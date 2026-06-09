Người gieo mầm xanh trên đất biển

Với tinh thần từ bi, lấy yêu thương làm gốc, gần 20 năm qua, chùa Phật Quang không chỉ là nơi sinh hoạt tín ngưỡng của người dân địa phương mà còn trở thành mái nhà chung của nhiều thế hệ học sinh nghèo, trẻ em mồ côi, cơ nhỡ và những hoàn cảnh thiếu vắng sự chở che của gia đình. Có em lớn lên trong cảnh cha mẹ ly tán, có em sớm mồ côi từ thuở nhỏ, cũng có em phải nương nhờ cửa Phật vì cuộc sống quá khó khăn. Bằng tấm lòng nhân ái, Đại đức Thích Thiện Phúc đã dang rộng vòng tay đón nhận, yêu thương và nâng đỡ những mảnh đời kém may mắn ấy.

Các chú tiểu tọa thiền sau giờ học ẢNH: TGCC

Với mong muốn mang đến cho trẻ em bất hạnh một mái nhà đúng nghĩa, năm 2010, Đại đức Thích Thiện Phúc thành lập Mái ấm học đường chùa Phật Quang. Từ 15 em nhỏ được nhận nuôi trong những ngày đầu, nơi đây dần trở thành chốn nương tựa của nhiều hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh việc chăm lo cuộc sống hằng ngày, sư thầy còn cùng các phật tử đứng lớp dạy chữ, vun đắp nhân cách cho các em.

Dẫu cuộc sống nơi mái ấm còn không ít nhọc nhằn, Đại đức Thích Thiện Phúc vẫn bền bỉ đồng hành cùng các em bằng tình yêu thương và sự tận tụy. Bên cạnh việc dạy chữ, thầy còn dạy các em cách làm người, biết sống tử tế, nuôi dưỡng ước mơ và giữ vững niềm tin để vượt qua nghịch cảnh, viết tiếp tương lai của mình.

Các chú tiểu trước lớp học của sư phụ ẢNH: TGCC

Chùa nhỏ, nằm xa trung tâm, nguồn lực hạn chế nên hành trình duy trì mái ấm chưa bao giờ dễ dàng. Để có thêm chi phí trang trải, Đại đức Thích Thiện Phúc tự làm đồ chay, cho thỉnh tranh, tượng Phật và kinh sách. Thế nhưng, giữa bộn bề lo toan, thầy vẫn bền bỉ sẻ chia với những đứa trẻ mình cưu mang và những hoàn cảnh khó khăn ở vùng quê ven biển này.

Nhận quà tặng của đoàn từ thiện ẢNH: TGCC

Từ 15 em nhỏ trong những ngày đầu, đến nay Mái ấm học đường chùa Phật Quang đã trở thành ngôi nhà chung của 35 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Cùng với đó, gánh nặng mưu sinh trên vai Đại đức Thích Thiện Phúc cũng ngày một lớn hơn. Không chỉ lo việc tu học, hương khói nơi cửa Phật, thầy còn phải chăm lo cuộc sống cho các em nhỏ và những người đang tu tập tại chùa.

Để duy trì mái ấm, thầy nhận đi cúng, nấu cỗ chay theo lời mời của phật tử, học làm bánh, muối dưa rồi bỏ mối cho các tiệm và sạp hàng ngoài chợ. Việc gì có thể làm để kiếm thêm thu nhập, thầy đều cố gắng thực hiện. Tất cả chỉ với mong muốn các em có cuộc sống ổn định hơn và ngôi chùa nhỏ ven biển từng bước được sửa sang, hoàn thiện.

Những mầm xanh thầy gieo ngày nào trên vùng đất ven biển Bạc Liêu đã vươn mình và tỏa bóng ẢNH: TGCC

Sau hơn 15 năm, từ mái ấm trong chùa Phật Quang nhỏ đơn sơ ấy, rất nhiều em nhỏ thầy dạy từng nét chữ đầu tiên ngày nào đã trưởng thành. Các em đều đã đọc thông viết thạo, có nghề nghiệp trong tay; có em đã đi học và trở thành bác sĩ, kỹ sư, giáo viên… và thậm chí có em đang du học ở nước ngoài.

Gần hai thập kỷ qua, từ mái chùa nhỏ nơi vùng biển, Đại đức Thích Thiện Phúc đã âm thầm chở che và nâng đỡ biết bao mảnh đời bất hạnh. Những đứa trẻ từng thiếu vắng tình thương nay dần khôn lớn, trở thành minh chứng đẹp cho hành trình gieo hạt yêu thương của vị sư mang trái tim nhân ái dưới màu áo nâu sòng.