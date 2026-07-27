‘Nhà thương’ của người nghèo

Bệnh viện hoạt động với tôn chỉ đúng nghĩa với cái tên "Nhà thương" ngày xưa. Mỗi việc làm của lãnh đạo bệnh viện và các nhân viên y tế, luôn đong đầy tình thương và trách nhiệm với người bệnh.

Nhà ăn hạnh phúc

Đúng 11 giờ trưa, trước Nhà ăn hạnh phúc, hàng trăm bệnh nhân và người nhà lặng lẽ xếp hàng chờ nhận cơm. Người vừa khám bệnh xong, người còn mặc nguyên bộ quần áo bệnh nhân. Mỗi người nhận một khay cơm nóng rồi tìm chỗ ngồi dưới những tán cây xanh trong khuôn viên bệnh viện.

Ít ai biết, không gian nhỏ ấy đã duy trì những bữa cơm miễn phí suốt 5 năm qua. Mỗi ngày, từ thứ hai đến thứ sáu, khoảng 400 suất cơm được chuẩn bị để phục vụ bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn và người nhà.

Vừa dùng xong bữa trưa, bà Đào Thị Lý (66 tuổi, ngụ P.Long Trường, TP.HCM) cười hiền: "Thức ăn ở đây hợp khẩu vị lắm. Tôi luôn ăn hết vì trong từng hạt cơm đều có tấm lòng của những người đã nấu cho mình. Đó cũng là cách tôi bày tỏ sự biết ơn".

Quang cảnh nhà ăn hạnh phúc của Bệnh viện Lê Văn Thịnh ẢNH: TGCC

Nhiều năm nay, mỗi lần đi khám bệnh, bà Lý đều ghé nhà ăn. Với bà, bữa cơm miễn phí không chỉ giúp giảm bớt chi phí điều trị mà còn mang lại cảm giác được quan tâm giữa những ngày phải lui tới bệnh viện.

Một trong những người lặng lẽ góp phần giữ lửa cho căn bếp là chị Trần Thị Ngọc Tuyết (48 tuổi, ngụ P.Bình Trưng). Ban đầu, chị cũng là một bệnh nhân đến khám. Biết đến Nhà ăn hạnh phúc, chị tình nguyện ở lại phụ bếp. Đến nay, ngoài việc đều đặn góp công mỗi ngày, chị còn dành 5 triệu đồng mỗi tháng để cùng duy trì những suất cơm miễn phí.

Giữa tiếng nói cười của các tình nguyện viên và mùi cơm mới, những khay thức ăn được chuyền tay liên tục. Không ai hỏi người nhận là ai, cũng chẳng ai đếm xem mình đã trao bao nhiêu suất cơm. Chỉ biết rằng, đến giờ cơm trưa, nơi ấy lại có thêm vài trăm người được no bụng và ấm lòng.

Với những bệnh nhân nghèo phải điều trị dài ngày, được tặng bữa ăn 0 đồng rất có ý nghĩa ẢNH: TGCC

Cổ tích ở bệnh viện

Chứng kiến nhiều bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn phải điều trị nội trú dài ngày, ban giám đốc Bệnh viện Lê Văn Thịnh luôn trăn trở làm sao có thể san sẻ phần nào gánh nặng với họ. Ngoài chi phí điều trị, tiền ăn mỗi ngày cũng là khoản không nhỏ đối với nhiều gia đình. Chính từ những trăn trở ấy, ý tưởng xây dựng một "Bếp ăn 0 đồng" ngay trong bệnh viện đã ra đời.

Được sự đồng hành của Nhóm thiện nguyện Nhất Tâm do anh Nguyễn Thanh Long làm trưởng nhóm, ngày 19.5.2021, những suất cơm miễn phí đầu tiên được trao đến tay người bệnh. Từ đó, Nhà ăn hạnh phúc trở thành điểm hẹn quen thuộc của hàng trăm bệnh nhân và người nhà mỗi ngày.

Tên gọi "Nhà ăn hạnh phúc" cũng gửi gắm mong muốn giản dị của tập thể bệnh viện: để mỗi người bước vào đều cảm nhận được sự ấm áp, thân tình và hiểu rằng hạnh phúc đôi khi bắt đầu từ việc biết sẻ chia.

Những tình nguyện viên gắn bó lâu năm với nhà ăn hạnh phúc ẢNH: TGCC

Thông tin về bếp ăn nhanh chóng lan tỏa. Nhiều nhà hảo tâm tìm đến, tận mắt chứng kiến hoạt động rồi tự nguyện đồng hành. Nhờ sự chung sức ấy, suốt nhiều năm qua, những bữa cơm miễn phí vẫn đều đặn được trao đi. Thực đơn có thể thay đổi mỗi ngày, nhưng tấm lòng của những người góp sức cho bếp ăn thì vẫn vẹn nguyên.

