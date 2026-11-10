Người lính quân hàm xanh và đồng bào nơi biên cương Tổ quốc

Bằng tinh thần trách nhiệm và sự tận tụy, cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng luôn sát cánh cùng người dân vùng biên, không quản ngại khó khăn để triển khai nhiều hoạt động thiết thực.

Treo cờ Tổ quốc nhà dân nơi biên giới

Khám bệnh định kỳ cho người dân

Thăm hỏi người cao tuổi

Các anh tích cực tuyên truyền, giải đáp chính sách, tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí, thăm hỏi người cao tuổi và hỗ trợ người dân trong lao động, sản xuất. Những việc làm cụ thể ấy không chỉ góp phần cải thiện đời sống, chăm lo sức khỏe nhân dân mà còn giúp bà con hiểu rõ hơn các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Hướng dẫn sử dụng hòm thư điện tử ẩn danh

Tiếp sức em đến trường

Bên cạnh đó, hoạt động trao tặng cờ Tổ quốc góp phần khơi dậy tinh thần yêu nước, nâng cao ý thức bảo vệ chủ quyền biên giới trong mỗi người dân. Qua từng việc làm, hình ảnh người lính biên phòng ngày càng trở nên gần gũi, gắn bó với bà con.

Phát quang đường dân sinh

Từ những cuộc gặp gỡ, thăm hỏi đến sự sẻ chia trong cuộc sống thường ngày, tình cảm quân dân được vun đắp bằng sự chân thành, trách nhiệm và những hành động thiết thực.