PGS-TS Nguyễn Vũ Quỳnh, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Lạc Hồng (TP.Đồng Nai), cho biết nhóm sinh viên HEALIO khoa Dược của trường vừa giành giải nhất với phần thưởng 4.000 USD tại ASU VentureX Global Challenge 2026 diễn ra ngày 21.11 tại ĐH Bang Arizona (ASU, Mỹ).

Nhóm HEALIO gồm các sinh viên: Nguyễn Thị Thanh Huyền, Nguyễn Yến Ngọc, Nguyễn Thùy Dương và Quách Thị Huyền Diệu. Các sinh viên đã mang dự án chăm sóc vết thương kết hợp dược liệu và trí tuệ nhân tạo đến sân chơi quốc tế.

Nhóm sinh viên Việt Nam tham gia cuộc thi khởi nghiệp tại Mỹ với niềm vui giải nhất ẢNH: N.Q

Dự án có tên “Màng phim thảo dược thông minh tích hợp công nghệ theo dõi thời điểm thay màng”, hướng đến giải pháp chăm sóc vết thương, do giảng viên Đoàn Văn Viên và Nguyễn Thị Phương Thảo hướng dẫn.

Nhóm kết hợp công nghệ bào chế dược phẩm, dược liệu thiên nhiên và AI trong thực hiện dự án. Trong đó, curcumin từ nghệ được sử dụng làm chất chỉ thị màu nhạy pH, hướng đến hỗ trợ cảnh báo nguy cơ nhiễm trùng qua sự thay đổi màu sắc của màng phim. Dự án còn kết hợp chiết xuất lá trầu không và ứng dụng quản lý sức khỏe Healio tích hợp AI.

Tại chuyến đi này, sinh viên đã được hướng dẫn cách xác định khách hàng, kiểm chứng nhu cầu, xây dựng mô hình kinh doanh và trình bày dự án. "Một thông điệp được nhấn mạnh: ý tưởng sáng tạo phải giải quyết được vấn đề của khách hàng và có minh chứng thuyết phục", đại diện nhóm HEALIO cho hay.

Sinh viên và giảng viên còn được trải nghiệm Dreamscape Learn - không gian ứng dụng thực tế ảo trong giáo dục và Decision Theater với hệ thống 7 màn hình trực quan hóa dữ liệu. "Tụi em cũng đã gặp Vivek Kopparthi, đồng sáng lập CEO NeoLight. Câu chuyện khởi nghiệp từ khoản tài trợ ban đầu 7.000 USD, phát triển đến mức huy động khoảng 42 triệu USD và có sản phẩm tại khoảng 90 quốc gia đã mang đến góc nhìn về hành trình đưa công nghệ ra thị trường", Thanh Huyền chia sẻ.

PGS-TS Nguyễn Vũ Quỳnh nhận định: "Đối với sinh viên, chuyến đi Mỹ tham gia giải thưởng về khởi nghiệp này đã giúp các em thay đổi tư duy học tập, nghiên cứu và khởi nghiệp. Đó là sự tự tin khi trình bày ý tưởng, sẵn sàng đón nhận phản biện và thử sức trong môi trường quốc tế. Với giảng viên, mỗi hoạt động trong chuyến đi lại mở ra những góc nhìn mới về phương pháp đào tạo, nghiên cứu liên ngành và cách đồng hành cùng sinh viên phát triển dự án".