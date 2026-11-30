Triều cường vượt báo động 3 vẫn khô ráo

Sáng cuối tuần, anh Trần Thanh Hải ở khu dân cư Era Town (P.Tân Mỹ) đưa gia đình ngược về khu vực Phú Mỹ Hưng vui chơi, mua sắm nhân đợt khuyến mãi lớn cuối năm. Anh Hải cho biết sau khi lập gia đình, anh trở thành cư dân khu nam TP.HCM đã gần 10 năm. Trong suốt quãng thời gian đó, nỗi ám ảnh lớn nhất với vợ chồng anh là việc phải đối mặt với tình trạng ngập nước. Cứ đến hẹn lại lên, mỗi năm giai đoạn triều cường cao xuất hiện khoảng 3 tháng, mỗi tháng 2 lần và mỗi lần mất khoảng 1 tuần. Buổi sáng cả gia đình ra khỏi nhà đi làm, đi học và chiều trở về đều phải lội nước, có khi ngập sâu hơn đầu gối. Nhiều lúc gia đình anh đã tính đến việc chuyển nhà đi nơi khác nhưng do vấn đề tài chính nên chưa thể thực hiện. Một lý do nữa khiến anh Hải nấn ná chính là chờ đợi dự án chống ngập 10.000 tỉ đồng hoàn thành. "Đợi lâu quá thú thực có lúc nản chí rồi. Thế nhưng sau nhiều năm thì cuối cùng dự án cũng đi vào hoạt động", anh Hải nói và thừa nhận ban đầu cũng không kỳ vọng nhiều vì mới 2 tuần trước, triều cường còn gây ngập nặng. "Nhưng đợt này dự án vận hành chính thức nên khu vực nhà tôi hoàn toàn khô ráo. Gia đình tôi cảm thấy rất phấn khởi. Trước đây, vào các đợt triều cường thì cuối tuần chỉ cố thủ ở nhà. Nay thoát cảnh ngập, chất lượng sống được cải thiện và chúng tôi cũng không còn ý định chuyển nhà nữa", anh Thanh Hải phấn khởi nói.

Đường Trần Xuân Soạn ngập nước do triều cường trước đây và khô ráo trong ngày triều cường vượt báo động 3, khi cống Tân Thuận đi vào hoạt động Ảnh: Phạm Hữu

Với nhiều người dân TP.HCM, từ khóa "triều cường" gắn liền với hình ảnh đường Trần Xuân Soạn (Q.7 cũ, nay thuộc các phường Tân Thuận, Tân Hưng) - nơi mà vào mỗi con nước lên thì "đường cũng như sông". Là người sống lâu năm ở khu vực này, bà Lâm Thị Thu Cúc (65 tuổi) cho hay mỗi khi đọc báo, nghe đài thông báo triều cường vượt báo động 2 là bà và gia đình lại tất tả kê dọn đồ đạc chạy ngập. Giờ thì bà đã an tâm khi "dân gian nói "17 nước nhảy khỏi bờ" để chỉ mực nước cao nhất trong đợt triều cường giữa tháng. Nay đã qua đỉnh rồi mà lần đầu tiên lại không bị ngập nên dân ở đây mừng lắm", bà chia sẻ.

Bà Cúc bảo mười mấy, 20 năm qua, vào mùa triều cường thì gần như năm sau lại ngập sâu hơn năm trước. Ở khu vực của bà, người ta dùng mọi cách có thể để chống ngập nhưng càng chống càng ngập ngày một nặng hơn nên gần đây đành chào thua. "Tôi cứ nghĩ bản thân sẽ sống trong cảnh này tới cuối đời, không ngờ cũng có ngày nhà mình thoát cảnh ngập. Nhưng đây mới chỉ là một con nước cuối mùa, việc chống ngập của công trình phải được kiểm tra qua mùa cao điểm nữa thì người dân ở đây mới yên tâm. Nếu thật sự hiệu quả thì bà con nhân dân cảm ơn chính quyền và các cơ quan đơn vị nhiều lắm", bà Thu Cúc nói.

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, trong những ngày qua, các tuyến đường thường xuyên ngập nặng do triều cường ở khu nam đã chính thức thoát ngập. Chị Nguyễn Thị Mộng Tuyền, chủ một quán cơm trên đường Phạm Hữu Lầu, hồ hởi thông báo đã hết ngập và "không ngập nữa thì người dân mới mạnh dạn đầu tư, mở rộng kinh doanh". Bởi hằng năm, cứ vào mùa này thì một tháng quán chị chỉ hoạt động được 15 ngày, nửa thời gian còn lại phải chạy ngập. Nhà cửa, bàn ghế, dụng cụ nhà bếp hư hỏng, thiệt hại rất lớn. Mấy năm trước, qua mỗi mùa ngập, nhà chị có khi tốn cả 50 - 70 triệu đồng để mua sắm đồ mới, sơn phết nhà cửa. Chưa kể, đường ngập nên khách cũng vắng, ngại vào quán.

