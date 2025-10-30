Nhạc sĩ Dương Khắc Linh: 'Tôi muốn… làm phim cho đến chết'

Nhạc sĩ Dương Khắc Linh - tác giả của các bản hit: Xin hãy thứ tha, Cánh hồng phai, Đừng như thói quen… lần đầu tiên thực hiện live show đánh dấu cột mốc 15 năm làm nghề (tối 14.12 tại Sân khấu Biểu diễn Nghệ thuật – Bảo tàng Hà Nội). Đó đồng thời cũng là hành trình "đưa anh về nhà" sau hơn 15 năm nhạc sĩ mang quốc tịch Hà Lan này quyết định về quê nhà lập nghiệp.

Nhạc sĩ Dương Khắc Linh: "Nếu có một nghề nghiệp mà tôi nguyện làm cho đến chết, đấy chính là đạo diễn phim" Ảnh: NVCC

'Bản hit của Hồ Ngọc Hà từng là giấy thông hành'

* "Linh cảm" thường là trạng thái bắt đầu hơn là nhìn lại. Vì sao anh lại chọn cái tên này cho live show 15 năm sự nghiệp?

- Nhạc sĩ Dương Khắc Linh: Trên bề mặt chữ thì "Linh cảm" là cách chơi chữ vui, ghép từ tên của Linh và cảm xúc Linh dành cho âm nhạc, chỉ đơn giản thế thôi. Nhưng cho chặng đường 15 năm qua, kể từ khi cái tên Dương Khắc Linh bắt đầu tạo được dấu ấn đầu tiên trong làng nhạc Việt, thì quyết định về Việt Nam lập nghiệp quả thật là một "Linh cảm" đúng đắn nhất trong cuộc đời tôi. Để từ đó, tôi có được tất cả: sự nghiệp, khán giả, các cộng sự thân thiết và tổ ấm viên mãn cùng người bạn đời, bạn nghề ăn ý của mình.

Ca sĩ Sara Lưu - bạn nghề, bạn đời ăn ý của nhạc sĩ Dương Khắc Linh Ảnh: NVCC

* Tác giả của vô số bản hit gắn liền với nhiều ca sĩ nổi tiếng, vì sao anh phải chờ tới 15 năm mới làm show riêng cho mình?

- Thật ra ở cột mốc 10 năm, tôi cũng từng có ý định làm show nhưng vướng dịch Covid-19 nên đành gác lại. Nhưng có lẽ cũng nhờ thế mà tôi có thêm thời gian để chuẩn bị chỉn chu hơn và làm đầy hành trang âm nhạc của mình hơn bằng các bản hit mới và các mối lương duyên mới trong âm nhạc.

* Hãy nhớ lại cuộc gặp đầu tiên với "nữ hoàng giải trí" Hồ Ngọc Hà - đó có phải là cánh cửa đầu tiên đưa cái tên Dương Khắc Linh bước vào showbiz Việt bằng bản hit Xin hãy thứ tha (2009)?

- Có thể nói đó là một cuộc gặp gần như "định mệnh", một "cú chạm" đầy may mắn của Linh khi vừa chân ướt chân ráo về Việt Nam, gần như chưa quen biết ai trong làng nhạc ngoài nhạc sĩ Đức Trí và được anh mời về đầu quân cho MUSIC FACES.

Trước đó, trong một lần về Việt Nam, ba mẹ Linh có mang về Hà Lan một cái đĩa DVD và giục Linh mở nghe chơi vì "trong đó có một cô đẹp lắm, hát hay lắm, rất là ấn tượng". Đó là lần đầu tiên tôi được nghe nhạc trẻ Việt, lại do một "nữ hoàng giải trí" thể hiện, trong một "giao diện" vô cùng bắt mắt và cận chuẩn quốc tế. Trước đó, hiểu biết của tôi về nhạc Việt gần như chỉ gói gọn trong các băng đĩa của Thúy Nga Paris mà tôi từng tưởng đó là toàn cảnh nhạc Việt.

Không ngờ, chỉ sau đó một năm, vào một ngày đẹp trời, tôi bỗng thấy "nữ hoàng giải trí" ngồi ngay trước mặt mình, trong phòng thu. Tôi lúc đó vừa mới chân ướt chân ráo về nước, còn chưa sành tiếng Việt và gần như không nghe nổi giọng Bắc và cuối cùng đành phải chuyển qua nói tiếng Anh và may sao Hà cũng biết một chút. May nữa là thể loại R&B mà tôi sở trường cũng chính là nhánh rẽ mà nhạc sĩ Đức Trí muốn định hướng cho Hà lúc đó.

Xin hãy thứ tha ra đời ngay sau đó và trở thành bản hit đầu tiên trong sự nghiệp của tôi. Đó gần như là tấm giấy thông hành đưa cái tên Dương Khắc Linh "dạm ngõ" làng nhạc Việt.

'Âm nhạc với tôi chỉ là bước đệm'

* 15 năm chọn nơi chôn nhau cắt rốn làm nơi trở về, điều gì là riêng có ở Việt Nam trong ấn tượng của anh?

