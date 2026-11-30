Sức ép tự động hóa

Từ dịch thuật, xử lý văn bản đến chăm sóc khách hàng, bán hàng…, nhiều công việc đang dần được AI hỗ trợ, tự động hóa một phần hoặc gần như toàn bộ quy trình. Sự thay đổi này đang tạo sức ép lên nhu cầu nhân lực ở những vị trí từng được xem là cơ hội việc làm ổn định cho sinh viên (SV) mới ra trường.

Trong lĩnh vực ngôn ngữ, thạc sĩ Phan Huỳnh Thảo, giảng viên tiếng Anh thỉnh giảng tại các trường ĐH, nhìn nhận chịu tác động mạnh nhất là những phần việc mang tính sản xuất hàng loạt, lặp lại và có mức độ rủi ro thấp như dịch tài liệu nội bộ, mô tả sản phẩm, email thương mại thông thường, phụ đề video ngắn hay tin tức tổng hợp.

Theo thạc sĩ Thảo, AI khiến người chỉ có năng lực ngoại ngữ trở nên kém khác biệt và nhu cầu đang giảm ở những vị trí mà ngoại ngữ gần như là năng lực cần thiết duy nhất. Ngược lại, những công việc kết hợp ngoại ngữ với pháp lý, y tế, kỹ thuật, sư phạm, đối ngoại hay phân tích dữ liệu vẫn có nhiều cơ hội.

AI đang thay đổi cách thức học tập và sử dụng ngoại ngữ Ảnh: Nhật Thịnh

Ở lĩnh vực hành chính, thạc sĩ Nguyễn Đăng Hiếu, Viện trưởng Viện Ứng dụng khoa học hành chính, cho biết những công việc như nhập liệu, cập nhật dữ liệu, phân loại, sắp xếp văn bản, tổng hợp số liệu định kỳ, soạn thảo văn bản theo mẫu, ghi biên bản cuộc họp, nhắc việc, tra cứu, tìm kiếm tài liệu… có khả năng tự động hóa rất cao. Đây là nhóm công việc có nguy cơ giảm mạnh nhu cầu nhân lực trực tiếp.

Trong lĩnh vực ngân hàng, ông Nguyễn Vĩnh Tuyên, Phó tổng giám đốc Nam A Bank, cho biết một trong những nguyên nhân dẫn đến "làn sóng" cắt giảm nhân sự tại nhiều ngân hàng lớn trong thời gian gần đây xuất phát từ yêu cầu chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ. Theo ông, khối vận hành chịu tác động rõ hơn khi một số nghiệp vụ được tự động hóa, kéo theo nhu cầu nhân sự ở những khâu này giảm đi.

Về lĩnh vực kinh doanh, bán hàng, PGS-TS Nguyễn Văn Thụy, Trưởng phòng Tuyển sinh và Truyền thông Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM, cho rằng hoạt động bán hàng đang chuyển từ hình thức tư vấn, livestream trực tiếp sang mô hình vận hành 24/7 nhờ AI. Trên các nền tảng như TikTok, Shopee, Facebook, nhiều người bán đã sử dụng nhân vật AI livestream giới thiệu sản phẩm mà không cần trực tiếp xuất hiện trước máy quay.

SV có thể mất những nấc thang đầu tiên vào nghề

Theo các chuyên gia, điều đáng lo ngại là SV mới ra trường ngày càng khó tìm được vị trí để bắt đầu sự nghiệp.

Ông Trần Anh Tuấn, Phó chủ tịch Hội GDNN TP.HCM, chuyên gia dự báo nguồn nhân lực, dẫn số liệu tuyển dụng của JobOKO năm 2025 cho thấy số lượng việc làm dành cho nhóm SV mới ra trường (fresher) giảm 12,96% so với năm 2024 và giảm 37,34% so với năm 2023. Năm 2025, mức giảm đáng chú ý ở các lĩnh vực hành chính - nhân sự (53,18%), kế toán (36,22%) và tài chính - ngân hàng (34,52%).

Theo báo cáo của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) công bố ngày 16.4.2026, khoảng 11,5 triệu lao động VN, tương đương 1/5 lực lượng lao động, đang làm những công việc có thể chịu tác động của AI tạo sinh. Nhóm hành chính - văn thư có mức độ "phơi nhiễm" cao nhất, với gần 2/3 số lao động có công việc chứa những tác vụ dễ bị AI tự động hóa. Các ngành tài chính - bảo hiểm, bán buôn - bán lẻ và thông tin - truyền thông cũng nằm trong nhóm có mức độ chịu tác động cao. Khoảng 1 triệu lao động thuộc nhóm công việc có nguy cơ tự động hóa hoàn toàn ở mức cao.

