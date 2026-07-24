Những suất cơm trao gửi yêu thương

Bộ ảnh ghi lại hành trình của các cô chú tại Bếp từ thiện Nhơn Hòa trong một buổi phát cơm miễn phí tại Bệnh viện Nhi đồng 2, TP.HCM.
Mỗi ngày, bếp đều đặn trao những suất cơm nóng vào hai khung giờ: từ 7 giờ 30 - 8 giờ 30 và từ 14 giờ - 15 giờ. Những phần cơm nghĩa tình được gửi đến thân nhân bệnh nhi cùng những người có hoàn cảnh khó khăn, san sẻ phần nào nhọc nhằn trong những ngày điều trị.
Từ những đôi tay cặm cụi sơ chế nguyên liệu, chuẩn bị từng phần ăn, vận chuyển đến khoảnh khắc trao tận tay người nhận, mỗi công đoạn đều được thực hiện bằng sự tận tâm và lòng nhân ái.
Mỗi suất cơm không chỉ mang đến sự ấm lòng trong những ngày khó khăn, mà còn chứa đựng tình cảm và sự sẻ chia dành cho những gia đình đang cần được tiếp thêm động lực. Bộ ảnh nhắc nhớ rằng yêu thương luôn bắt đầu từ những điều bình dị quanh ta.
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Bước sang mùa thứ VI với chủ đề Hành trình không giới hạn, cuộc thi Sống đẹp do Báo Thanh Niên tổ chức tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm và tôn vinh những giá trị tốt đẹp trong đời sống hằng ngày. Cuộc thi bao gồm hạng mục Bài viết (ký sự, phóng sự, ghi chép) cùng hạng mục Ảnh với tổng giá trị giải thưởng là 400 triệu đồng.
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