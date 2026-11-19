Nhân cột mốc lịch sử 50 năm của Trường ĐH Nha Trang, tôi muốn dành một khoảng lặng để nhớ về những năm tháng góp phần làm nên hành trình của mình.

Giữa không khí hân hoan của lễ kỷ niệm, gặp lại những người thầy từng giảng dạy mình, những người bạn nay đã trở thành giảng viên, tôi bỗng nhớ về những ngày đầu bước vào đại học. 26 năm trước, tôi là cậu học trò chập chững đến với trường và chọn ngành kinh tế thủy sản.

Bắt đầu từ niềm yêu thích những con số

Năm 2000, trường còn mang tên Trường ĐH Thủy sản. Thời điểm đó, nghề nuôi tôm sú, cá biển phát triển mạnh ở các tỉnh Nam Trung bộ và miền Tây, mở ra nhiều cơ hội việc làm. Những câu chuyện về sinh viên tốt nghiệp vào làm tại các công ty thức ăn, chế biến thủy sản, có thu nhập tốt, khiến chúng tôi thêm kỳ vọng vào ngành học.

Tác giả (bìa trái) trao hoa cho thầy Quách Hoài Nam, Hiệu trưởng Trường ĐH Nha Trang (thứ 2 từ phải sang), và các đại biểu tham dự chương trình Tư vấn mùa thi năm 2025 ẢNH: BÁ DUY

Có người hỏi sao không chọn nuôi trồng thủy sản, tôi trả lời giản dị: "Vì mình thích những con số". Từ niềm yêu thích ấy, tôi bước vào khóa học 2000 - 2004, bắt đầu tìm hiểu hoạt động kinh tế trong một lĩnh vực gắn bó với vùng đất mình đang sống.

Trong ký ức về 4 năm đại học, tôi vẫn nhớ những buổi trưa trên đồi Lasan, từ khuôn viên trường có thể phóng tầm mắt bao quát phố biển Nha Trang. Gió mát và tiếng sóng khiến lòng thư thái. Giữa không gian ấy, chúng tôi cùng học, trao đổi nhóm, rồi rủ nhau tìm tài liệu cho những giờ lên giảng đường.

Tôi nhớ những lần đạp xe đến thư viện ở trung tâm Nha Trang cùng anh Nguyễn Thắng Xiêm, khi ấy là sinh viên Khoa Cơ khí, và bạn cùng lớp Trần Mạnh Hòa. Chúng tôi tìm tài liệu, chọn một góc yên tĩnh để học, rồi lại cùng về trường. Riêng với Hòa, những năm tháng học chung lớp đã để lại trong tôi nhiều kỷ niệm sâu đậm. Tình bạn từ thời sinh viên ấy vẫn là điều tôi trân quý, dù sau này mỗi người theo một con đường công tác riêng.

Hiện nay, Hòa là Phó trưởng ban thường trực Ban Tổ chức Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh Khánh Hòa. Mỗi lần gặp lại, tôi vẫn thấy thân thuộc như gặp người bạn cùng lớp năm nào. Những giờ học, những lần đạp xe và tình bạn được vun đắp từ ngày ấy đã làm nên một thời sinh viên mà đến hôm nay tôi vẫn thấy ấm lòng.

Trở về để cùng đồng hành

Sau khi tốt nghiệp, tôi có cơ duyên được Báo Thanh Niên nhận vào làm nhân viên quảng cáo tại Văn phòng đại diện Nha Trang. Công việc phù hợp với chuyên ngành, đồng thời mở ra một môi trường mới để tôi tiếp tục học hỏi. Tôi bắt đầu làm việc với khách hàng, tìm hiểu nhu cầu doanh nghiệp, xây dựng mối quan hệ hợp tác. Kiến thức trên giảng đường dần được soi chiếu bằng thực tế. Có điều tưởng đã hiểu khi học, đến lúc vận dụng mới nhận ra mình cần tìm hiểu thêm.

Các bạn trẻ tại chương trình Tư vấn mùa thi năm 2026 do Báo Thanh Niên phối hợp Trường ĐH Nha Trang tổ chức ẢNH: BÁ DUY

Nền tảng kinh tế thủy sản giúp tôi tiếp cận công việc; thực tế ở Văn phòng đại diện Báo Thanh Niên tại Nha Trang dạy tôi cách xử lý tình huống, phối hợp với đồng nghiệp và chịu trách nhiệm về kết quả. Càng làm việc, tôi càng hiểu con đường học tập vẫn tiếp tục sau ngày nhận bằng. Những điều được học ở trường là điểm tựa để thích nghi với yêu cầu mới.