Ông Tuấn cũng thông tin khảo sát của Gartner công bố tháng 7.2026 cho thấy 22% lãnh đạo nhân sự được khảo sát cho biết ít nhất một lãnh đạo bộ phận trong tổ chức đã dừng tuyển một số vị trí đầu vào do tự động hóa bằng AI. Gartner cảnh báo nếu doanh nghiệp (DN) cắt giảm quá nhiều vị trí dành cho người mới vào nghề, họ có thể gặp khó khăn trong việc xây dựng đội ngũ nhân sự giàu kinh nghiệm trong tương lai.

Theo thạc sĩ Hiếu, một trong những tác động sâu sắc nhất của AI đối với thị trường lao động không chỉ là nguy cơ người đang làm việc bị thay thế, mà còn là nguy cơ người trẻ không có cơ hội bước chân vào thị trường lao động thông qua những công việc hành chính cơ bản như trước đây. Đó là những việc không đòi hỏi quá nhiều kinh nghiệm thực tế; có quy trình tương đối rõ ràng, có thể đào tạo trong thời gian ngắn; giúp người mới có thể tích lũy kinh nghiệm để phát triển lên các vị trí chuyên môn cao hơn.

Khi AI đảm nhận phần lớn những nhiệm vụ cơ bản, DN muốn tuyển người đã có kinh nghiệm, có khả năng sử dụng AI và xử lý công việc độc lập. Điều này tạo ra một nghịch lý: DN muốn tuyển người có kinh nghiệm; SV mới ra trường cần công việc để tích lũy kinh nghiệm, nhưng những công việc đầu vào lại đang bị tự động hóa. Nếu không có giải pháp, thị trường lao động có thể xuất hiện tình trạng thiếu cơ hội việc làm đầu vào và nguy cơ đứt gãy nấc thang nghề nghiệp.

Tương tự, với lĩnh vực ngôn ngữ, thạc sĩ Thảo nhận định điều đáng lo không hẳn là AI "xóa sổ" nghề dịch thuật, mà là công nghệ đang thu hẹp cơ hội của người mới vào nghề. Trước đây, họ có thể bắt đầu từ những công việc đơn giản, dần tích lũy kinh nghiệm để nâng cao chuyên môn. Nay, chính những phần việc đầu vào ấy lại thuộc nhóm dễ được AI đảm nhận nhất.

Sinh viên cần trang bị kiến thức chuyên ngành và kỹ năng sử dụng AI để thích ứng với thị trường lao động ẢNH: NHẬT THỊNH

Tích hợp chuyên môn với AI để cạnh tranh

Theo PGS-TS Thụy, SV ra trường nếu chỉ học duy nhất chuyên môn được đào tạo "sẽ thất nghiệp ngay lập tức". Yêu cầu hiện nay là năng lực tích hợp, tức kết hợp lĩnh vực mình am hiểu với các công cụ liên quan đến AI, công nghệ số để giải quyết vấn đề nhanh hơn. Thạc sĩ Thảo thì nhận định với SV ngoại ngữ, nếu sau 4 năm ĐH, hành trang chỉ có tấm bằng và một chứng chỉ ngoại ngữ, thì rủi ro nghề nghiệp là có thật.

Ông Nguyễn Vĩnh Tuyên nhấn mạnh điều quan trọng là SV, người lao động trẻ phải biết ứng dụng AI thật tốt nhưng không được để AI suy nghĩ thay mình. Ý tưởng có thể đến từ AI nhưng việc vận hành, hiện thực hóa ý tưởng vẫn cần con người. Chính con người quyết định cách triển khai và tạo ra giá trị từ những ý tưởng đó.

TS Cam Anh Tuấn, Trưởng khoa Lưu trữ học và quản trị văn phòng, Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn, ĐH Quốc gia Hà Nội, cho rằng AI là công cụ lao động thông minh cần được sử dụng để làm việc cùng con người. Tuy nhiên, TS Tuấn lưu ý các trường ĐH cần quan tâm hơn đến đào tạo đạo đức, trách nhiệm và giúp SV nhận diện những rủi ro khi sử dụng công nghệ.

Theo thạc sĩ Hiếu, SV lĩnh vực hành chính không nhất thiết phải trở thành chuyên gia công nghệ hay biết lập trình, nhưng cần chuyển từ tư duy "thực hiện công việc hành chính" sang "quản trị công việc bằng công nghệ và AI". Giao tiếp, tư duy phản biện, giải quyết vấn đề, làm việc nhóm, đạo đức và trách nhiệm vẫn là những năng lực tạo nên giá trị khác biệt.

Theo ông Trần Anh Tuấn, người trẻ không nên cạnh tranh với AI bằng cách làm những công việc mà AI vượt trội hơn; điều cốt lõi là phải biết sử dụng AI để làm việc tốt hơn. Vấn đề đáng quan tâm nhất không phải là AI lấy mất việc làm, mà là người biết sử dụng AI sẽ có lợi thế hơn người không biết. Vì vậy, năng lực thích ứng và tinh thần học tập suốt đời chính là chìa khóa để người trẻ không bị bỏ lại phía sau trong thị trường lao động.