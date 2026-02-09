Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Nghiên cứu về 36 loại ung thư: 3 yếu tố nguy cơ hàng đầu được hé lộ

Thiên Lan
Thiên Lan
09/02/2026 12:15 GMT+7

Trong nhiều thập kỷ, ung thư thường được coi là 'trời kêu ai nấy dạ', một sự rủi ro về mặt di truyền hay 'hên xui'. Tuy nhiên, một phân tích toàn cầu đã tìm ra manh mối gây ra căn bệnh này.

Nhân Ngày Thế giới phòng chống ung thư 4.2.2026, các nhà nghiên cứu từ Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã công bố một trong những đánh giá toàn diện nhất từng được thực hiện về phòng ngừa ung thư, theo trang tin sức khỏe Mindbodygreen.

Nghiên cứu về 36 loại ung thư: 3 yếu tố nguy cơ hàng đầu được hé lộ - Ảnh 1.

Nghiên cứu mới chỉ ra 3 yếu tố nguy cơ gây ung thư có ảnh hưởng lớn nhất trên toàn thế giới

Ảnh: AI

Gần 40% ca mắc mới có thể ngăn ngừa

Phân tích được công bố trên tạp chí khoa học Nature Medicine, kiểm tra dữ liệu từ 185 quốc gia với 36 loại ung thư khác nhau. Kết quả cho thấy một con số đáng kinh ngạc: Gần 4/10 ca ung thư mới trên toàn cầu (tương đương 37,8% hay khoảng 7,1 triệu ca mắc mới mỗi năm) có liên quan đến các yếu tố nguy cơ mà mọi người đã biết cách ngăn ngừa.

3 "thủ phạm" hàng đầu gây ung thư

Khi xếp hạng các yếu tố nguy cơ gây ung thư có ảnh hưởng lớn nhất trên toàn thế giới, 3 cái tên nổi bật nhất bao gồm:

Hút thuốc lá: Chịu trách nhiệm cho khoảng 15% tất cả các ca ung thư mới. 

Nhiễm trùng: Chiếm hơn 10%. 

Uống rượu: Liên quan đến hơn 3%, theo trang tin sức khỏe Mindbodygreen.

Đáng chú ý, các bệnh nhiễm trùng (như HPV, viêm gan B, C và vi khuẩn H. pylori) đã trở thành yếu tố nguy cơ hàng đầu đối với phụ nữ trên toàn cầu, trong khi hút thuốc vẫn là yếu tố chủ chốt ở nam giới. Nhiều loại nhiễm trùng trong số này hoàn toàn có thể phòng ngừa được thông qua tiêm chủng, sàng lọc và điều trị sớm.

Bạn có thể làm gì để giảm nguy cơ?

Nghiên cứu chỉ ra những thay đổi nhỏ và nhất quán trong thói quen hằng ngày có thể giảm đáng kể nguy cơ:

  • Bỏ thuốc lá và giảm rượu bia.
  • Duy trì cân nặng hợp lý và tích cực hoạt động thể chất.
  • Thực hiện các chương trình tiêm chủng (như vắc-xin HPV) và tầm soát định kỳ.

Các phát hiện cũng cho thấy ngay cả giảm bớt một phần sự phơi nhiễm đối với nhiều yếu tố nguy cơ cũng có thể thay đổi kết quả trên quy mô lớn, theo Mindbodygreen.

Tin liên quan

6 loại ung thư thường gặp, người trên 50 tuổi có nguy cơ cao

6 loại ung thư thường gặp, người trên 50 tuổi có nguy cơ cao

Ung thư có thể xuất hiện ở bất kỳ bộ phận nào trên cơ thể, nhưng một số cơ quan dưới đây được ghi nhận là thường có nguy cơ cao hơn.

Khám phá thêm chủ đề

ung thư Hút thuốc lá nhiễm trùng Uống rượu HPV viêm gan
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận