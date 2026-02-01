Người nhiều mỡ thừa nên ăn tối ra sao để tránh tiền tiểu đường?

Do đó với người nhiều mỡ thừa, đặc biệt là thừa cân và béo phì, bữa tối là thời điểm cần chú ý với nguy cơ tiền tiểu đường. Phòng ngừa tiền tiểu đường không có nghĩa là phải nhịn ăn tối hay theo các chế độ khắc nghiệt. Trên thực tế, người nhiều mỡ thừa chỉ cần điều chỉnh hợp lý thời điểm ăn, thành phần bữa ăn và khẩu phần, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

Để giảm nguy cơ tiền tiểu đường, bữa ăn tối của người có nhiều mỡ thừa nên ưu tiên rau xanh và món giàu protein, hạn chế tinh bột trắng ẢNH: AI

Để phòng tránh nguy cơ tiền tiểu đường và phát triển lên tiểu đường, người nhiều mỡ thừa cần lưu ý những điều sau vào bữa tối.

Ưu tiên ăn sớm

Nhiều nghiên cứu cho thấy cơ thể xử lý đường glucose kém hơn vào buổi tối so với ban ngày. Điều này là do nhịp sinh học ảnh hưởng đến độ nhạy insulin.

Với cùng một lượng thức ăn, nếu ăn tối quá muộn hoặc sát giờ đi ngủ thì đường huyết sẽ tăng cao hơn so với ăn sớm. Vì vậy, người nhiều mỡ thừa có nguy cơ tiền tiểu đường nên cố gắng ăn xong bữa tối ít nhất 2-3 tiếng trước khi đi ngủ.

Thực phẩm nên và không nên

Trong bữa tối, các món nên ưu tiên ăn là rau xanh, đậu, cá, thịt nạc, trứng, đậu phụ, ngũ cốc nguyên hạt và một lượng vừa phải chất béo lành mạnh. Ngược lại, nên hạn chế đồ ngọt, nước ngọt, bánh kẹo, món chiên và các món giàu tinh bột trắng. Những sự thay đổi nhỏ, chẳng hạn giảm một nửa lượng cơm và tăng thêm rau, protein, có thể góp phần giúp kiểm soát đường huyết sau ăn tốt hơn.

Tạo những thói quen tốt

Khi đã ăn sớm, một điều mà người thừa cân cần tránh là ăn vặt đêm khuya. Nếu thực sự đói thì hãy chọn những món nhẹ bụng, ít đường, chẳng hạn như trứng, sữa không đường hay yến mạch. Ngoài ra, ăn tối trong một khung giờ nhất định và duy trì đều đặn cũng sẽ giúp cơ thể thích nghi tốt hơn với nhịp sinh học. Những thay đổi này không đòi hỏi nỗ lực quá lớn nhưng có thể mang lại lợi ích lâu dài nếu duy trì đều đặn.

Trên thực tế, mức độ thừa cân, thói quen sinh hoạt, giờ ngủ và tình trạng sức khỏe đều ảnh hưởng đến phản ứng đường huyết. Vì vậy, người có nguy cơ tiền tiểu đường nên theo dõi cân nặng và các chỉ số đường huyết theo hướng dẫn bác sĩ. Nếu đang dùng thuốc hoặc có bệnh nền thì người mắc nên trao đổi với bác sĩ trước khi có những thay đổi lớn trong chế độ ăn, theo Healthline.