Những lý do nên cân nhắc gỡ bỏ Google Chrome

Dù vẫn thống trị thị trường trình duyệt toàn cầu, Google Chrome ngày càng gây nhiều tranh cãi trong cộng đồng người dùng. Không còn đơn thuần là một công cụ duyệt web trước đây, Google Chrome đang dần trở thành một "cửa ngõ" phục vụ hệ sinh thái quảng cáo khổng lồ của Google.

Chrome không còn là trình duyệt không thể bị đánh bại ẢNH: INC. MAGAZINE

Ngoài các lo ngại về bảo mật, Chrome cũng bị phàn nàn vì tiêu tốn nhiều tài nguyên, ảnh hưởng rõ rệt trên các thiết bị cũ hoặc cấu hình thấp. Cùng nhiều lý do khác, người dùng đã bắt đầu cân nhắc chuyển sang các trình duyệt khác.

Những cái giá người dùng phải trả khi sử dụng Chrome

Phục vụ quảng cáo nhiều hơn quyền riêng tư: Chrome là phần mềm miễn phí, nhưng nguồn thu chính của Google lại đến từ quảng cáo. Kết quả là Google đã mang đến Chrome khả năng thu thập dữ liệu người dùng, bên cạnh nhiệm vụ duyệt web. Bản cập nhật Manifest V3 còn khiến các tiện ích chặn quảng cáo và theo dõi hoạt động kém hiệu quả hơn trước, khiến việc kiểm soát dữ liệu cá nhân trở nên khó khăn hơn.

Dĩ nhiên, Chrome vẫn là trình duyệt web mạnh và phổ biến nhất hiện nay, nhưng những vấn đề về quyền riêng tư, hiệu năng và hệ sinh thái đang khiến nhiều người dùng tìm đến các lựa chọn thay thế an toàn và linh hoạt hơn.