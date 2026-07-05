Nhân sự ngành chip Hàn Quốc hấp dẫn hẳn lên - trong công việc lẫn hôn nhân

Có một thành viên mới trong danh sách được trọng vọng ở Hàn Quốc.

Nhân viên nhà máy sản xuất chip đột nhiên được săn đón nồng nhiệt. Và không chỉ trong công việc, họ cũng trở thành một “mặt hàng” rất được ưa chuộng trong thị trường hôn nhân cạnh tranh của đất nước.

Sự thay đổi này diễn ra khi sự bùng nổ AI toàn cầu khiến mức lương tăng vọt tại các công ty công nghệ hàng đầu.

Một số nhân viên tại bộ phận sản xuất chip của Samsung sắp nhận được khoản tiền thưởng khoảng 416.000 USD. Con số này gấp khoảng 14 lần mức lương trung bình năm của Hàn Quốc.

Đối thủ cạnh tranh chính của Samsung là SK Hynix cũng có những khoản tiền thưởng lớn.

Giờ đây, những người làm việc trong ngành chip đang cạnh tranh với bác sĩ và luật sư để trở thành những đối tác được săn đón nhất cả nước.

Cô Lee Sung-mi, một chuyên viên tư vấn tại công ty mai mối Sunoo, cho biết nhân viên công nghệ hiện được đánh giá rất cao: “Điểm số của nhân viên Samsung Electronics gần đây đã tăng từ 83 lên 87. Còn đối với khách hàng làm việc tại SK Hynix, điểm số của họ dự kiến sẽ tăng từ khoảng 80 lên 83 - cho thấy công ty này được ưa chuộng đến mức nào”.

Các sinh viên cao học và sinh viên đại học chuyên ngành kỹ thuật bán dẫn trình diễn máy đo elip tại Đại học Hàn Quốc ở Seoul (Hàn Quốc), ngày 11.6.2026 ẢNH: REUTERS

Những khoản tiền thưởng lớn cũng đang định hình lại thị trường việc làm của Hàn Quốc.

Trước đây, các ngành nghề y tế và luật pháp cũng luôn đứng đầu. Giờ đây, cả các chuyên gia tư vấn nghề nghiệp và sinh viên đều cho biết có sự cạnh tranh gay gắt để được vào làm việc tại các công ty công nghệ.

Những người trẻ đầy tham vọng thậm chí còn tìm đến các trường dạy nghề, vì một số công việc trong ngành chip chỉ cần bằng tốt nghiệp trung học.

Chuyên gia hướng nghiệp Park Jun-young cho biết: “Ngành bán dẫn có thể nói là ngành duy nhất thực sự có thể tận dụng được sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo. Ngành này đã trở thành tâm điểm, và kết quả là mức lương và tiền thưởng rất cao - đến mức, trên thực tế, nó đã tạo ra một tầng lớp khác biệt”.

Tại Đại học Hàn Quốc, ngành kỹ thuật bán dẫn đã ghi nhận điểm số tuyển sinh đạt mức cao kỷ lục. Và ngành này đang thu hút những sinh viên trước đây có thể đã nhắm đến trường y.

Khi chip chiếm khoảng 40% kim ngạch xuất khẩu của đất nước, một số người cho rằng đã đến lúc những người lao động trong lĩnh vực công nghệ được ghi nhận xứng đáng.

Hiện tại, các nhân viên tại Samsung và SK Hynix chắc chắn đang gặt hái những phần thưởng về tài chính và tình cảm từ sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo.