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Văn hóa Sống đẹp

Những suất cơm trao gửi yêu thương

Bài và ảnh: Đặng Thị Hồng Như
Bài và ảnh: Đặng Thị Hồng Như
TP.HCM
Có những người cha, người mẹ nhiều ngày xem hành lang bệnh viện là nhà, dành từng đồng ít ỏi để giành giật cơ hội sống cho con. Giữa những tháng ngày lo âu, một suất cơm nóng trao tay cũng đủ sưởi ấm những trái tim đang mỏi mệt.

Bộ ảnh ghi lại hành trình của các cô chú tại Bếp từ thiện Nhơn Hòa trong một buổi phát cơm miễn phí tại Bệnh viện Nhi đồng 2, TP.HCM.

Ấm lòng những suất cơm yêu thương - Ảnh 1.

Những phần cơm chay giản dị gồm cơm trắng, dưa muối và canh được chuẩn bị chu đáo, mang đến bữa ăn ấm áp cho thân nhân bệnh nhi tại Bệnh viện Nhi Đồng 2

Mỗi ngày, bếp đều đặn trao những suất cơm nóng vào hai khung giờ: từ 7 giờ 30 - 8 giờ 30 và từ 14 giờ - 15 giờ. Những phần cơm nghĩa tình được gửi đến thân nhân bệnh nhi cùng những người có hoàn cảnh khó khăn, san sẻ phần nào nhọc nhằn trong những ngày điều trị.

Ấm lòng những suất cơm yêu thương - Ảnh 2.

Từng suất cơm nóng không chỉ làm ấm bữa ăn, mà còn gửi trao yêu thương và sẻ chia đến thân nhân bệnh nhi

Ấm lòng những suất cơm yêu thương - Ảnh 3.

Tình nguyện viên tỉ mỉ sơ chế nguyên liệu

Ấm lòng những suất cơm yêu thương - Ảnh 4.

Từng hộp cơm nóng được trao bằng cả tấm lòng

Từ những đôi tay cặm cụi sơ chế nguyên liệu, chuẩn bị từng phần ăn, vận chuyển đến khoảnh khắc trao tận tay người nhận, mỗi công đoạn đều được thực hiện bằng sự tận tâm và lòng nhân ái. 

Ấm lòng những suất cơm yêu thương - Ảnh 5.

Trao đi yêu thương, nhận lại nụ cười

Mỗi suất cơm không chỉ mang đến sự ấm lòng trong những ngày khó khăn, mà còn chứa đựng tình cảm và sự sẻ chia dành cho những gia đình đang cần được tiếp thêm động lực. Bộ ảnh nhắc nhớ rằng yêu thương luôn bắt đầu từ những điều bình dị quanh ta.

Mời tham gia cuộc thi Sống đẹp lần VI, với tổng giải thưởng 400 triệu đồng

Bước sang mùa thứ VI với chủ đề Hành trình không giới hạn, cuộc thi Sống đẹp do Báo Thanh Niên tổ chức tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm và tôn vinh những giá trị tốt đẹp trong đời sống hằng ngày. Cuộc thi bao gồm hạng mục Bài viết (ký sự, phóng sự, ghi chép) cùng hạng mục Ảnh với tổng giá trị giải thưởng là 400 triệu đồng.

Bài dự thi gửi về địa chỉ email: songdep@thanhnien.vn, hoặc gửi bằng đường bưu điện về Tòa soạn Báo Thanh Niên: 268 - 270 Nguyễn Đình Chiểu, P.Xuân Hòa, TP.HCM (ngoài bì thư ghi rõ: Bài viết tham dự cuộc thi SỐNG ĐẸP lần VI - 2026. Lưu ý chỉ áp dụng cho hạng mục dự thi Bài viết).

Thời hạn gửi tác phẩm dự thi: đến hết ngày 31.10.2026.

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Ấm lòng những suất cơm yêu thương - Ảnh 6.

 

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