 yếu tố nguy cơ hàng đầu được hé lộ

Nhân Ngày Thế giới phòng chống ung thư 4.2.2026, các nhà nghiên cứu từ Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã công bố một trong những đánh giá toàn diện nhất từng được thực hiện về phòng ngừa ung thư, theo trang tin sức khỏe Mindbodygreen.

Nghiên cứu mới chỉ ra 3 yếu tố nguy cơ gây ung thư có ảnh hưởng lớn nhất trên toàn thế giới Ảnh: AI

Gần 40% ca mắc mới có thể ngăn ngừa

Phân tích được công bố trên tạp chí khoa học Nature Medicine, kiểm tra dữ liệu từ 185 quốc gia với 36 loại ung thư khác nhau. Kết quả cho thấy một con số đáng kinh ngạc: Gần 4/10 ca ung thư mới trên toàn cầu (tương đương 37,8% hay khoảng 7,1 triệu ca mắc mới mỗi năm) có liên quan đến các yếu tố nguy cơ mà mọi người đã biết cách ngăn ngừa.

3 "thủ phạm" hàng đầu gây ung thư

Khi xếp hạng các yếu tố nguy cơ gây ung thư có ảnh hưởng lớn nhất trên toàn thế giới, 3 cái tên nổi bật nhất bao gồm:

Hút thuốc lá: Chịu trách nhiệm cho khoảng 15% tất cả các ca ung thư mới.

Nhiễm trùng: Chiếm hơn 10%.

Uống rượu: Liên quan đến hơn 3%, theo trang tin sức khỏe Mindbodygreen.

Đáng chú ý, các bệnh nhiễm trùng (như HPV, viêm gan B, C và vi khuẩn H. pylori) đã trở thành yếu tố nguy cơ hàng đầu đối với phụ nữ trên toàn cầu, trong khi hút thuốc vẫn là yếu tố chủ chốt ở nam giới. Nhiều loại nhiễm trùng trong số này hoàn toàn có thể phòng ngừa được thông qua tiêm chủng, sàng lọc và điều trị sớm.

Bạn có thể làm gì để giảm nguy cơ?

Nghiên cứu chỉ ra những thay đổi nhỏ và nhất quán trong thói quen hằng ngày có thể giảm đáng kể nguy cơ:

Bỏ thuốc lá và giảm rượu bia.

Duy trì cân nặng hợp lý và tích cực hoạt động thể chất.

Thực hiện các chương trình tiêm chủng (như vắc-xin HPV) và tầm soát định kỳ.

Các phát hiện cũng cho thấy ngay cả giảm bớt một phần sự phơi nhiễm đối với nhiều yếu tố nguy cơ cũng có thể thay đổi kết quả trên quy mô lớn, theo Mindbodygreen.