Theo Đài Khí tượng thủy văn Nam bộ, trong đợt triều cường rằm tháng 10 âm lịch, mực triều trên sông Sài Gòn tại hầu hết các trạm đều vượt báo động 3, khả năng gây ngập úng nhiều nơi trũng thấp. Đây là một trong những đợt triều cao trong năm nhưng thấp hơn những đợt trước và đỉnh triều lịch sử. Trong 25 năm (2000 - 2025), đỉnh triều trên sông Sài Gòn có xu hướng tăng, phổ biến từ 31 - 38 cm so với năm 2000.

Vùng được bảo vệ cơ bản an toàn

Những rốn ngập tại TP.HCM khô ráo ngay trong cao điểm triều cường đang củng cố hiệu quả của dự án ngăn triều 10.000 tỉ đồng vừa đưa vào vận hành. Báo cáo của đơn vị vận hành dự án cho biết sáng 29.11, sau đêm thứ hai liên tiếp vận hành đóng cống liên hoàn xuyên đêm (bắt đầu từ tối 27.11), hệ thống cống thuộc dự án chống ngập tiếp tục ghi nhận hiệu quả kiểm soát mực nước rõ rệt, giúp nhiều "điểm nóng" ngập úng phía nam thành phố khô ráo hoàn toàn.

Cụ thể, vào thời điểm 5 giờ sáng 29.11 - khung giờ triều cường dâng cao, mực nước ngoài sông lớn vọt lên mức 1,7 - 1,85 m, nhưng mực nước bên trong nội đô vẫn được khống chế an toàn dưới ngưỡng 0,9 m. Hiệu quả của việc vận hành đóng cống xuyên đêm được cảm nhận rõ nét nhất tại các khu vực từng là "rốn ngập" của H.Nhà Bè cũ và khu nam thành phố.

Trước đó, theo báo cáo nhanh của Sở NN-MT gửi lãnh đạo UBND TP.HCM ngày 26.11, kết quả quan trắc thực đo trong ngày đầu đóng cống liên hoàn cho thấy hiệu quả ngăn triều rõ rệt. Ngày 25.11 (17.10 âm lịch) đỉnh của đợt triều cường ghi nhận thực tế tại trạm Phú An đạt 1,65 m; thời điểm xuất hiện từ 16 - 16 giờ 30 phút, mực nước phía trong các cống (vùng được bảo vệ) duy trì thấp hơn từ 1 - 2,05 m so với bên ngoài. Tương tự, tại cống Mương Chuối ghi nhận chênh lệch lên tới 2,05 m; theo sau là cống Phú Xuân và Cây Khô cùng đạt mức chênh lệch 2,03 m; cống Bến Nghé đạt 1,9 m. Chênh lệch mực nước giữa phía trong vùng dự án và bên ngoài cho thấy hệ thống đã phát huy chức năng ngăn nước từ các sông lớn tràn vào vùng bảo vệ.

Mặt khác, báo cáo của Sở NN-MT cũng chỉ ra một số vấn đề trong thực tế: Thứ nhất, dù 8 cống chính đã đóng kín, nước triều vẫn xâm nhập vùng dự án thông qua các vị trí bờ bao, rạch nhánh chưa được đầu tư khép kín. Các điểm hở này gồm rạch Tam Đệ, Ông Kiến, Bà Não, Bà Chùa, Hội Đồng, Rạch Rô, cầu Lấp Dầu, 5 cống qua đường Ngô Quang Thắm và đoạn kè xuống cấp tại Khu dân cư Phú Lợi (khu vực cống Phú Định). Bên cạnh đó, đỉnh triều ngày 25.11 vừa qua là 1,65 m vẫn thấp hơn

13 cm so với mức triều lịch sử 1,78 m xuất hiện tháng 11.2025. Do vậy, cơ quan này kiến nghị UBND TP.HCM khẩn trương chỉ đạo đầu tư hoàn thiện các vị trí chưa khép kín nêu trên để phát huy đồng bộ hiệu quả của toàn dự án trước các tổ hợp bất lợi - triều cường kỷ lục kết hợp mưa lớn và xả lũ.