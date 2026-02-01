Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Người nhiều mỡ thừa nên ăn tối ra sao để tránh tiền tiểu đường?

Ngọc Quý
Ngọc Quý
01/02/2026 15:35 GMT+7

Buổi tối là thời điểm mà mọi người có xu hướng ăn nhiều nhưng lại ít vận động hơn. Trong khi đó, đây lại là lúc cơ thể xử lý đường kém hiệu quả hơn so với ban ngày.

Do đó với người nhiều mỡ thừa, đặc biệt là thừa cân và béo phì, bữa tối là thời điểm cần chú ý với nguy cơ tiền tiểu đường. Phòng ngừa tiền tiểu đường không có nghĩa là phải nhịn ăn tối hay theo các chế độ khắc nghiệt. Trên thực tế, người nhiều mỡ thừa chỉ cần điều chỉnh hợp lý thời điểm ăn, thành phần bữa ăn và khẩu phần, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

Người nhiều mỡ thừa nên ăn tối ra sao để tránh tiền tiểu đường ? - Ảnh 1.

Để giảm nguy cơ tiền tiểu đường, bữa ăn tối của người có nhiều mỡ thừa nên ưu tiên rau xanh và món giàu protein, hạn chế tinh bột trắng

ẢNH: AI

Để phòng tránh nguy cơ tiền tiểu đường và phát triển lên tiểu đường, người nhiều mỡ thừa cần lưu ý những điều sau vào bữa tối.

Ưu tiên ăn sớm

Nhiều nghiên cứu cho thấy cơ thể xử lý đường glucose kém hơn vào buổi tối so với ban ngày. Điều này là do nhịp sinh học ảnh hưởng đến độ nhạy insulin.

Với cùng một lượng thức ăn, nếu ăn tối quá muộn hoặc sát giờ đi ngủ thì đường huyết sẽ tăng cao hơn so với ăn sớm. Vì vậy, người nhiều mỡ thừa có nguy cơ tiền tiểu đường nên cố gắng ăn xong bữa tối ít nhất 2-3 tiếng trước khi đi ngủ.

Thực phẩm nên và không nên

Trong bữa tối, các món nên ưu tiên ăn là rau xanh, đậu, cá, thịt nạc, trứng, đậu phụ, ngũ cốc nguyên hạt và một lượng vừa phải chất béo lành mạnh. Ngược lại, nên hạn chế đồ ngọt, nước ngọt, bánh kẹo, món chiên và các món giàu tinh bột trắng. Những sự thay đổi nhỏ, chẳng hạn giảm một nửa lượng cơm và tăng thêm rau, protein, có thể góp phần giúp kiểm soát đường huyết sau ăn tốt hơn.

Tạo những thói quen tốt

Khi đã ăn sớm, một điều mà người thừa cân cần tránh là ăn vặt đêm khuya. Nếu thực sự đói thì hãy chọn những món nhẹ bụng, ít đường, chẳng hạn như trứng, sữa không đường hay yến mạch. Ngoài ra, ăn tối trong một khung giờ nhất định và duy trì đều đặn cũng sẽ giúp cơ thể thích nghi tốt hơn với nhịp sinh học. Những thay đổi này không đòi hỏi nỗ lực quá lớn nhưng có thể mang lại lợi ích lâu dài nếu duy trì đều đặn.

Trên thực tế, mức độ thừa cân, thói quen sinh hoạt, giờ ngủ và tình trạng sức khỏe đều ảnh hưởng đến phản ứng đường huyết. Vì vậy, người có nguy cơ tiền tiểu đường nên theo dõi cân nặng và các chỉ số đường huyết theo hướng dẫn bác sĩ. Nếu đang dùng thuốc hoặc có bệnh nền thì người mắc nên trao đổi với bác sĩ trước khi có những thay đổi lớn trong chế độ ăn, theo Healthline.

Tin liên quan

5 cách hiệu quả để loại bỏ mỡ thừa ở eo

5 cách hiệu quả để loại bỏ mỡ thừa ở eo

Mỡ hai bên eo là một trong những vị trí khó giảm nhất trên cơ thể. Tích nhiều mỡ ở eo làm nhiều người thiếu tự tin. May mắn là chúng ta hoàn toàn có thể giảm mỡ eo thông qua điều chỉnh lối sống.

Khám phá thêm chủ đề

Mỡ thừa ăn tối tiền tiểu đường kiểm soát đường huyết protein
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận