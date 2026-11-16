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    Những hình ảnh dễ thương trẻ 3-4 tuổi khám phá nhạc cụ gõ dân tộc

    Thúy Hằng
    Thúy Hằng
    Trẻ 3-4 tuổi cùng khám phá nhạc cụ gõ dân tộc, hoạt động giáo dục do cô giáo mầm non ở TP.HCM thiết kế. Hoạt động vừa giúp trẻ được tìm hiểu nhạc cụ truyền thống của dân tộc vừa ứng dụng công nghệ hiện đại trong giảng dạy.

    Cô và trẻ 3-4 tuổi cùng tham gia các hoạt động đầy sắc màu âm nhạc Việt Nam

    Hôm nay (16.11), tại Trường mầm non Cầu Kiệu, phường Cầu Kiệu, TP.HCM diễn ra hoạt động thao giảng chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11Ngày văn hóa Việt Nam 24.11. Cô Nguyễn Xuân Hiếu cùng các trẻ lớp mầm (3-4 tuổi) khám phá nhạc cụ gõ dân tộc.

    Những hình ảnh dễ thương trẻ 3-4 tuổi khám phá nhạc cụ gõ dân tộc - Ảnh 1.

    Cô giáo Xuân Hiếu và các trẻ 3-4 tuổi cùng biểu diễn bài dân ca "Đi cấy"

    ẢNH: THÚY HẰNG

    Sau khi cho các trẻ cùng hát, vận động với bài hát "Vui đến trường", cô Xuân Hiếu cho trẻ cùng tham gia các trò chơi như "mật mã âm thanh", "âm thanh kỳ diệu", nghe âm thanh, đoán xem chúng được gõ nên từ nhạc cụ nào. Những trò chơi được cô giáo thiết kế bằng phần mềm Kahoot và một số ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI như Gemini, ChatGPT..., chấm điểm được người chơi, tìm ra thí sinh giỏi nhất...

    Trong hoạt động giáo dục, cô Xuân Hiếu còn cho trẻ 3-4 tuổi được tự chọn nhạc cụ yêu thích trong số nhạc cụ sẵn có tại lớp, cô làm nhạc trưởng, các bé làm nhạc công. Hay khi nghe cô giáo gõ nhịp trên nhạc cụ tự làm với những chai thủy tinh đựng nước, các trẻ cùng gõ theo nhịp của cô...

    Hoạt động giáo dục khép lại đầy màu sắc khi cô giáo hát bài dân ca "Đi cấy", gõ theo nhạc với đạo cụ là những chiếc chum, trẻ cùng tự tin lên sân khấu với cô, các bé cùng sử dụng nhạc cụ, vận động cùng bài hát...

    Cô và các trẻ cùng biểu diễn bài dân ca "Đi cấy"

    Những hình ảnh dễ thương trẻ 3-4 tuổi khám phá nhạc cụ gõ dân tộc - Ảnh 2.

    Hoạt động giáo dục kết hợp giữa truyền thống và hiện đại

    ẢNH: THÚY HẰNG

    Những hình ảnh dễ thương trẻ 3-4 tuổi khám phá nhạc cụ gõ dân tộc - Ảnh 3.

    Nghe cô gõ nhịp trên dàn nhạc từ những chai thủy tinh, trẻ sẽ gõ nhạc cụ của mình

    ẢNH: THÚY HẰNG

    Những hình ảnh dễ thương trẻ 3-4 tuổi khám phá nhạc cụ gõ dân tộc - Ảnh 4.

    Trẻ vừa được trải nghiệm nhạc cụ thật, vừa được học qua các ứng dụng công nghệ hiện đại

    ẢNH: THÚY HẰNG

    Giúp trẻ phát triển cảm xúc, tình yêu thương trong thời đại AI

    Trường mầm non Cầu Kiệu là trường công lập trực thuộc UBND phường Cầu Kiệu, TP.HCM, được thành lập hồi tháng 8.2026, trên cơ sở sáp nhập từ 3 trường mầm non Sơn Ca 1, Sơn Ca 2 và Sơn Ca 15.

