Ô tô hybrid tại Việt Nam 'đua' giảm giá, nhiều mẫu mới ưu đãi hàng chục triệu đồng

Bất chấp nhu cầu mua sắm ô tô hybrid của người Việt đang có chiều hướng gia tăng, nhiều mẫu hybrid - xe sử dụng hệ thống động cơ xăng kết hợp với mô-tơ điện (gồm mild-hybrid, plug-in hybrid và hybrid) vẫn đang rầm rộ giảm giá bán. Không chỉ những mẫu xe, phiên bản đã tạo dựng được tên tuổi như Toyota Yaris Cross HEV, Honda HR-V e:HEV, Toyota Camry HEV, Toyota Corolla Cross HEV hay Suzuki XL7 Hybrid… Ngay cả những cái tên vừa "chân ướt, chân ráo" gia nhập thị trường như BYD Seal 5, Suzuki Fronx cũng "lao" vào cuộc đua ưu đãi nhằm tìm kiếm cơ hội cạnh tranh, tạo sức hút với khách hàng.

Thị trường ô tô Việt Nam tăng trưởng sau nửa đầu năm 2025, xe "xanh" chiếm 29% thị phần

Ô tô hybrid đua giảm giá từ vài chục đến cả trăm triệu đồng

Tương tự những mẫu xe dùng động cơ đốt trong chạy bằng xăng, dầu, nhiều mẫu xe hybrid cũng được đơn vị phân phối mạnh tay giảm giá bán theo nhiều hình thức như hỗ trợ lệ phí trước bạ, gói quà tặng phụ kiện, bảo hiểm… để thu hút khách hàng. Đáng chú ý, một số mẫu xe ưu đãi, giảm giá lên đến hơn cả trăm triệu đồng. Trong đó, các thương hiệu ô tô Nhật Bản vốn có thế mạnh về xe hybrid đang "tất tay" trong cuộc đua này.

Hai phiên bản Camry HEV MID, Camry HEV TOP giảm tới 146 - 153 triệu đồng, tương đương mức hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ Ảnh: B.H

Toyota - thương hiệu đang dẫn đầu về số lượng mẫu mã cũng như doanh số bán ô tô hybrid tại Việt Nam vừa công bố chương trình ưu đãi, giảm giá xe áp dụng với nhiều mẫu mã của hãng, trong đó có cả phiên bản hybrid. Cụ thể, bên cạnh các phiên bản Toyota Yaris Cross HEV, Corolla Cross HEV giảm giá 48,5 - 51 triệu đồng như những tháng trước đây; trong tháng 11.2025 hãng xe Nhật Bản còn đưa Toyota Camry HEV vào danh sách áp dụng ưu đãi. Đáng chú ý, hai phiên bản Camry HEV MID, Camry HEV TOP giảm tới 146 - 153 triệu đồng, tương đương mức hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ.

Tương tự Toyota, Honda cũng tiếp tục triển khai ưu đãi hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ cho bản Honda HR-V e:HEV RS, tương đương mức giảm 43 - 44 triệu đồng, tùy lựa chọn màu sắc. Giá bán thực tế của phiên bản này hiện ở mức 826 - 833 triệu đồng. Trong khi đó, phiên bản Honda Civic e:HEV RS (giá niêm yết từ 999 triệu - 1,004 tỉ đồng) được hãng ưu đãi hỗ trợ tới 100% lệ phí trước bạ, tương đương mức giảm khoảng 100 triệu đồng. Tuy nhiên chỉ áp dụng với xe sản xuất năm 2024.

Honda Civic e:HEV RS có giá niêm yết từ 999 triệu - 1,004 tỉ đồng, được hãng ưu đãi hỗ trợ tới 100% lệ phí trước bạ Ảnh: B.H

Suzuki XL7 Hybrid với hai phiên bản có giá niêm yết 599,9 - 607,9 triệu đồng hiện cũng đang được nhà phân phối của hãng xe này tại Việt Nam hỗ trợ toàn bộ lệ phí trước bạ kèm gói bảo dưỡng thân xe với tổng trị giá lên đến 70 triệu đồng. Thậm chí, hai phiên bản Suzuki Fronx GLX và Fronx GLX Plus dùng hệ động cơ mild-hybrid vừa gia nhập thị trường Việt Nam cũng được áp dụng gói ưu đãi trị giá 20 - 25 triệu đồng.

