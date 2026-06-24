Người trẻ đang già đi nhanh hơn

Công cụ PhenoAge dựa trên các chỉ số sinh học trong máu ẢNH: REUTERS

Trang ScienceAlert ngày 24.6 dẫn một nghiên cứu mới về người trưởng thành cho thấy những người thuộc các thế hệ gần đây có tuổi sinh học cao hơn những người thuộc các thế hệ trước khi so sánh ở cùng độ tuổi, dựa trên một loạt các chỉ số máu.

Điều này không có nghĩa là Gen Z hay thế hệ Alpha sẽ cần khung tập đi và vitamin B12 trước tuổi 30, nhưng phát hiện này có thể giúp giải thích tại sao một số loại ung thư gia tăng ở các thế hệ trẻ hơn, bao gồm ung thư phổi, tử cung và đường tiêu hóa.

Xu hướng đáng lo ngại này có thể bắt nguồn từ sự kết hợp phức tạp của nhiều nguyên nhân. Việc xác định rõ từng yếu tố có thể giúp các nhà khoa học và chuyên gia y tế tìm cách giảm thiểu tác động.

"Nếu xác định được những người trẻ tuổi có nguy cơ mắc ung thư cao nhất khi họ vẫn còn khỏe mạnh, chúng ta có thể tập trung vào các chiến lược phòng ngừa và phát hiện sớm cho những người sẽ được hưởng lợi nhiều nhất", theo nhà dịch tễ học phân tử Yin Cao thuộc Đại học Washington ở St. Louis (Mỹ).

Nhóm của bà Cao đã nghiên cứu 3 thế hệ người thuộc hai nhóm đối tượng lớn tại Anh và Mỹ. Công cụ chính mà họ sử dụng là PhenoAge, một thước đo quá trình lão hóa sinh học dựa trên tuổi tác theo thời gian và 9 chỉ số sinh học trong máu.

Sử dụng các chỉ số này, nhóm nghiên cứu đã tính toán điểm "khoảng cách tuổi" để ước tính xem một người trông già hơn hay trẻ hơn về mặt sinh học so với tuổi thật của họ.

Kết quả cho thấy sự khác biệt giữa các thế hệ rất rõ rệt. Nói cách khác, các nhóm sinh sau này có vẻ lão hóa sinh học nhanh hơn so với các nhóm sinh trước đó ở cùng độ tuổi.

Chẩn đoán ung thư thường liên quan tuổi tác. Điều này là do ung thư phát sinh khi tổn thương di truyền tích tụ trong tế bào, cho phép chúng phát triển và phân chia ngoài tầm kiểm soát.

Theo thời gian, cơ thể con người có thể tích lũy tổn thương ADN từ thức ăn, không khí và các thói quen khác. ADN bị tổn thương có thể tạo ra các chỉ dẫn sai lệch, khiến quá trình phân chia tế bào diễn ra không đúng hướng.

Càng sống lâu, càng có nhiều cơ hội để những tổn thương đó tích lũy. Đó là một trong những lý do khiến nguy cơ ung thư tăng mạnh theo tuổi tác. Tuy nhiên, trong thập niên qua, dữ liệu cho thấy sự gia tăng đáng báo động về ung thư ở thế hệ trẻ.