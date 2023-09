Xem nhanh 12h: Tước danh hiệu CAND một thượng úy | Phát hiện ca đậu mùa khỉ nội địa đầu tiên

Bản tin Xem nhanh 12h ngày 27.9.2023 có những thông tin đáng chú ý sau:

Thượng úy bị tước danh hiệu công an trong vụ nghi phạm tử vong

Liên quan đến vụ một người đàn ông tử vong khi làm việc tại trụ sở Công an huyện Đức Linh (tại tỉnh Bình Thuận), ngày 26.9.2023, theo nguồn tin của phóng viên Báo Thanh Niên, đại tá Trần Văn Mười, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận, vừa ký quyết định về việc thi hành kỷ luật cán bộ công an vi phạm kỷ luật theo quy định hiện hành của Bộ Công an.

Cụ thể, Công an tỉnh Bình Thuận thi hành kỷ luật đối với thượng úy Lê Hữu Tùng (31 tuổi, quê Yên Định, tỉnh Thanh Hóa), cán bộ thuộc Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Đức Linh, bằng hình thức tước danh hiệu Công an nhân dân. Quyết định thi hành kỷ luật thượng úy Lê Hữu Tùng có hiệu lực ngay ngày ký.

Lộ diện nghi phạm 'lột' tài sản nạn nhân sau khi tiêm filler ở Tây Ninh

Liên quan đến vụ tiêm filler làm đẹp, sau đó chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại một nhà nghỉ trên địa bàn xã Trường Đông (thuộc thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh), ngày 26.9.2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Hòa Thành (tại tỉnh Tây Ninh) đã ra quyết định tạm giữ hình sự Tôn Nữ Huy Phương (53 tuổi, ngụ TP.HCM) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Bộ Nội vụ đồng ý phương án nghỉ tết Nguyên đán 7 ngày

Bộ Nội vụ vừa có văn bản gửi Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội trả lời về phương án nghỉ tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Theo Bộ Nội vụ, sau khi nghiên cứu dự thảo công văn xin ý kiến của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về phương án nghỉ lễ, tết trong năm 2024, quan điểm của bộ này là thống nhất với phương án 1 theo đề xuất của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội.

Bộ Công an lý giải đề xuất đổi khoảng 22 triệu GPLX cũ sang dạng PET

Trước ngày 1.7.2012 thì giấy phép lái xe cũ được cấp dạng bìa cứng, ép plastic như thế này (chỉ màn hình). Và nếu như dự thảo luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ do Bộ Công an soạn thảo được thông qua thì hàng triệu giấy phép lái xe cũ buộc phải đổi qua dạng thẻ PET. Đây cũng là một đề xuất đáng chú ý của Bộ Công an.

Trong sáng 26.9.2023, tại Tọa đàm trao đổi về các dự án luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo trình Quốc hội khóa XV, đại diện Bộ Công an đã có giải thích về đề xuất này.

