Vụ việc xảy ra vào khoảng 13 giờ 23 phút ngày 8.11.2026, trên cao tốc Liên Khương - Prenn, đoạn qua địa bàn xã Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.

Theo thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông (Cục CSGT), thời điểm nói trên, lực lượng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng đang thực hiện nhiệm vụ dẫn đoàn trên cao tốc Liên Khương - Prenn, đồng thời phát tín hiệu ưu tiên yêu cầu các phương tiện đang lưu thông nhường đường. Tuy nhiên, một xe bán tải mang biển kiểm soát 49C-34x.xx di chuyển phía trước vẫn tiếp tục bám làn trái, không chủ động chuyển sang bên phải để nhường đường, gây cản trở quá trình di chuyển của đoàn xe ưu tiên và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Nữ tài xế lái xe bán tải cản đường xe ưu tiên, bị phạt gần 8 triệu - Video: Cục CSGT

Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định người điều khiển ô tô bán tải là bà Đ.T.H (sinh năm 1989, trú tại xã Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng). Tổ CSGT Prenn thuộc Đội CSGT đường bộ số 1, Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng sau đó đã mời nữ tài xế đến làm việc, đồng thời lập biên bản vi phạm hành chính đối với hành vi không nhường đường cho xe được quyền ưu tiên đang phát tín hiệu ưu tiên đi làm nhiệm vụ.

Theo quy định tại điểm b, khoản 6, điều 6 Nghị định 168/2024/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 238/2026/NĐ-CP, hành vi vi phạm kể trên có mức phạt tiền 6 - 8 triệu đồng. Ngoài ra, người vi phạm còn bị trừ 4 điểm Giấy phép lái xe.

Qua vụ việc, Cục CSGT khuyến cáo người điều khiển phương tiện khi phát hiện xe ưu tiên đang phát tín hiệu làm nhiệm vụ phải chủ động giảm tốc độ, di chuyển về phía bên phải hoặc dừng sát lề đường bên phải khi bảo đảm an toàn để nhường đường theo quy định.

Việc nhường đường cho xe ưu tiên không chỉ là trách nhiệm bắt buộc của người tham gia giao thông mà còn góp phần bảo đảm an toàn, tạo điều kiện để lực lượng chức năng thực hiện nhiệm vụ.