Những suất cơm trao gửi yêu thương

Bộ ảnh ghi lại hành trình của các cô chú tại Bếp từ thiện Nhơn Hòa trong một buổi phát cơm miễn phí tại Bệnh viện Nhi đồng 2, TP.HCM.

Những phần cơm chay giản dị gồm cơm trắng, dưa muối và canh được chuẩn bị chu đáo, mang đến bữa ăn ấm áp cho thân nhân bệnh nhi tại Bệnh viện Nhi Đồng 2

Mỗi ngày, bếp đều đặn trao những suất cơm nóng vào hai khung giờ: từ 7 giờ 30 - 8 giờ 30 và từ 14 giờ - 15 giờ. Những phần cơm nghĩa tình được gửi đến thân nhân bệnh nhi cùng những người có hoàn cảnh khó khăn, san sẻ phần nào nhọc nhằn trong những ngày điều trị.

Từng suất cơm nóng không chỉ làm ấm bữa ăn, mà còn gửi trao yêu thương và sẻ chia đến thân nhân bệnh nhi

Tình nguyện viên tỉ mỉ sơ chế nguyên liệu

Từng hộp cơm nóng được trao bằng cả tấm lòng

Từ những đôi tay cặm cụi sơ chế nguyên liệu, chuẩn bị từng phần ăn, vận chuyển đến khoảnh khắc trao tận tay người nhận, mỗi công đoạn đều được thực hiện bằng sự tận tâm và lòng nhân ái.

Trao đi yêu thương, nhận lại nụ cười

Mỗi suất cơm không chỉ mang đến sự ấm lòng trong những ngày khó khăn, mà còn chứa đựng tình cảm và sự sẻ chia dành cho những gia đình đang cần được tiếp thêm động lực. Bộ ảnh nhắc nhớ rằng yêu thương luôn bắt đầu từ những điều bình dị quanh ta.