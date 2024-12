Ô tô thương hiệu nào tại Việt Nam triệu hồi nhiều nhất năm 2024?

Cùng với hàng trăm ngàn xe ô tô mới giao đến tay khách hàng, trong năm 2024 các nhà sản xuất, phân phối ô tô tại Việt Nam đã triển khai hơn 30 chương trình triệu hồi ô tô để khắc phục lỗi với tổng lượng xe bị ảnh hưởng tăng kỷ lục.

Thị trường ô tô Việt khó "có cửa" khởi sắc trong năm 2024

Số liệu được Thanh Niên tổng hợp từ dữ liệu của Cục Đăng kiểm Việt Nam cho thấy, trong năm 2024 các nhà sản xuất, phân phối ô tô tại Việt Nam đã triển khai tổng cộng 33 đợt triệu hồi ô tô bị lỗi, giảm 6 đợt so với năm 2023. Các đợt triệu hồi giảm nhưng lượng ô tô dính lỗi, phải triệu hồi để sửa chữa trong năm 2024 lại gia tăng so với năm 2023. Cụ thể, tổng số ô tô "lãnh án" triệu hồi tại Việt Nam trong năm 2024 (tính đến ngày 27.12.2024 theo dữ liệu Cục Đăng kiểm Việt Nam) đã lên đến 73.082 xe, tăng 19.758 xe so với năm 2023 (có 53.324 xe).

Năm 2024 các nhà sản xuất, phân phối ô tô tại Việt Nam đã triển khai tổng cộng 33 đợt triệu hồi ô tô, với lên đến 73.082 xe bị ảnh hưởng.

Ảnh: Bá Hùng

Ô tô thuộc diện triệu hồi tại Việt Nam trong 2024 chủ yếu dính lỗi, gặp vấn đề ở các bộ phận, hệ thống như túi khí, bơm nhiên liệu, phần mềm điều khiển, hệ thống lái và hệ thống điện… Đáng chú ý, không chỉ ô tô phổ thông, ngay cả những dòng xe hạng sang có giá bán hàng tỉ đồng cũng gặp hàng loạt sự cố khiến nhà sản xuất, phân phối phải triệu hồi để khắc phục miễn phí nhằm đảm bảo an toàn, quyền lợi cho khách hàng.

Dữ liệu từ Cục Đăng kiểm Việt Nam cho thấy, trong số các thương hiệu đang sản xuất, phân phối ô tô tại Việt Nam, Honda là thương hiệu triển khai nhiều chương trình triệu hồi nhất. Hãng ô tô đến từ Nhật Bản đã thực hiện tổng cộng 8 chương trình triệu hồi ô tô tại Việt Nam trong năm 2024, với số lượng xe bị ảnh hưởng lên đến 28.649 xe.

Toyota Việt Nam đã triển khai 5 vụ triệu hồi với tổng cộng 33.732 xe bị ảnh hưởng.

Ảnh: Bá Hùng

Hầu hết các mẫu mã trong danh mục sản phẩm ô tô Honda tại Việt Nam đều gặp vấn đề dẫn đến việc triệu hồi. Trong đó, các dòng xe đang phân phối như Honda City, Civic, CR-V hay cả những mẫu xe đã dừng phân phối như Honda Odysssey, Honda Jazz đều có trong danh sách triệu hồi năm 2024. Phần lớn bị lỗi liên quan đến hệ thống bơm nhiên liệu. Đáng chú ý, mẫu Honda CR-V e:HEV RS dù mới gia nhập thị trường ô tô Việt Nam cách đây không lâu đã ít nhất 2 lần bị triệu hồi trong năm 2024. Trong đó, có đợt triệu hồi hơn 700 xe để thay sách hướng dẫn.

Toyota Việt Nam đã triển khai 4 vụ triệu hồi với tổng cộng 33.732 xe bị ảnh hưởng. Nếu tính cả 3 vụ triệu hồi các mẫu ô tô hạng sang Lexus, trong năm 2024 Toyota Việt Nam đã triển khai 8 chương trình triệu hồi với tổng cộng 34.784 xe. Qua đó, trở thành thương hiệu ô tô triệu hồi xe nhiều nhất tại Việt Nam năm 2024. Thương hiệu ô tô Nhật Bản cũng có đợt triệu hồi lớn nhất vào đầu năm 2024 với 19.330 xe gồm các mẫu Veloz Cross, Yaris Cross và Avanza do lực siết đai ốc giảm chấn trước không đủ lực.

Các thương hiệu ô tô tại Việt Nam triệu hồi xe trong năm 2024. Nguồn: Cục Đăng kiểm Việt Nam

Mercerdes-Benz xếp thứ 3 với 5 đợt triệu hồi ảnh hưởng đến 6.355 xe. Như vậy, so với năm ngoái, số lượng xe Mercerdes-Benz bị lỗi đã có xu hướng giảm. Audi và VinFast đều đã triển khai 3 chương trình triệu hồi ô tô để khắc phục lