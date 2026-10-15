Ngư dân mất tích trên biển Hà Tĩnh, gần 2 ngày sau được cứu ở Quảng Trị

Ngày 15.10, Đồn biên phòng Lý Hòa (Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị) cho biết đơn vị vừa tiếp nhận, chăm sóc một ngư dân Hà Tĩnh được cứu sống sau gần 2 ngày mất tích trên biển.

Lực lượng biên phòng chăm sóc cho ông Châu khi vừa lên bờ ẢNH: THANH LỘC

Trước đó, khoảng 15 giờ ngày 13.10, ông Nguyễn Tiến Châu (56 tuổi, ở thôn Tân Hải, xã Thiên Cầm, Hà Tĩnh) xuống thuyền thúng câu mực từ tàu cá HT 30421TS tại vùng biển Hà Tĩnh.

Trong quá trình đánh bắt, ông bị sóng đánh trôi dạt, mất liên lạc. Đến khoảng 5 giờ ngày 15.10, ông Châu được tàu cá QB 22313TS do ông Nguyễn Xuân Thắng (56 tuổi, ở thôn Thượng Hòa, xã Đông Trạch, Quảng Trị) làm chủ, phát hiện khi đang lênh đênh trên thuyền thúng, cách bờ khoảng 5 - 6 hải lý. Các ngư dân lập tức cứu ông Châu lên tàu, đưa vào bờ.

Khoảng 8 giờ cùng ngày, tàu cá cập bến khu vực cửa sông Lý Hòa. Đồn biên phòng Lý Hòa sau đó cử tổ công tác gồm 5 cán bộ, chiến sĩ, trong đó có nhân viên quân y, tiếp nhận, kiểm tra sức khỏe và động viên ngư dân gặp nạn.

Theo lực lượng biên phòng, sức khỏe ông Châu hiện ổn định. Đơn vị đã liên hệ với gia đình và chính quyền xã Thiên Cầm để phối hợp đón ông về. Đến 9 giờ 30 phút cùng ngày, người nhà đã có mặt đón ông Châu.

Cũng trong ngày 15.10, Đồn biên phòng Roòn phối hợp hỗ trợ một thuyền viên bị thương nặng trong lúc khai thác hải sản trên biển.

Anh N.V.D được chăm sóc sau tai nạn

ẢNH: THANH LỘC

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20 giờ 30 phút ngày 14.10, tàu cá QB 93186TS do anh H.M.T (40 tuổi, ở xã Hòa Trạch, Quảng Trị) làm thuyền trưởng gặp sự cố đứt dây tời. Sợi dây văng trúng mặt thuyền viên N.V.D (39 tuổi, ở cùng địa phương), khiến người này bị gãy xương gò má trái và có vết thương hở dài khoảng 10 cm.

Ngay sau tai nạn, thuyền trưởng điều khiển tàu khẩn trương vào bờ, đồng thời thông báo cho Trạm biên phòng Cửa khẩu cảng Hòn La thuộc Đồn biên phòng Roòn đề nghị hỗ trợ.

Đến 0 giờ ngày 15.10, khi tàu cập cảng cá Quảng Đông, lực lượng biên phòng cử 4 cán bộ, chiến sĩ cùng nhân viên quân y phối hợp với gia đình sơ cứu, hỗ trợ đưa nạn nhân đến Bệnh viện Trung ương Huế cấp cứu.