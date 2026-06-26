Nhà lãnh đạo Kim Jong-un xem thử tên lửa, pháo tăng tầm bắn, độ chính xác

Hãng thông tấn KCNA cho biết ông Kim nhấn mạnh sự cần thiết của “phát triển quốc phòng” để đảm bảo “không kẻ thù nào dám đối đầu” với Triều Tiên.

Hãng thông tấn KCNA cho biết các cuộc thử nghiệm ngày 25.6 đã “phân tích và đánh giá các đặc tính chiến đấu của tổ hợp pháo phản lực phóng loạt 24 ống cỡ nòng 240 mm được nâng cấp, sức mạnh của đầu đạn đặc biệt của tên lửa đạn đạo chiến thuật, và độ chính xác khi bắn trúng mục tiêu của đạn pháo tự hành 155 mm với tầm bắn mở rộng” lên đến 65 km.

Hệ thống pháo phản lực này trang bị hệ thống dẫn đường chính xác tự lái mới, và tầm bắn đã tăng lên 90 km. Khoảng cách này đủ để vươn tới một số khu vực thuộc vùng đô thị Seoul từ các vị trí gần biên giới liên Triều.

KCNA cũng cho biết đầu đạn tên lửa “nhằm mục đích gây thiệt hại nghiêm trọng cho các mục tiêu lớn bao gồm sân bay, cảng và các cơ sở điện lực của đối phương”.

Lãnh đạo Kim Jong-un giám sát cuộc thử nghiệm các loại vũ khí chủ chốt tại Triều Tiên, ngày 25.6.2026 ẢNH: REUTERS

Ông Kim bày tỏ sự hài lòng với kết quả và cho biết các cuộc thử nghiệm đã chứng minh sự tiến bộ trong việc tăng cường hỏa lực dọc biên giới phía nam thông qua việc tự động hóa cao hơn, tầm bắn xa hơn và độ chính xác cao hơn.

Ông nhắc lại rằng Bình Nhưỡng không chỉ tập trung vào phòng thủ mà còn tăng cường “tư thế tấn công sát thương và hủy diệt”.

Trong những ngày gần đây, Bình Nhưỡng đã đưa ra một số tuyên bố liên quan đến quốc phòng, sau khi Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung thảo luận về tình hình trên bán đảo với người đồng cấp Mỹ Donald Trump tại hội nghị thượng đỉnh G7 ở Pháp.

Sau khi trở về nước, ông Lee cho biết ông Trump đã nói rằng đã đến lúc phải “chú ý đến vấn đề Triều Tiên”.

Trong những năm gần đây, Triều Tiên đã đẩy nhanh quá trình nâng cấp kho vũ khí chiến thuật và thông thường, đồng thời nhiều lần tuyên bố sẽ triển khai các hệ thống mới gần giới tuyến với Hàn Quốc.

Trong bối cảnh căng thẳng, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung ngày 25.6 kêu gọi nối lại đối thoại giữa Mỹ và Triều Tiên cũng như giữa hai miền Triều Tiên, nhằm hướng tới hòa bình lâu dài trên bán đảo.

Theo Yonhap, ông Lee nhấn mạnh việc khôi phục lòng tin là điều kiện cần thiết để xây dựng một bán đảo Triều Tiên hòa bình. Tổng thống Hàn Quốc cũng cho biết chính quyền của ông sẽ tôn trọng hệ thống chính trị của Triều Tiên, không theo đuổi các hành động thù địch và không tìm cách thống nhất thông qua sáp nhập.