Nhân sự mới cho hàng tấn công

Đội tuyển Việt Nam kết thúc giải bóng đá quốc tế tam hùng trên sân Thiên Trường với vị trí thứ 2 chung cuộc. Chúng ta thắng 1 trận (2-0 trước Đài Loan) và thua 1 trận (1-2 trước Kyrgyzstan). Lối chơi của đội tuyển Việt Nam chưa gây ấn tượng với nhiều người hâm mộ. Nhưng dù sao, đây chỉ là giải đấu giao hữu, đội chủ nhà chỉ tham dự giải với mục đích thử nghiệm lực lượng. Và qua những thử nghiệm trên sân Thiên Trường, toàn đội đã phát hiện ra những nhân tố mới rất đáng chú ý.

Olaha Mạnh Đức (17) thi đấu rất hay ở hàng tiền đạo Ảnh: Minh Tú

Cầu thủ được nhắc đến nhiều nhất chắc chắn là tiền đạo nhập tịch Olaha Mạnh Đức. Anh chỉ thi đấu 1 trận, đó là trận gặp đội tuyển Đài Loan vào ngày 11.11, nhưng Olaha Mạnh Đức vẫn kịp ghi 1 bàn thắng. Cầu thủ gốc Nigeria cao lớn (1,86 m), mạnh mẽ trong tranh chấp tay đôi và tranh bóng bổng.

Olaha Mạnh Đức có năng lực kiểm soát bóng tốt, chịu khó phối hợp với các đồng đội. Chính vì thế, ngoài việc nhận bóng và dứt điểm, Olaha Mạnh Đức còn có thể đóng vai trò là "thỏi nam châm" thu hút các hậu vệ của đối phương, tạo khoảng trống cho các đồng đội ở xung quanh băng lên chiếm lĩnh không gian trong khu vực cấm địa của đối phương.

Một chi tiết khác, Olaha Mạnh Đức năm nay 29 tuổi. Đây là độ tuổi mà các cầu thủ tràn đầy kinh nghiệm thi đấu và vẫn còn rất sung sức. Do đó, Olaha Mạnh Đức có thể đóng góp cho đội tuyển Việt Nam trong vòng 2 – 3 năm tới. Anh sẽ là sự bổ sung cần thiết cho vị trí trung phong của đội tuyển quốc gia, bên cạnh Nguyễn Xuân Son.

Nhân tố cho hàng phòng ngự

Ở hàng tiền vệ, đội tuyển Việt Nam xuất hiện điểm sáng Nguyễn Thái Quốc Cường. Ở trận đấu với Đài Loan, Quốc Cường giữ trục giữa của đội tuyển Việt Nam khá tốt, giữ nhịp tốt. Tại các giải đấu quốc tế gần nhất, hàng tiền vệ của đội tuyển Việt Nam vốn chỉ trông chờ vào 3 cái tên quen thuộc gồm Hoàng Đức (28 tuổi), Thành Long (30 tuổi) và Quang Hải (29 tuổi). Sự xuất hiện của Quốc Cường (22 tuổi) giúp tăng số lượng nhân sự, tăng sức trẻ cho khu vực trung tuyến.

Quốc Cường (8) là điểm sáng ở hàng tiền vệ Ảnh: Minh Tú

Hồng Phúc là sự bổ sung cần thiết bên phía cánh phải Ảnh: Minh Tú

Phát hiện đáng chú ý tiếp theo của đội tuyển Việt Nam là hậu vệ cánh phải Nguyễn Hồng Phúc. Cầu thủ đang khoác áo CLB Đà Nẵng lên công về thủ khá đều đặn. Trong phòng ngự, anh tranh chấp tay đôi tốt, chơi khôn ngoan. Còn trong tấn công, Hồng Phúc dám giữ bóng, phối hợp "leo biên" với các tiền vệ và tiền đạo cánh. Thậm chí, khi cần, Hồng Phúc dám lao vào khu vực cấm địa của đối phương để tìm cơ hội dứt điểm. Điều này giúp tăng sức tấn công cho hành lang phải cho đội tuyển Việt Nam.

Vị trí hậu vệ cánh phải là vị trí mà đội tuyển Việt Nam vất vả tìm kiếm người dự bị cho Trương Tiến Anh suốt thời gian dài vừa qua. Sự có mặt của Hồng Phúc vào lúc này giúp giải bài toán nhân vật số 2, phía sau Trương Tiến Anh. Thậm chí, Hồng Phúc (1,78 m) còn có lợi thế hơn so với Tiến Anh (1,68 m) ở điểm anh có thể hình tốt hơn, chơi bóng bổng giỏi hơn. Lợi thế này sẽ giúp ích cho đội tuyển Việt Nam khi chúng ta cần tập trung phòng ngự bảo toàn chiến thắng, cần có thêm nhân sự để chống bóng bổng ở tuyến dưới.