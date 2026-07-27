Những 'bữa cơm ấm áp' của người trẻ bên các Mẹ Việt Nam anh hùng

Mẹ không còn cô quạnh

Mấy ngày nay, căn nhà nhỏ của Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Lan (92 tuổi, ngụ tại thôn Đức Lập, xã Đức Thọ, Hà Tĩnh) vui hơn hẳn. Mẹ Lan có chồng và hai người con trai (liệt sĩ Trần Quốc Cường và liệt sĩ Trần Viết Kiều) đã anh dũng nằm lại nơi chiến trường.

Đoàn xã Đức Thọ thăm hỏi Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Lan ẢNH: TÂN KỲ

Những ngày cả nước đang tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1947 – 27.7.2026), nỗi nhớ thương con lại cuộn về trong lòng mẹ. Thế nhưng, sự xuất hiện của các bạn đoàn viên, thanh niên đến thăm hỏi khiến mẹ rất vui mừng.

Các bạn trẻ còn chia nhau người quét sân, người nhặt rau, người xuống bếp nổi lửa nấu cơm. Mâm cơm tươm tất nhanh chóng được dâng lên bàn thờ liệt sĩ, rồi cả nhà quây quần bên nhau. Nhìn màu áo xanh chăm chút từng món ăn, mẹ Lan tỏ ra xúc động.

Bữa cơm tri ân tại nhà mẹ Lan ẢNH: TÂN KỲ

Chị Nguyễn Thị Hoài, Bí thư Đoàn xã Đức Thọ, chia sẻ: "Giá trị lớn nhất của chương trình không nằm ở mâm cơm hay những phần quà, mà ở những phút giây đoàn viên, thanh niên được quây quần bên các Mẹ, các gia đình người có công.

Hoạt động này không chỉ chăm lo đời sống tinh thần cho các Mẹ Việt Nam anh hùng mà còn tạo cơ hội để thế hệ trẻ được gặp gỡ, lắng nghe những câu chuyện lịch sử và sự hy sinh của các thế hệ đi trước. Qua đó, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, lòng biết ơn và trách nhiệm của tuổi trẻ đối với quê hương, đất nước".

Tuổi trẻ Hà Tĩnh cùng nhau đi chợ mua thực phẩm, mang về nhà các Mẹ Việt Nam anh hùng nấu "Bữa cơm gia đình, ấm tình lòng Mẹ" ẢNH: TÂN KỲ

Tại xã Kỳ Hoa (Hà Tĩnh), tuổi trẻ địa phương cũng đến thăm hỏi, động viên Mẹ Việt Nam anh hùng Đào Thị Chìu (92 tuổi). Mẹ Chìu là vợ liệt sĩ Mai Quang Tâng và là mẹ liệt sĩ Mai Văn Thành - người con trai từng viết đơn tình nguyện vào chiến trường Quảng Trị bằng máu khi mới 17 tuổi rồi anh dũng hy sinh.

Bài học thiêng liêng bên mâm cơm nghĩa tình

Hơn 150 bữa cơm thuộc chương trình "Bữa cơm gia đình, ấm tình lòng Mẹ" và "Bữa cơm sum vầy, ấm áp yêu thương" trong dịp 27.7 do các cấp bộ Đoàn tỉnh Hà Tĩnh đồng loạt tổ chức, không đơn thuần là hoạt động tặng quà, mà là sự sẻ chia, thấu hiểu bằng cả trái tim của thế hệ trẻ.

Những "mâm cơm ấm tình lòng Mẹ" được các đoàn viên, thanh niên xã Kỳ Hoa tổ chức tại nhà Mẹ Việt Nam anh hùng Đào Thị Chìu ẢNH: TÂN KỲ

Xúc động bên mâm cơm, chị Phan Thị Nhung, Bí thư Đoàn xã Kỳ Hoa, bày tỏ: "Chúng tôi mong muốn mang đến cho các mẹ cảm giác ấm áp, như con cháu ruột thịt trở về sum vầy. Được ngồi ăn cùng mâm cơm, được lắng nghe các mẹ kể về một thời bom đạn, về những người chồng, người con đã ngã xuống... đó là bài học lịch sử sống động, chạm đến tận cùng cảm xúc của mỗi đoàn viên".

Mẹ Việt Nam anh hùng Đào Thị Chìu bên những người con áo xanh

ẢNH: TÂN KỲ

Những câu chuyện kể của các mẹ chính là dòng chảy lịch sử sưởi ấm tâm hồn người trẻ, giúp họ thấu hiểu sâu sắc cái giá của độc lập, tự do, hòa bình hôm nay để sống có trách nhiệm, biết cống hiến nhiều hơn cho quê hương.