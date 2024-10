Những chiến sĩ trong lòng nhân dân Hà Tĩnh

Từ ban công tầng thượng, tôi nhìn ra đường phố. Phố đêm, nhà nhà chìm vào giấc ngủ yên bình. Sau ngày làm việc vất vả, thỉnh thoảng có những người lao động tan ca về, ghé vào quán vỉa hè làm bát mì tôm, bát phở, bát cháo nóng, nghi ngút khói bốc lên.

Đêm thành phố yên bình là vậy, đâu đó ở các con phố nhỏ, lẫn trong ánh điện đường là những chiến sĩ công an đi tuần tra, đảm bảo trật tự, an ninh, vì bình yên cuộc sống. Đối với họ, công việc không chỉ là một nhiệm vụ, mà là một phần không thể thiếu trong cuộc sống, là tình yêu đối với đồng bào Tổ quốc, là sứ mệnh của lòng yêu nước. Họ mang trong mình bộ quân phục xanh mỗi khi làm nhiệm vụ, màu xanh ấy hòa trong ánh sáng đèn đường cho chúng ta cảm nhận được sự hiện diện của những người bạn đồng hành, những người bảo vệ thầm lặng của từng con phố, từng ngõ hẻm.

Trong những ngày tháng thực hiện đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử để phục vụ công tác cấp thẻ căn cước công dân gắn chíp, những người chiến sĩ công an dường như làm việc không ngưng nghỉ: "

như bài thơ

Kể chuyện công an xã của tác giả Nguyễn Huy Triều.

Lực lượng công an huyện về xã cấp căn cước công dân cho nhân dân... Ảnh: Ánh Dương





Tôi còn nhớ rõ như in khi miền Trung những năm đã qua luôn hứng chịu nhiều đợt thiên tai lũ lụt, mưa tuôn xối xả, gió bão hung tợn, những cán bộ, chiến sĩ công an luôn trực 100% quân số để thực hiện nhiệm vụ đảm bảo cứu hộ, cứu nạn. Khi nước lũ dâng cao, trước nhiệm vụ được tổ chức phân phó, các chiến sĩ công an đi đầu dò đường, dũng cảm băng mình di chuyển qua những con đường, ao hồ ngập sâu, dòng nước chảy xiết để đến với những người dân trong tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc, thiếu thốn lương thực, thuốc men và có thể bị lũ cuốn trôi bất cứ lúc nào. Các chiến sĩ đỡ những bà mẹ ôm con trong vòng tay, thay nhau tay bồng lưng cõng đưa những người già và trẻ em đến nơi an toàn và đảm bảo mọi người đều được chăm sóc, giúp đỡ.

Những hành động nhỏ bé nhưng đầy ý nghĩa này không chỉ là sự hỗ trợ vật chất mà còn là sự an ủi tinh thần trong những lúc khó khăn. Hình ảnh các chiến sĩ công an sau khi kết thúc một ca cứu hộ thường trở về trong bộ đồng phục ướt sũng và đầy bùn đất, nhưng trên khuôn mặt họ vẫn là sự kiên cường và tâm huyết. Không cần những lời khen ngợi hay sự công nhận, nhưng trong trái tim họ, có lẽ có một niềm vui lớn lao khi biết rằng mình đã giúp đỡ được người dân, đã cứu sống những sinh mạng và bảo vệ được những tài sản quý giá.

... và tham gia hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả sau bão Ảnh: Ánh Dương

Trên chuyến xe cùng cán bộ Đoàn thanh niên Công an tỉnh Hà Tĩnh về với vùng sâu vùng xa, vùng biên giới, những chiến sĩ trẻ mang trong mình bộ quân phục xanh đầy nhiệt huyết, lý tưởng tuổi trẻ, với khát khao được cống hiến, khát khao xây dựng nông thôn mới và bảo vệ Tổ quốc. Sức trẻ ấy là sự kết tinh của trí tuệ với trái tim thanh xuân. Họ đến với bản làng, tuyên truyền đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, tạo được mối quan hệ gắn kết tình quân dân gần gũi, tin cậy; cùng chung tay chung sức xây dựng cơ sở hạ tầng từ việc cải tạo các con đường, xây dựng trường học đến việc phát triển các hoạt động kinh tế xã hội, tạo môi trường, cảnh quan sạch đẹp.

Dù công việc của họ không phải lúc nào cũng dễ dàng, nhưng với sự kiên nhẫn và tận tâm, các chiến sĩ công an đã trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của người dân vùng biên giới nơi đây. Những nụ cười của bà con khi thấy họ xuất hiện trên đường, những lời cảm ơn chân thành từ những người được giúp đỡ hay những quả chuối vườn quê chín mọng, bát nước chè xanh ấm tình người… được người dân mời các chiến sĩ sau những buổi lao động làm sạch, phát quang bụi rậm ở đường quê chính là minh chứng cho tình quân dân đoàn kết một lòng và luôn xứng đáng với 6 điều Bác Hồ dạy công an nhân dân.