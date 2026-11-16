Phát âm tiếng Anh cho trẻ thì phải chuẩn, phát âm sai sửa còn lâu hơn

Trong tuần qua, buổi họp cụm chuyên môn giáo dục mầm non đầu năm học 2026 - 2027 diễn ra tại Sở GD-ĐT TP.HCM với sự tham gia của 168 hiệu trưởng. Đây cũng là 168 cán bộ quản lý cốt cán của 16 cụm chuyên môn mầm non ngành giáo dục đào tạo thành phố.

Hãy cho trẻ được tự làm, phát âm tiếng Anh với trẻ thì phải chuẩn

Bà Lương Thị Hồng Điệp, Trưởng phòng Giáo dục mầm non, Sở GD-ĐT TP.HCM, cho biết hiện 15 trường mầm non TP.HCM thí điểm Chương trình giáo dục mầm non mới năm học 2026 - 2027. Bà Điệp nhấn mạnh, các trường còn lại cần thực hiện thật tốt chương trình giáo dục mầm non hiện hành. Hãy dạy cho trẻ về tình yêu thương, phát triển cảm xúc, với trẻ 5-6 tuổi, cần làm tốt việc cho trẻ làm quen toán, ngôn ngữ, để chuẩn bị cho trẻ vào lớp 1.

Bà Lương Thị Hồng Điệp, Trưởng phòng Giáo dục mầm non, Sở GD-ĐT TP.HCM, trao đổi tại buổi họp ẢNH: THÚY HẰNG

Bà Điệp góp ý cần rèn cho trẻ thói quen tự lập, được làm việc nhóm, cho các con được tự lấy đồ ăn, lấy đồ dùng học tập, dùng đồ ăn xong biết dọn dẹp sạch sẽ chỗ ngồi của mình, cất đồ đạc vào đúng nơi quy định.

Bà Điệp lưu ý các giáo viên mầm non cần chú ý việc phát âm tiếng Anh với trẻ trong quá trình đồng hành cùng các trẻ mẫu giáo làm quen tiếng Anh, hay thí điểm chương trình tiếng Anh tích hợp (đang triển khai tại TP.HCM với 490 trẻ em của nhiều trường tham gia).

Bà Điệp đề nghị, giáo viên phát âm tiếng Anh phải chuẩn ngay từ đầu, phát âm tiếng Anh mà sai, thì quá trình sửa còn lâu hơn. Hay có giáo viên mầm non vẫn giữ thói quen "thông dịch" ra tiếng Việt khi trẻ đang được làm quen tiếng Anh qua ứng dụng công nghệ, điều này không cần thiết. Mỗi giáo viên cần tập luyện phát âm tiếng Anh chuẩn chỉnh, từ những câu hiệu lệnh cho trẻ.

Nhấn mạnh với 168 hiệu trưởng, là 168 cán bộ quản lý cốt cán mầm non của TP.HCM, bà Lương Thị Hồng Điệp nói tới yếu tố nêu gương, trách nhiệm của người đứng đầu mỗi trường học. Hiệu trưởng tươm tất, thì trường học cũng phải an toàn, sạch đẹp, học trò sạch sẽ, chỉn chu. Nếu thấy cơ sở vật chất, thiết bị trường học nào có vấn đề, hiệu trưởng phải đề xuất xin thay, sửa chữa ngay, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ.

Giáo viên cần chú ý cho trẻ được tắm nắng, tham gia các hoạt động ngoài sân trường để được vận động, tiếp xúc với thiên nhiên, chứ không chỉ cho các bé ngồi cả ngày trong máy lạnh. Mỗi khi đón trẻ đầu giờ, giáo viên cần chú ý quan sát trẻ, trò chuyện cùng phụ huynh để nắm tình hình sức khỏe trẻ...

Buổi họp cụm chuyên môn với 168 hiệu trưởng - 168 cán bộ quản lý cốt cán mầm non TP.HCM tham gia ẢNH: THÚY HẰNG

Còn 87 cơ sở mầm non độc lập vượt quá quy mô

Tính tới tháng 11.2026, toàn TP.HCM có 4.743 cơ sở giáo dục mầm non; tổng số 469.393 trẻ đang học. Trong đó, có 193.065 trẻ các trường công lập; 149.626 trẻ trường ngoài công lập. Số trẻ đang học ở nhóm lớp độc lập là 126.702. Số lượng đội ngũ toàn ngành là 69.851 người.

Đáng chú ý, tại cuộc họp, cán bộ Phòng Giáo dục mầm non, Sở GD-ĐT TP.HCM cho biết có phường ở TP.HCM số lượng nhóm lớp độc lập lớn. Như phường Dĩ An, có gần 100 nhóm lớp độc lập, cần sự quan tâm chỉ đạo sát sao của địa phương, cũng như hỗ trợ của các cụm trưởng, cán bộ quản lý cốt cán. Hiện nay thành phố còn 87 cơ sở nhóm lớp độc lập vượt quá quy mô quy định (vượt quá 70 trẻ).

Buổi họp cụm chuyên môn đầu năm học 2026 - 2027 bậc mầm non ẢNH: THÚY HẰNG

Là những người có kinh nghiệm sâu trong chuyên môn, quản lý, Sở GD-ĐT TP.HCM hy vọng 168 cán bộ quản lý cốt cán mầm non sẽ hỗ trợ cho 168 phường, xã, đặc khu, trong hướng dẫn cơ sở giáo dục ở địa phương ổn định hoạt động đầu năm; cụ thể hóa kịp thời chỉ đạo của Bộ GD-ĐT, UBND TP.HCM; rà soát điều kiện nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ; đặc biệt là tăng cường an toàn thể chất, tinh thần cho trẻ...

Đang có 96 phường, xã, đặc khu của TP.HCM đăng ký đạt chuẩn phổ cập mầm non 3-5 tuổi năm 2026. Đây cũng là nhiệm vụ quan trọng trong năm học, cần vai trò đồng hành, hỗ trợ của các cụm trưởng, cán bộ quản lý cốt cán mầm non.