Không chỉ phục vụ bệnh nhân và thân nhân, Nhà ăn hạnh phúc còn mở cửa đón người lao động nghèo quanh khu vực bệnh viện.

Bệnh viện Lê Văn Thịnh và nhà hảo tâm hỗ trợ bệnh nhân khó khăn ẢNH: TGCC

Bà Lê Thị Chước (62 tuổi, quê Cà Mau), mưu sinh bằng nghề bán vé số, chia sẻ: "Mỗi ngày tôi đi bộ bán vé số, kiếm được hơn 100.000 đồng. Có bữa cơm miễn phí ở đây, tôi đỡ được một khoản để phụ con gái trả tiền thuê trọ".

Không dừng lại ở những suất cơm, từ năm 2023, Bệnh viện Lê Văn Thịnh còn triển khai mô hình "Tủ gạo an sinh". Sau khi khám bệnh, những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn được tặng một túi gạo 5 kg mang về.

Nhiều người vui gọi đây là "kho gạo Thạch Sanh", bởi gạo trong tủ dường như không bao giờ cạn. Nguồn gạo chủ yếu do các mạnh thường quân hỗ trợ. Có những ngày số lượng người nhận nhiều hơn dự kiến, khi nguồn tài trợ chưa kịp bổ sung, chính các y bác sĩ và nhân viên bệnh viện lại tự bỏ tiền mua thêm, để chiếc tủ không bao giờ trống.

Với không ít bệnh nhân, chuyến đi khám bệnh vì thế không chỉ mang theo đơn thuốc, mà còn có thêm một túi gạo và cảm giác được chở che giữa lúc khó khăn nhất.

Hành trình không giới hạn

Những việc làm vì người bệnh ở Bệnh viện Lê Văn Thịnh không dừng lại ở những suất cơm miễn phí hay túi gạo nghĩa tình.

Sau đại dịch Covid-19, bệnh viện nhận đỡ đầu 10 trẻ em mồ côi cha, mẹ hoặc mồ côi cả cha lẫn mẹ, đồng hành cùng các em đến năm 18 tuổi. Với những đứa trẻ mất đi chỗ dựa lớn nhất, sự sẻ chia ấy giúp các em có thêm điểm tựa để tiếp tục đến trường.

Bệnh viện hiện chăm sóc khoảng 200 bệnh nhân chạy thận, nhiều người trong số đó có hoàn cảnh khó khăn. Việc điều trị kéo dài khiến không ít gia đình rơi vào cảnh kiệt quệ. Vì vậy, đội ngũ y bác sĩ đã kết nối các mạnh thường quân hỗ trợ viện phí, chi phí chạy thận và sinh hoạt để người bệnh yên tâm điều trị.

Ít ai biết, từ khi cơ sở chạy thận tại Cần Giờ đi vào hoạt động, nhiều y bác sĩ của bệnh viện đã đều đặn vượt quãng đường xa mỗi ngày để hỗ trợ chuyên môn. Có người rời nhà từ lúc 5 giờ sáng, tối muộn mới trở về. Sự vất vả ấy đổi lại là niềm vui khi người bệnh không còn phải lặn lội hàng chục cây số vào trung tâm TP.HCM chạy thận như trước.

Bệnh viện Lê Văn Thịnh tặng quà tết cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn ẢNH: TGCC

Bệnh nhân nghèo được Bệnh viện Lê Văn Thịnh tặng gạo từ "Tủ gạo an sinh" ẢNH: TGCC

Ông Trương Huy Hoàng (58 tuổi) chia sẻ: "Từ khi có đơn vị chạy thận ở Cần Giờ, bà con đỡ tốn rất nhiều thời gian, công sức và chi phí. Với chúng tôi, đó là điều vô cùng ý nghĩa".

Ngoài những việc làm ấy, bệnh viện còn duy trì nhiều hoạt động đồng hành với bệnh nhân như Phòng khám Từ Tâm, chuyến xe 0 đồng hay các chương trình hỗ trợ dành cho người có hoàn cảnh khó khăn.

Khép lại câu chuyện, bác sĩ CKII Trần Văn Khanh, Giám đốc Bệnh viện Lê Văn Thịnh, chỉ nói giản dị: "Còn rất nhiều bệnh nhân nghèo cần được tiếp sức. Chúng tôi sẽ cố gắng hơn nữa để cùng người bệnh vượt qua khó khăn".

Rời bệnh viện, tôi chợt hiểu vì sao nhiều người vẫn quen gọi nơi đây là "nhà thương". Bởi ở đó, ngoài những toa thuốc và kỹ thuật điều trị, còn có những bữa cơm, túi gạo, chuyến xe và biết bao tấm lòng lặng lẽ nâng đỡ người bệnh. Có lẽ, hành trình của lòng nhân ái sẽ không bao giờ có điểm dừng, miễn là vẫn còn những người sẵn sàng cho đi.