    Hiện nay, trường đang có gần 400 trẻ em, ở cả trường chính, 2 phân hiệu và 1 điểm trường, chăm sóc nuôi dưỡng và giáo dục trẻ từ 12 tháng tuổi.

    Cô Lê Mộng Điệp, Hiệu trưởng Trường mầm non Cầu Kiệu, cho biết hoạt động giáo dục thao giảng đề tài "Bé khám phá nhạc cụ gõ dân tộc", có ý nghĩa trong không khí Ngày Văn hóa Việt Nam 24.11 sắp tới. Từ hoạt động thực tế, được lắng nghe, quan sát, trải nghiệm nhạc cụ, các trẻ không chỉ cảm nhận được âm thanh từ nhạc cụ gõ dân tộc mà còn được phát triển thẩm mỹ, nghệ thuật.

    Những hình ảnh dễ thương trẻ 3-4 tuổi khám phá nhạc cụ gõ dân tộc - Ảnh 5.

    Hoạt động mang lại sự thích thú cho trẻ nhỏ

    ẢNH: THÚY HẰNG

    Cô làm nhạc trưởng, trẻ cùng gõ nhạc cụ

    Ngoài ra còn có đa dạng các hoạt động khác tại trường, như trẻ học về cây cối tại vườn trường, cùng trồng và chăm sóc cây với cô giáo, vận động trong các trò chơi dân gian ở sân trường... 

    Những hoạt động này giúp trẻ bồi dưỡng thêm cảm xúc tích cực, rèn luyện sự tự tin, tự lập.

    Mới đây, tại cuộc họp 16 cụm chuyên môn với 168 cán bộ quản lý cốt cán mầm non của 168 phường, xã, đặc khu, bà Lương Thị Hồng Điệp, Trưởng phòng Giáo dục mầm non, Sở GD-ĐT TP.HCM, nhấn mạnh, ngoài 15 trường đang thí điểm chương trình mầm non mới, các cơ sở giáo dục mầm non còn lại cần thực hiện thật tốt chương trình giáo dục mầm non hiện hành. Đặc biệt, trong bối cảnh công nghệ, trí tuệ nhân tạo (AI) bùng nổ, các giáo viên cần chú trọng dạy trẻ về tình yêu thương, phát triển cảm xúc chân thành, dạy trẻ những bài hát, bài thơ giàu cảm xúc.

    Giáo dục mầm non hiện đại, mỗi giáo viên cũng cần rèn cho trẻ thói quen tự lập, được làm việc nhóm, cho các con được tự lấy đồ dùng học tập, dùng xong biết cất đồ đạc vào đúng nơi quy định... Trẻ cần được khuyến khích tắm nắng, hoạt động ngoài sân trường để được vận động, tiếp xúc nhiều hơn với thiên nhiên...

    Những hình ảnh dễ thương trẻ 3-4 tuổi khám phá nhạc cụ gõ dân tộc - Ảnh 6.

    Những trò chơi vận động ngoài trời mang lại nhiều tiếng cười

    ẢNH: PHƯƠNG HÀ

    Những hình ảnh dễ thương trẻ 3-4 tuổi khám phá nhạc cụ gõ dân tộc - Ảnh 7.

    Cô và trẻ cùng chăm cây đầu năm học mới

    ẢNH: PHƯƠNG HÀ

    Những hình ảnh dễ thương trẻ 3-4 tuổi khám phá nhạc cụ gõ dân tộc - Ảnh 8.

    Những chậu hoa được cô và trẻ cùng chăm đầu năm học mới 2026 - 2027, gửi hy vọng một năm học thật rực rỡ

    ẢNH: PHƯƠNG HÀ

    Những hình ảnh dễ thương trẻ 3-4 tuổi khám phá nhạc cụ gõ dân tộc - Ảnh 9.

    Hoạt động thao giảng có sự tham gia của các phụ huynh, Phòng Văn hóa - Xã hội, UBND phường Cầu Kiệu

    ẢNH: THÚY HẰNG

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