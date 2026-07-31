Nhận 500 triệu đồng 'chạy án', người đàn ông ở Nha Trang bị bắt

Ngày 31.7, Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đã tạm giữ Nguyễn Công Thành (51 tuổi, ở phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến việc nhận 500 triệu đồng "chạy án".

Nguyễn Công Thành (51 tuổi, ở phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) bị bắt để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến việc nhận 500 triệu đồng "chạy án" ẢNH: CÔNG AN KHÁNH HÒA

Thông tin ban đầu, sau khi Công an tỉnh Khánh Hòa triệt phá một đường dây tổ chức đánh bạc và cá độ bóng đá trên địa bàn, một người có liên quan trong vụ án do lo sợ bị xử lý hình sự đã tìm gặp Thành để nhờ giúp đỡ.

Lợi dụng tâm lý của nạn nhân, Thành tự nhận có khả năng "lo liệu", "xử lý" vụ việc và yêu cầu nạn nhân đưa trước 500 triệu đồng "chạy án". Tin tưởng, nạn nhân đã giao đủ số tiền theo yêu cầu.

Không dừng lại ở đó, Thành tiếp tục yêu cầu nạn nhân đưa thêm 200 triệu đồng. Khi nạn nhân từ chối và yêu cầu hoàn trả số tiền đã giao, Thành chỉ trả lại 250 triệu đồng, đồng thời đưa ra thông tin gian dối rằng người nhận tiền "chạy án" chỉ đồng ý hoàn trả số tiền này.

Nghi ngờ bị lừa, nạn nhân đã làm đơn tố giác đến cơ quan công an.

Nguyễn Công Thành tại cơ quan công an ẢNH: CÔNG AN KHÁNH HÒA

Quá trình xác minh, điều tra, Nguyễn Công Thành bước đầu thừa nhận toàn bộ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Khám xét nơi ở của Thành, lực lượng công an thu giữ 50 triệu đồng được xác định là một phần số tiền chiếm đoạt của nạn nhân. Ngoài ra, một cá nhân có liên quan đã tự nguyện giao nộp thêm 100 triệu đồng là khoản tiền Thành dùng để trả nợ.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Khánh Hòa tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.