Subaru thậm chí còn mạnh tay hơn khi áp dụng chương trình giảm giá trực tiếp 258 triệu đồng cho bản Subaru Crosstrek 2.0 i-S EyeSight e-BOXER Hybrid, qua đó đưa giá bán thực tế mẫu xe này xuống còn 1,029 tỉ đồng.

Không thua kém các hãng xe Nhật Bản, một số thương hiệu ô tô Trung Quốc như BYD, Jaecoo… cũng đang triển khai chương trình ưu đãi với các mẫu mã, phiên bản xe hybrid đang phân phối tại Việt Nam. Trong đó, hai phiên bản Dynamic của mẫu xe hybrid sạc ngoài (PHEV) - BYD Sealion 6 được hãng ưu đãi 50% lệ phí trước bạ cùng với nhiều quà tặng và phụ kiện, với tổng giá trị hơn 80 triệu đồng, khách mua bản Sealion 6 Premium được tặng quà và phụ kiện giá trị hơn 40 triệu đồng. Mẫu BYD Seal 5 vừa gia nhập thị trường Việt Nam vào giữa tháng 10.2025 cũng được tặng gói phụ kiện có tổng trị giá lên tới hơn 30 triệu đồng.

BYD Seal 5 vừa gia nhập thị trường Việt Nam vào giữa tháng 10.2025 cũng được tặng gói phụ kiện có tổng trị giá lên tới hơn 30 triệu đồng Ảnh: B.H

Thương hiệu Jaecoo cũng áp dụng ưu đãi hỗ trợ 80% lệ phí trước bạ, tặng kèm sạc cầm tay và ứng dụng T.BOX với tổng giá trị 80 triệu đồng cho khách mua Jaecoo J7 PHEV trong tháng 11.2025. Qua đó, hạ giá bán thực tế mẫu xe này về mức 889 triệu đồng.

Người Việt ngày càng chuộng xe hybrid

Có thể thấy, cùng với xe động cơ đốt trong, ô tô hybrid cũng đang rầm rộ giảm giá bán trong giai đoạn cuối năm. Điều này không chỉ nhằm mục đích gia tăng sức hút với khách Việt vốn đang chuộng xe hybrid, mà còn kích cầu "chạy" doanh số khi thời gian bán hàng đang trôi dần về những tháng cuối năm 2025.

"Hầu hết các mẫu mã ô tô hybrid tại Việt Nam đều là xe nhập khẩu từ Thái Lan, Trung Quốc, Indonesia… Do đó, ngoài việc tăng sức hút để cạnh tranh, động thái giảm giá của hàng loạt mẫu xe hybrid còn nhằm mục đích hạn chế tình trạng tồn kho. Sức mua dù đang tăng trưởng, nhưng nếu không cân đối được nguồn cung với nhu cầu thị trường các nhà phân phối sẽ ít nhiều gặp khó khăn", một chuyên gia trong ngành nhận định.

Nhu cầu mua sắm xe hybrid tại Việt Nam đang có chiều hướng gia tăng Ảnh: B.H

Thực tế những tháng gần đây cho thấy, nhu cầu mua sắm ô tô hybrid tại Việt Nam đang có chiều hướng gia tăng. Cộng dồn 9 tháng đã qua của năm 2025, tổng doanh số ô tô hybrid tại Việt Nam đạt 9.785 xe, tăng 4.133 xe tương đương 42,2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Giới kinh doanh dự báo, nhu cầu với ô tô hybrid tại Việt Nam có thể tăng mạnh trong những năm tới khi dòng xe này đang được xem xét áp dụng ưu đãi về chính sách thuế. Theo luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (sửa đổi) được Quốc hội thông qua ngày 14.6.2025, từ ngày 1.1.2026, xe HEV (hybrid tự sạc) sẽ được áp dụng mức thuế tiêu thụ đặc biệt bằng 70% so với xe xăng, dầu cùng chủng loại. Trước đó, chỉ các dòng xe PHEV (hybrid cắm sạc) được hưởng ưu đãi này.