Nhiều doanh nghiệp xi măng thoát lỗ đầm đìa, báo lợi nhuận khủng

Doanh nghiệp xi măng đã có bước hồi phục ngoạn mục trong quý 2/2025 với lợi nhuận tăng vọt. Chẳng hạn, Công ty cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên (mã chứng khoán HT1) chứng kiến lợi nhuận sau thuế tăng trưởng 145% trong quý 2/2025, đạt hơn 112 tỉ đồng. Đây là mức lãi cao nhất của Vicem Hà Tiên trong vòng 12 quý gần đây. Ban lãnh đạo lý giải nhờ sản lượng tiêu thụ xi măng trong quý tăng 8,5% so với cùng kỳ năm trước cũng như giá vốn hàng bán giảm do kiểm soát chi phí sản xuất và giá nguyên nhiên liệu đầu vào giảm. Kết quả này cũng giúp HT1 xóa lỗ trong quý đầu năm nay và ghi nhận lợi nhuận tổng cộng 6 tháng đầu năm 2025 trên 103 tỉ đồng, gấp 5 lần cùng kỳ năm trước.

Nhiều doanh nghiệp xi măng báo lợi nhuận tăng vọt, thoát lỗ đầm đìa ẢNH: NGỌC THẮNG

Công ty cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn (mã chứng khoán BTS) trong quý 2/2025 dù doanh thu giảm nhẹ nhưng lợi nhuận sau thuế lại đảo chiều ngoạn mục từ số lỗ 40 tỉ đồng của quý 2/2024 sang có lợi nhuận hơn 12,4 tỉ đồng. Doanh nghiệp lý giải do giảm giá vốn và các chi phí hoạt động nên lợi nhuận chuyển sang số dương. Kết quả này cũng giúp Vicem Bút Sơn chấm dứt chuỗi 10 quý lỗ liên tiếp trước đó, đồng thời giảm lỗ nửa đầu năm xuống còn 16 tỉ đồng thay vì lỗ hơn 95 tỉ đồng của cùng kỳ năm 2024.

Tương tự, Công ty cổ phần Xi măng Bỉm Sơn (mã chứng khoán BCC) ghi nhận lãi ròng trong quý 2/2025 lên cao nhất 12 quý với hơn 63 tỉ đồng, gấp 2,5 lần cùng kỳ năm trước. Kết quả nhờ doanh thu tăng lên trong khi giá vốn, chi phí tài chính, chi phí bán hàng được tiết giảm. Lãi đột biến trong quý 2/2025 còn giúp khắc phục tình trạng sa sút trong quý 1/2025, qua đó giúp công ty đạt lợi nhuận sau thuế nửa đầu năm nay hơn 5 tỉ đồng, cải thiện so với lỗ ròng gần 23 tỉ đồng của 6 tháng đầu năm 2024.

Một doanh nghiệp khác là Công ty cổ phần Vicem Hoàng Mai (mã chứng khoán HOM) cũng có một quý kinh doanh vượt trội. Doanh thu thuần đạt 492 tỉ đồng, tương đương cùng kỳ năm trước nhưng lợi nhuận sau thuế quý 2/2025 lên 7,34 tỉ đồng, gấp 23 lần so với cùng kỳ năm trước. Điều này có được nhờ công ty bắt đầu sử dụng nguyên liệu thay thế (vỏ cây, dăm gỗ, chất thải rắn thông thường nhóm I) thay thế một phần than cám trong sản xuất clinker làm lợi nhuận tăng. Kết quả lũy kế 6 tháng đầu năm nay, HOM đạt doanh thu 842 tỉ đồng, giảm nhẹ so với cùng kỳ năm trước và lợi nhuận sau thuế đạt gần 8 tỉ đồng - một con số vượt trội so với số lỗ gần 40 tỉ đồng của 6 tháng đầu năm 2024...