Người gieo hạt bồ đề trên miền đất bạc màu

Khi ấy Đoàn Thanh niên Công an TP.Bà Rịa góp một gian hàng bánh kẹo. Gian hàng hạt dưa, bánh in của chùa Chánh Thiên đặt sát bên cạnh.

Dưới cặp mắt kính sương mờ, nụ cười hiền, cử chỉ ân cần trao từng hộp bánh của thầy Đạo cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, càng điểm tô thêm phong thái điềm đạm của người tu hành.

CLB Thanh thiếu niên phật tử chùa Chánh Thiên bên quầy nước miễn phí trao tặng các bạn nhỏ dịp Tết Trung thu ẢNH: TGCC

Gieo hạt trên miền đất lạ

Là cán bộ phụ trách công tác tuyên truyền, tôi nhận được giấy mời từ chùa Chánh Thiên và nghĩ rằng mình sẽ tham gia một buổi phổ biến pháp luật dành cho các sư thầy, phật tử. Nhưng đó lại là buổi sinh hoạt của Câu lạc bộ (CLB) Thanh thiếu niên phật tử chùa Chánh Thiên, do thầy Thích Nhật Đạo làm chủ nhiệm.

Tôi ấn tượng khi thấy các thành viên đều lễ phép, gần gũi. CLB quy tụ nhiều hoàn cảnh khác nhau: con em phật tử, học sinh, trẻ mồ côi, thanh niên chậm tiến và cả những người từng lầm lỡ. Dù xuất phát điểm khác nhau, họ cùng gặp nhau ở mong muốn sống tốt hơn.

Để duy trì hoạt động, thầy Đạo thường xuyên tổ chức các buổi sinh hoạt với nhiều chủ đề, từ giáo lý nhà Phật đến kiến thức pháp luật, phòng cháy chữa cháy, an toàn giao thông. Qua 63 kỳ sinh hoạt, các thành viên có thêm cơ hội học hỏi, rèn luyện kỹ năng và chia sẻ những vấn đề trong cuộc sống.

Chia sẻ, động viên tinh thần đối với bệnh nhân và người nhà bệnh nhân để thêm niềm tin chiến thắng bệnh tật ẢNH: TGCC

Không chỉ học giáo lý, các em còn được tham gia văn nghệ vào dịp lễ, tự tay làm mứt tết, quà thủ công để tặng những người có hoàn cảnh khó khăn. Những hoạt động ấy giúp các thành viên có thêm trải nghiệm, biết quan tâm đến người khác và sử dụng thời gian rảnh vào những việc có ích.

Gian hàng tại Phiên chợ tết 0 đồng của chùa Chánh Thiên ẢNH: TGCC

Lễ trao học bổng Chắp cánh ước mơ từ Quỹ gieo hạt bồ đề ẢNH: TGCC

Chùa Chánh Thiên tọa lạc tại phường Long Hương, TP.HCM, nơi có nhiều khu khai thác đất đá và đông công nhân, người dân nhập cư. Trong bối cảnh ấy, những hoạt động của thầy Đạo và các phật tử mở thêm không gian sinh hoạt, học tập và sẻ chia cho thanh thiếu niên địa phương.

Phát quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn ẢNH: TGCC

Vun bồi những điều thiện lành

Trong thời đại công nghệ số, thầy Đạo cũng tận dụng các nền tảng trực tuyến để đưa giáo lý đến gần hơn với mọi người. Kênh YouTube Thích Nhật Đạo hiện có gần 35.000 người đăng ký, với hơn 3.300 video chia sẻ bài giảng, giáo lý và các khóa tu “Một ngày an lạc”.

Bên cạnh hoạt động tại chùa, thầy còn tham gia Bếp ăn tình thương tại Bệnh viện Bà Rịa, do Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thành lập, với vai trò thư ký. Từ tháng 4.2025, bếp duy trì khoảng 1.000 suất ăn mỗi ngày, do chư tăng, ni và phật tử các chùa trên địa bàn luân phiên đảm trách.

Thầy cũng là người khởi xướng Quỹ gieo hạt bồ đề chùa Chánh Thiên. Các khoản đóng góp và hoạt động của quỹ được công khai tài chính; nguồn quỹ được sử dụng để trao học bổng, hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục đến trường.

Một hoạt động khác được duy trì đều đặn là chương trình Chay yêu thương 0 đồng. Vào ngày mùng 1 và ngày rằm hằng tháng, thầy cùng phật tử chuẩn bị 300 phần ăn sáng miễn phí, trao cho người dân trước cổng chùa. Đến nay, chương trình đã trải qua 79 kỳ.

Chay yêu thương được duy trì đều đặn vào ngày 1 và ngày rằm hằng tháng ẢNH: TGCC

Người bán vé số, người nhặt ve chai, thợ hồ… lần lượt xếp hàng nhận phần ăn. Nhiều người chỉ lấy vừa đủ, nhường phần còn lại cho những người cũng đang khó khăn. Dù thời tiết nắng nóng hay mưa gió, các phật tử vẫn đều đặn có mặt để chuẩn bị và trao từng suất ăn.

Những hạt mầm tiếp tục lớn lên

Hướng mắt về nhánh bồ đề còn đọng sương sớm, thầy Thích Nhật Đạo chia sẻ: “Tuổi trẻ không chỉ cần kiến thức để trưởng thành, mà còn cần những khoảng lặng để hiểu mình, sống tử tế và biết yêu thương nhiều hơn”.

Với thầy, những buổi sinh hoạt của CLB, suất ăn miễn phí hay học bổng dành cho học sinh khó khăn đều là những cách để nuôi dưỡng tinh thần sẻ chia. Điều đáng quý không chỉ nằm ở sự hỗ trợ trước mắt, mà còn ở việc người trẻ có cơ hội trực tiếp tham gia, học cách quan tâm và giúp đỡ người khác.

Tôi nhớ những lần chứng kiến các phần quà được trao tận tay trẻ em bán vé số, trẻ mồ côi. Không có những lời lẽ cầu kỳ, chỉ là cái cúi đầu, lời cảm ơn mộc mạc và sự đón nhận chân thành. Với các thành viên trẻ của CLB, đó cũng có thể là lần đầu các em cảm nhận rõ niềm vui khi tự tay làm một việc có ích cho người khác.

Mở lòng yêu thương - ươm mầm tương lai ẢNH: TGCC

Những việc làm ấy không lớn lao, nhưng được duy trì qua từng ngày, từng tháng. Từ mái chùa Chánh Thiên, những hạt mầm thiện lành đang được vun bồi bằng những việc làm cụ thể, để lòng tốt không chỉ dừng lại ở một lần trao tặng mà có thể tiếp tục được trao truyền.