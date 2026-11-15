Người Việt mua xe SUV gầm cao nào nhiều nhất tháng 10.2026?

Người Việt mua SUV gầm cao nào nhiều nhất Việt Nam tháng 10.2026?

Trong tháng 10.2026, nhóm SUV gầm cao tiếp tục thu hút khách hàng tại Việt Nam. Theo số liệu từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam và Liên doanh Hyundai Thành Công Việt Nam (HTV), Mazda CX-5 dẫn đầu danh sách 5 mẫu xe bán chạy nhất với doanh số đạt 1.617 xe trong tháng 10, nâng lũy kế từ đầu năm 2026 đến tháng 10 lên con số 13.510 xe.

Xếp ngay sau là Toyota Yaris Cross với 1.327 xe bán ra trong tháng. Dù chưa vượt được Mazda CX-5 nhưng mẫu SUV đô thị của Toyota vẫn có lợi thế khi tính lũy kế 10 tháng, đạt 13.973 xe. Như vậy, Yaris Cross có doanh số cao hơn CX-5 tới 463 xe về lượng tiêu thụ cộng dồn.

Tính lũy kế 10 tháng đầu năm 2026, Toyota Yaris Cross vẫn là mẫu SUV gầm cao máy xăng bán chạy nhất thị trường Việt Nam ẢNH: TOYOTA

Vị trí thứ ba thuộc về KIA Seltos với 1.273 xe bán ra, chỉ ít hơn Yaris Cross 54 chiếc trong tháng 10.2026. Sau 10 tháng đã qua của năm 2026, doanh số cộng dồn của KIA Seltos đạt 8.382 xe, thấp hơn đáng kể so với hai mẫu xe dẫn đầu.

Ở vị trí thứ tư, Ford Territory ghi nhận 924 xe bán ra trong tháng 10.2026. Doanh số lũy kế của mẫu SUV này đạt 9.943 xe. Khép lại danh sách này có Ford Everest với 836 xe bán ra, kém "đàn em" Ford Territory 88 xe. Cộng dồn từ đầu năm đến hết tháng 10.2026, mẫu SUV 7 chỗ của Ford đạt 9.552 xe.