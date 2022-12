Những mẹo giảm cân hiệu quả sau tuổi 60

Ngoài ra, việc giữ cân nặng của bạn ở mức bình thường là điều cần thiết để lão hóa khỏe mạnh, theo Viện Lão hóa Quốc gia (Mỹ).

Thừa cân, đặc biệt là ở người lớn tuổi, có thể làm tăng nguy cơ phát triển một số tình trạng sức khỏe mạn tính và có khả năng gây tử vong, bao gồm bệnh tim, tiểu đường, tăng huyết áp và đột quỵ.

May mắn thay, việc giảm nguy cơ mắc các tình trạng sức khỏe này trong khi biến đổi cơ thể hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của bạn.

Blanca Garcia, một chuyên gia dinh dưỡng đã đăng ký với Health Canal, chia sẻ các mẹo giảm cân tốt nhất của bà để biến đổi cơ thể bạn sau 60 tuổi, theo Eat This, Not That!

1. Uống nhiều nước hơn

Mọi người đều biết giữ đủ nước là điều cần thiết để có sức khỏe tốt, nhưng uống nhiều nước hơn cũng có thể giúp bạn giảm cân và thay đổi cơ thể sau 60 tuổi.

Ví dụ, một đánh giá nhỏ được công bố trên Frontiers in Nutrition kết luận rằng uống nhiều nước hơn sẽ thúc đẩy giảm cân và giảm các yếu tố nguy cơ béo phì và tiểu đường loại 2.

Chuyên gia dinh dưỡng Garcia giải thích: "Để biến đổi cơ thể của bạn sau 60 tuổi, nước là thứ cần thiết. Khi có tuổi, bạn dễ bị mất nước hơn do nhiệt độ tăng nhẹ hoặc lượng nước uống không đủ. Ngoài ra, nước rất cần thiết trong chương trình giảm cân vì nó giúp bạn giữ cân bằng và tối ưu hóa khả năng đốt cháy chất béo", theo Eat This, Not That!

2. Hạn chế thực phẩm chế biến cao

Một trong những bước hiệu quả nhất để giảm cân ở mọi lứa tuổi là loại bỏ thực phẩm siêu chế biến khỏi chế độ ăn uống của bạn.

Theo một nghiên cứu được công bố trên Cell Metabolism, những người theo chế độ ăn nhiều thực phẩm chế biến sẵn đã tăng cân đáng kể và trung bình nhiều hơn 500 calo mỗi ngày so với những người tiêu thụ thực phẩm chế biến ở mức tối thiểu.

Bà Garcia cho biết: “Thực phẩm chế biến cao bao gồm thực phẩm đóng gói sẵn, bữa tối đông lạnh, bánh ngọt, bánh quy và bất kỳ thứ gì có thêm hương vị, màu sắc, chất độn và chất bảo quản.

Hầu hết những thực phẩm này đều thiếu các thành phần chất lượng và chất dinh dưỡng có lợi cho việc sửa chữa các tế bào và mô khỏe mạnh.

Những thực phẩm này chứa nhiều carbohydrate tinh chế, đường bổ sung và các thành phần khác, góp phần làm tăng cân và mất cân bằng dinh dưỡng trong cơ thể".

3. Ăn nhiều loại rau





Theo bà Garcia, nên bao gồm nhiều loại rau trong chế độ ăn uống của bạn.

Mỗi loại rau cung cấp nhiều loại vitamin, khoáng chất, chất xơ và chất lỏng trong khi ít calo, giúp bạn nhận được các chất dinh dưỡng cần thiết đồng thời thúc đẩy quá trình giảm cân.

Nghiên cứu đã phát hiện ra rằng việc tăng lượng rau ăn vào có thể làm giảm 82% nguy cơ tăng cân.

Ngoài ra, một nghiên cứu khác cho thấy vòng eo của phụ nữ giảm đến 0,36 cm trong khoảng thời gian 5 năm với mỗi khẩu phần rau.

4. Chọn chất đạm từ thực vật

Protein (chất đạm) là một chất dinh dưỡng có lợi cho việc giảm cân vì nó làm tăng sự hài lòng, giúp giảm lượng calo.

Tuy nhiên, loại protein bạn ăn cũng quan trọng không kém số lượng.

Động vật không phải là nguồn cung cấp protein duy nhất. Bạn cũng có thể lấy protein từ thực vật, chẳng hạn như đậu lăng, các loại đậu, garbanzos, quinoa, đậu nành và đậu phụ.

Theo chuyên gia dinh dưỡng Garcia, ưu điểm của protein từ thực vật là bạn có thể nhận được protein mà không có chất béo bão hòa và lượng calo bổ sung có thể phá hoại mục tiêu giảm cân của bạn.

5. Chọn ngũ cốc nguyên hạt và chất xơ

Nhiều người coi carbohydrate (viết tắt là carb) là bất lợi cho việc giảm cân.

Tuy nhiên, các loại carb tinh chế chất lượng thấp trong thực phẩm chế biến góp phần làm tăng cân. Còn các loại carb phức hợp chất lượng cao thì tốt cho sức khỏe và chất xơ có trong ngũ cốc nguyên hạt có thể giúp bạn giảm cân.

Theo bà Garcia, các hạt lúa mì nguyên hạt có nghĩa là chất xơ chưa được loại bỏ. Những thực phẩm này bao gồm mì ống làm từ ngũ cốc nguyên hạt, gạo lứt, bánh mì làm từ lúa mì nguyên cám và bánh ngô làm từ lúa mì nguyên hạt.

“Bao gồm các loại thực phẩm là ngũ cốc nguyên hạt sẽ cung cấp carb phức hợp và chất xơ giúp bạn cảm thấy no lâu hơn và ăn ít hơn”, bà Garcia lưu ý, theo Eat This, Not That!