- Thầy tử vi từng bảo tôi rằng: "Số tôi động vào đâu cũng… thành vàng" nhưng tôi chỉ thực sự cảm thấy thế khi trở về Việt Nam. Ở châu Âu, để theo nghề làm nhạc cũng không hẳn dễ dàng vì đôi khi còn phải làm nghề này nghề kia mới đủ trang trải cuộc sống. Nhưng trong suốt 15 năm qua ở Việt Nam, tôi tự hào mình đã sống được bằng nghề và có thể thử sức mình trên nhiều vai trò: nhạc sĩ sáng tác, hòa âm phối khí, nhà sản xuất, giám khảo, giám đốc âm nhạc, cố vấn định hình phong cách cho ca sĩ; làm nhạc phim, nhạc quảng cáo…

Lúc tôi vừa về nước, nhạc Việt hãy còn đơn sơ với vài ba thể loại thông dụng, nhưng giờ đây đã phát triển rất phong phú với vô số thể loại, mà trong đó tôi cũng vinh dự được góp phần, bằng một chút mới lạ mang về từ nước ngoài.

Tôi cũng rất yêu thích cuộc sống thường nhật ở Việt Nam khi chỉ cần rảo chân ra ngõ vài bước là đã có hàng ăn, phóng xe vài tiếng là đã ra đến biển (trong khi ở Hà Lan, để có được một chuyến đi biển có khi phải lên kế hoạch trước cả năm). Việt Nam là nơi luôn cho tôi cảm giác được thưởng thức đời sống của mình một cách ngẫu hứng, đúng với bản tính nghệ sĩ của mình.

Nhạc sĩ Dương Khắc Linh: "15 năm qua ở Việt Nam, tôi tự hào đã sống được bằng nghề" Ảnh: NVCC

* Được đào tạo bài bản về âm nhạc ở châu Âu, lại đã gây dựng được một chỗ đứng đáng kể trong làng nhạc Việt, vì sao anh lại bất ngờ muốn chuyển hướng làm phim?

- Riêng với tôi, đó không hề là một quyết định bất ngờ vì nó chính là mơ ước đầu tiên, cũng là sau cuối mà tôi luôn sẵn lòng theo đuổi, từ khi tôi mới chỉ là một cậu bé tập piano và luôn mơ màng hình dung mình đang chơi một bản nhạc phim. Nếu có một nghề nghiệp mà tôi nguyện làm cho đến chết, đấy chính là đạo diễn phim. Trên con đường tới đó, âm nhạc với tôi thực ra chỉ là một bước đệm, mà điểm giao thoa của nó chính là những bản nhạc phim mà bấy lâu tôi vẫn dành nhiều tâm huyết (Dương Khắc Linh từng giành giải Cánh diều vàng cho nhạc phim Trạng Quỳnh, 2019 – PV). Tôi từng ước được đến Hollywood để làm nhạc phim.

* Vậy câu chuyện đầu tiên anh muốn kể bằng điện ảnh là gì? Cơ hội mà anh đang có?

- Mới đây, tôi vừa được xem một bộ phim Việt mà tôi vô cùng ưng ý: Tử chiến trên không. Quả thật, chưa từng có bộ phim Việt nào mà lôi cuốn tôi đến thế và đó chính là dạng phim mà tôi đang muốn làm: một bộ phim hành động pha lẫn hài lãng mạn. Hiện đang có một nhà đầu tư chịu bỏ vốn cho chúng tôi với mức đầu tư hơn 20 tỉ đồng và việc của chúng tôi là cần kể một câu chuyện thật hay để khán giả thay vì dán mắt vào màn hình điện thoại sẽ chọn hướng mắt lên màn ảnh rộng.

Nhạc sĩ Dương Khắc Linh: "Tôi muốn làm một bộ phim hành động, pha hài lãng mạn" Ảnh: NVCC

* Âm nhạc đã đưa anh về nhà, vậy điện ảnh sẽ đưa anh đi đâu?

- Tôi từng lớn lên tại một ngôi làng nhỏ ở Hà Lan, đó là một ngôi làng xinh đẹp nhưng thật ra người ta gần như không có việc gì để làm. Một người trẻ thường cảm thấy "bị thừa chân tay" ở đó và những lúc đó tôi thường xem phim để thoát ra khỏi cảm giác nhàm chán đó, thế giới bé nhỏ đó. Giờ, tôi cũng muốn làm được một bộ phim mà khi xem nó, khán giả sẽ bỗng quên đi được đời thường nhàm chán, nhỏ hẹp. Âm nhạc đưa tôi về nhà, nhưng hy vọng điện ảnh sẽ giúp tôi "rời nhà" để đi được xa hơn…

* Xin cảm ơn anh!

15 năm qua ở Việt Nam, tôi tự hào mình đã sống được bằng nghề và có thể thử sức mình trên nhiều vai trò. Việt Nam là nơi luôn cho tôi cảm giác được thưởng thức đời sống của mình một cách ngẫu hứng, đúng với bản tính nghệ sĩ của mình…