Qua nhiều năm gắn bó với Báo Thanh Niên, nay đảm nhiệm công việc Trưởng văn phòng đại diện khu vực Nam Trung bộ, tôi vẫn nhớ cơ hội đầu tiên ấy. Trong hành trình của mình có sự dìu dắt của thầy cô, sự tin tưởng của những người đi trước và sự hỗ trợ từ đồng nghiệp.

Công việc cho tôi nhiều dịp trở lại trường. Qua hợp tác truyền thông, hỗ trợ thông tin và phối hợp các sự kiện, mối quan hệ giữa Báo Thanh Niên và Trường ĐH Nha Trang được tiếp nối, gắn bó. Với tôi, trong mỗi hoạt động còn có niềm vui của một cựu sinh viên được góp sức cho mái trường xưa.

Suốt 5 năm qua, tham gia chương trình Tư vấn mùa thi do Báo Thanh Niên phối hợp tổ chức tại trường, tôi gặp những học sinh đứng trước ngưỡng cửa đại học. Nhìn các em tìm hiểu ngành học, hỏi về việc làm và cân nhắc lựa chọn, tôi thấy lại phần nào sự háo hức, băn khoăn của mình năm 2000.

Các em hôm nay có nhiều nguồn thông tin hơn, nhưng vẫn cần những lời giải đáp để hiểu điều gì phù hợp nhất với bản thân. Được cùng nhà trường hỗ trợ học sinh trước một quyết định quan trọng, tôi thấy công việc mình làm có thêm ý nghĩa.

Khuôn viên Trường ĐH Nha Trang nhìn từ trên cao, với những giảng đường, sân bóng bên vịnh biển ẢNH: BÁ DUY

Bóng đá sinh viên cũng mang đến những lần trở về đáng nhớ. Từ vòng loại Giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam các năm 2024, 2025 đến Vòng chung kết và Giải bóng đá Thanh Niên sinh viên quốc tế năm 2026, tôi có dịp tham gia những hoạt động kết nối sinh viên qua thi đấu, giao lưu và cổ vũ.

Trên sân bóng, tôi cảm nhận một nhịp sống khác của trường: sôi nổi, nhiệt tình và đầy sức trẻ. Những trận đấu cho sinh viên cơ hội thể hiện tinh thần tập thể, gắn bó với bạn bè và mang niềm tự hào về trường mình. Đồng hành cùng các em, người đã rời giảng đường nhiều năm như tôi cũng thấy gần hơn với tuổi sinh viên.

Lời tri ân từ những lần gặp lại

Trong những cuộc gặp ở trường, tôi rất vui khi hội ngộ thầy Nguyễn Thành Cường, người từng dạy mình môn kế toán, nay là Hiệu trưởng Trường Kinh tế và Kinh doanh. Anh Nguyễn Thắng Xiêm, người bạn cùng đạp xe đi thư viện năm nào, nay là Phó hiệu trưởng Trường Kỹ thuật và Công nghệ. Cả hai ngôi trường đều thuộc Trường ĐH Nha Trang, nơi nhiều bạn cùng lớp của tôi cũng trở thành giảng viên, tiếp tục gắn bó với mái trường.

Một pha tranh bóng tại Vòng chung kết giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam 2026 ở sân bóng Trường ĐH Nha Trang ẢNH: BÁ DUY

Mỗi người đang đi một hành trình riêng. Có người ở lại với giảng đường, có người làm việc tại doanh nghiệp, có người như tôi gắn bó với báo chí. Thế nhưng khi gặp nhau, câu chuyện vẫn dễ dàng bắt đầu từ một giờ học, một người thầy hay một kỷ niệm cũ. Sự thân thuộc ấy khiến những lần trở lại trường luôn có điều để mong đợi.

Nhân ngày 20.11, tôi muốn gửi lời cảm ơn đến những thầy cô đã đồng hành cùng chúng tôi trong 4 năm đại học. Có kiến thức được dùng ngay khi ra trường; có bài học phải qua nhiều năm làm việc mới hiểu sâu hơn. Thời gian giúp tôi nhận ra rõ hơn những điều mình đã được nhận, từ kiến thức chuyên môn đến cách suy nghĩ và tinh thần học hỏi.