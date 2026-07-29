Ngộ độc thực phẩm ở Nha Trang: Hai quán bánh mì bị xử phạt

Ngày 29.7, Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa cho biết cơ quan chức năng đã xử phạt hai cơ sở kinh doanh bánh mì trên địa bàn do vi phạm các quy định về an toàn thực phẩm trong quá trình xác minh vụ ngộ độc thực phẩm ở Nha Trang.

Đáng chú ý, kết quả kiểm tra cũng bác bỏ thông tin lan truyền trên mạng xã hội cho rằng một số người dân bị nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn tại quán bánh mì chảo Cô Hồng.

Bác bỏ thông tin nghi ngộ độc tại quán bánh mì chảo Cô Hồng

Theo Sở Y tế, cơ sở bánh mì chảo Cô Hồng (chủ cơ sở là bà V.T.S, ở phường Tây Nha Trang) bị xử phạt vi phạm hành chính 2 triệu đồng do vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.

Theo kết quả kiểm tra, cơ sở này có hành vi kinh doanh, chế biến thực phẩm trên thiết bị, dụng cụ không bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm.

Hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội cho rằng bị ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì Cô Hồng (ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH)

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng xác định cơ sở chỉ vi phạm về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm, cụ thể là kinh doanh, chế biến thực phẩm trên thiết bị, dụng cụ không bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm.

Đoàn kiểm tra yêu cầu cơ sở tạm dừng hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống kể từ thời điểm kiểm tra ngày 22.7 đến khi khắc phục đầy đủ các tồn tại và đáp ứng các điều kiện về an toàn thực phẩm theo quy định.

Cơ sở bánh mì chảo Cô Hồng nằm trên đường Thái Nguyên, đối diện ga Nha Trang.

Bánh mì Đồng Mẫn bị xử phạt 14 triệu đồng

Ngành y tế tỉnh Khánh Hòa ghi nhận qua khảo sát tại một số bệnh viện trên địa bàn có nhiều trường hợp xuất hiện dấu hiệu nghi ngộ độc thực phẩm sau khi sử dụng sản phẩm của cơ sở bánh mì Đồng Mẫn.

Liên quan vụ việc, UBND phường Nha Trang đã thành lập đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra hộ kinh doanh Đồng Mẫn I tại số 23B Ngô Gia Tự.

Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở bị yêu cầu tạm dừng hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống. Cùng ngày, chủ cơ sở cũng chủ động đóng cửa thêm hai điểm kinh doanh khác tại phường Nam Nha Trang.

Đoàn kiểm tra xác định Đồng Mẫn I có nhiều vi phạm về an toàn thực phẩm và xử phạt vi phạm hành chính 14 triệu đồng.

Các vi phạm được xác định gồm: không thực hiện chế độ kiểm thực ba bước; không lưu mẫu thức ăn theo quy định; nhân viên trực tiếp tiếp xúc với thực phẩm không mang khẩu trang; không trang bị dụng cụ thu gom rác tại khu vực chế biến.

Ngoài việc xử phạt, cơ quan chức năng yêu cầu cơ sở tiếp tục tạm dừng hoạt động kể từ ngày 20.7 để phối hợp điều tra, xác minh vụ việc; khẩn trương khắc phục các tồn tại, chi trả chi phí khám, chữa bệnh cho các trường hợp nhập viện liên quan (nếu có) và chỉ được phép hoạt động trở lại khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện về an toàn thực phẩm theo quy định.