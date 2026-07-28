Người 'dẫn đường' giúp cô học trò khiếm thị thi bơi biển

Nhiều người bày tỏ sự khâm phục trước nỗ lực của cô gái trẻ, đồng thời tò mò về cách một người khiếm thị có thể thi đấu ở môi trường biển.

Người thầy trên biển

Anh Đặng Phúc, huấn luyện viên bơi lội có 12 năm kinh nghiệm, cho biết Bảo Hân là học trò đặc biệt nhất của anh. Hai thầy trò bắt đầu tập luyện cùng nhau cách đây khoảng 2 năm và giải Seastar Nha Trang Bay 2026 là lần đầu tiên Hân tham gia một giải bơi biển.

Khác với hồ bơi có dây phao phân làn và thành hồ để định hướng, bơi biển đòi hỏi người tham gia liên tục điều chỉnh hướng bơi theo các phao mốc và tránh va chạm với những vận động viên khác. Vì không thể quan sát, Bảo Hân hoàn toàn dựa vào sự hướng dẫn của thầy trong suốt phần thi.

Anh Đặng Phúc đồng hành cùng Bảo Hân trong suốt chặng bơi 500 m trên biển ẢNH: NVCC

Ngay sau hiệu lệnh xuất phát, anh Phúc luôn bơi sát bên học trò. Hân chỉ tập trung giữ nhịp bơi, còn anh đảm nhận việc quan sát và liên tục đưa ra chỉ dẫn.

"Nếu cần đổi hướng, tôi chỉ nói "sang trái", "sang phải". Khi phía trước đông người hoặc có nguy cơ va chạm thì nhắc Hân dừng lại, đứng nước tại chỗ một chút rồi tiếp tục bơi. Trong suốt quá trình thi đấu, hai thầy trò chủ yếu trao đổi với nhau bằng những khẩu lệnh rất ngắn như vậy", anh Phúc chia sẻ.

Bảo Hân cho biết trước khi xuống nước em cũng có chút lo lắng vì đây là lần đầu tiên thi bơi biển. Tuy nhiên, khi cuộc thi bắt đầu, em chỉ tập trung lắng nghe hướng dẫn của thầy và cố gắng giữ đúng nhịp bơi. "Đến gần cuối cuộc thi em bắt đầu thấy mệt nhưng vẫn cố gắng hoàn thành", Hân nói.

Theo anh Phúc, điều khiến anh hài lòng nhất sau cuộc thi không phải thành tích mà là việc học trò đã hoàn thành cự ly đầu tiên trên biển đúng như kế hoạch đã đặt ra.

Hai thầy trò hoàn thành phần thi tại giải Seastar Nha Trang Bay 2026 ẢNH: NVCC

Hai năm chuẩn bị cho một cự ly 500 m

Anh Đặng Phúc từng là vận động viên bơi lội chuyên nghiệp, thi đấu thể thao thành tích cao đến năm 18 tuổi. Trong thời gian học đại học, anh bắt đầu làm huấn luyện viên bơi lội và khoảng 8 năm nay thường xuyên dẫn học viên tham gia các giải bơi biển.

Khi nhận dạy Bảo Hân, anh xem đây là một thử thách mới đối với bản thân. Theo anh, người khiếm thị học bơi gặp nhiều khó khăn hơn vì không thể quan sát để xác định phương hướng hay khoảng cách. Thời gian đầu, Hân nhiều lần va vào thành hồ hoặc quạt tay trúng dây phao. Anh phải hướng dẫn học trò cảm nhận vị trí của dây phân làn, làm quen với độ sâu của hồ và hình thành phản xạ định hướng bằng cảm giác thay vì thị giác.

"Hân có khả năng tiếp thu khá nhanh và cảm nhận nước tốt. Sau khi làm quen với việc bơi thẳng theo dây phao, em tiếp tục tập các bài về tốc độ, sức bền và kỹ thuật của 4 kiểu bơi", anh Phúc cho biết.

Sau hơn 2 năm tập luyện, Bảo Hân lần đầu tham gia một giải bơi biển ẢNH: NVCC

Trong hơn 2 năm qua, mỗi tuần Bảo Hân đều đến hồ bơi 2 buổi để tập luyện.

Chị Nguyễn Diễm Thu, mẹ của Hân, cho biết bơi lội là môn thể thao đầu tiên con gái được tiếp cận. Trước đây Hân thường xuyên ốm vặt nhưng từ khi duy trì tập luyện, sức khỏe của em cải thiện rõ rệt.

Năm 2025, anh Phúc đăng ký cho Hân tham dự Giải vô địch quốc gia môn bơi người khuyết tật ở cự ly 50 m. Giải bơi biển năm nay được xem là bước tiếp theo để Hân tích lũy thêm kinh nghiệm thi đấu.

Theo anh Phúc, sau khi hoàn thành cự ly 500 m, hai thầy trò sẽ tiếp tục tập luyện với mục tiêu tham gia những cự ly dài hơn trong các giải đấu sắp tới.

Bảo Hân cho biết sau quá trình tập luyện và thi đấu, em mong những người khuyết tật hoặc còn e ngại với môn bơi có thể mạnh dạn bắt đầu và kiên trì tập luyện khi có người hướng dẫn phù hợp.