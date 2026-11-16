    Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
    Theo dõi báo trên
    YoutubeFacebookTiktokZalo
    Quảng cáoĐặt báo
    Đóng menu
    Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
    Video Magazine
    Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo

    Nữ tài xế lái xe bán tải cản đường xe ưu tiên, bị phạt gần 8 triệu

    Nguyễn Duy
    Nguyễn Duy

    Dù lực lượng CSGT đã phát tín hiệu yêu cầu nhường đường, nữ tài xế xe bán tải vẫn tiếp tục di chuyển ở làn trái trên cao tốc, gây cản trở đoàn xe ưu tiên đang làm nhiệm vụ và bị lập biên bản vi phạm.

    Vụ việc xảy ra vào khoảng 13 giờ 23 phút ngày 8.11.2026, trên cao tốc Liên Khương - Prenn, đoạn qua địa bàn xã Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.

    Theo thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông (Cục CSGT), thời điểm nói trên, lực lượng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng đang thực hiện nhiệm vụ dẫn đoàn trên cao tốc Liên Khương - Prenn, đồng thời phát tín hiệu ưu tiên yêu cầu các phương tiện đang lưu thông nhường đường. Tuy nhiên, một xe bán tải mang biển kiểm soát 49C-34x.xx di chuyển phía trước vẫn tiếp tục bám làn trái, không chủ động chuyển sang bên phải để nhường đường, gây cản trở quá trình di chuyển của đoàn xe ưu tiên và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

    Nữ tài xế lái xe bán tải cản đường xe ưu tiên, bị phạt gần 8 triệu - Video: Cục CSGT

    Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định người điều khiển ô tô bán tải là bà Đ.T.H (sinh năm 1989, trú tại xã Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng). Tổ CSGT Prenn thuộc Đội CSGT đường bộ số 1, Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng sau đó đã mời nữ tài xế đến làm việc, đồng thời lập biên bản vi phạm hành chính đối với hành vi không nhường đường cho xe được quyền ưu tiên đang phát tín hiệu ưu tiên đi làm nhiệm vụ.

    Theo quy định tại điểm b, khoản 6, điều 6 Nghị định 168/2024/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 238/2026/NĐ-CP, hành vi vi phạm kể trên có mức phạt tiền 6 - 8 triệu đồng. Ngoài ra, người vi phạm còn bị trừ 4 điểm Giấy phép lái xe.

    Qua vụ việc, Cục CSGT khuyến cáo người điều khiển phương tiện khi phát hiện xe ưu tiên đang phát tín hiệu làm nhiệm vụ phải chủ động giảm tốc độ, di chuyển về phía bên phải hoặc dừng sát lề đường bên phải khi bảo đảm an toàn để nhường đường theo quy định. 

    Việc nhường đường cho xe ưu tiên không chỉ là trách nhiệm bắt buộc của người tham gia giao thông mà còn góp phần bảo đảm an toàn, tạo điều kiện để lực lượng chức năng thực hiện nhiệm vụ.

    Tin liên quan

    Xe tải và xe đầu kéo dàn hàng 'bò chậm' trên cao tốc gây bức xúc

    Xe tải và xe đầu kéo dàn hàng 'bò chậm' trên cao tốc gây bức xúc

    Bất chấp tuyến cao tốc chỉ có hai làn xe chính dành cho các phương tiện cùng chiều, tài xế xe tải và xe đầu kéo vẫn chạy song song với tốc độ chậm trên quãng đường dài, cản trở các phương tiện phía sau.

    Lái xe máy điện lạng lách cản trở ô tô: Tài xế bị phạt gần 2 triệu

    CSGT 'tha' cho tài xế xe khách bị tố chạy ngược chiều, vì sao?

    Khám phá thêm chủ đề

    xe ưu tiên Không nhường đường cản đường chèn đường xe bán tải nữ tài xế lái xe văn minh bạn đường

    Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
    60 giây nữa.

    Bình luận (0)

    Gửi bình luận
    Xem thêm bình luận