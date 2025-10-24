Những người hùng dưới chân cầu

Thấy nhảy là cứu

Chiều 21.10, người đi đường thấy một người đàn ông để lại xe máy trên cầu Bến Thủy rồi bất ngờ leo lên lan can cầu, nhảy xuống sông Lam. Nghe tiếng hô hoán, anh Hoàng Văn Mạnh lập tức gọi em vợ là anh Đậu Văn Toàn lao xuống thuyền, nổ máy chạy ra sông.

Nhờ kinh nghiệm cứu sống nhiều người ở cây cầu này nên anh Mạnh và anh Toàn nhanh chóng nhận định được vị trí người vừa nhảy xuống để tìm kiếm. Chỉ sau ít phút, họ đã phát hiện người đàn ông đang chới với yếu ớt giữa sông. Anh Toàn nhảy xuống nước, kéo người này lên thuyền.

Hai anh em đưa người đàn ông vào nhà sơ cứu, sưởi ấm rồi trình báo cơ quan chức năng. Khi sức khỏe hồi phục, người đàn ông 52 tuổi sống ở P.Vinh Lộc (Nghệ An) cho biết vì giận vợ nên đã uống nhiều rượu rồi lên nhảy cầu, rất may mắn đã được cứu. Hành động cứu người của anh Mạnh và anh Toàn được chia sẻ trên mạng xã hội khiến cộng đồng mạng nể phục, gọi họ là "những người hùng".

Anh Mạnh (phải), chị Phúc và anh Toàn ẢNH: CTV

Đây là trường hợp thứ ba mà 2 người hùng này đã cứu sống trong 20 ngày qua. Anh Toàn kể ngày 2.10, hai anh em cũng nghe tiếng hô hoán từ cầu Bến Thủy liền bơi thuyền ra và ứng cứu thành công nam thanh niên 18 tuổi vừa nhảy xuống. Hai ngày sau đó, họ tiếp tục cứu thêm một bé gái mới 12 tuổi. "Thời điểm đó, nước lũ trên sông Lam rất lớn. Đặc biệt bé gái 12 tuổi bị bạn bắt nạt nên nghĩ quẩn, nhảy cầu, may mắn là khi bơi thuyền ra chúng tôi vẫn cứu được", anh Toàn kể.

Hơn 20 năm mưu sinh trên khúc sông này, anh Mạnh và anh Toàn đã cứu sống hàng chục người. Cùng tham gia ứng cứu là chị Đậu Thị Phúc, vợ anh Mạnh. Sống trong căn nhà tạm xây bên mé sông Lam, khá gần chân cầu Bến Thủy, hễ nghe có người tri hô, gia đình chị đã thành phản xạ lập tức nhảy lên thuyền ra ứng cứu.

"Cứu người là tích đức nên chẳng ngại gì"

Anh Mạnh quê ở Quảng Trị, theo cha mẹ hành nghề chài lưới trên sông Lam từ nhỏ. Gia đình anh sống luôn trên thuyền đánh cá. Anh Mạnh gặp chị Phúc cũng là dân vạn chài rồi thành vợ thành chồng.

Anh Mạnh trên chiếc thuyền đánh cá của gia đình ẢNH: Khánh Hoan

Cuộc sống của vợ chồng anh Mạnh gặp nhiều khó khăn, con thuyền quá nhỏ không thể làm nơi sinh sống. Năm 2008, ghi nhận hành động nghĩa hiệp cứu sống nhiều người quyên sinh của hai vợ chồng, chính quyền địa phương cho anh chị mượn mảnh đất ven bãi sông Lam dựng nhà tạm để ở. Anh Toàn, em trai chị Phúc chưa lấy vợ, cũng dựng căn nhà nhỏ ngay sát bên để sinh sống.

Từ đó, 3 thành viên trong gia đình đã trở thành những người tự nguyện "canh gác" ở chân cầu, tiếp tục cứu sống nhiều người. "Tôi tin rằng cứu người là tích đức nên chẳng ngại gì. Chỉ tiếc là một số trường hợp chúng tôi không thể cứu được vì họ chìm quá nhanh. Nhiều người sau khi được cứu sống đã tỏ ra ân hận vì chỉ một phút nông nổi nên hành động dại dột", anh Mạnh bày tỏ.

Cơn bão số 10 vừa qua đã khiến căn nhà của gia đình anh Mạnh bị quật tơi tả. Cuộc sống chài lưới trên sông chỉ đủ ăn qua ngày, nhưng với các thành viên trong gia đình đều cứu người không mong đền đáp vì đó là hành động xuất phát từ trái tim.

Ông Lê Quang Tuấn, khối trưởng khối 15, P.Trường Vinh, cho hay người dân địa phương rất cảm kích trước tấm lòng của vợ chồng chị Phúc và anh Toàn, rất mong chính quyền tạo điều kiện để họ có chỗ ở ổn định vì cuộc sống còn gặp nhiều khó khăn.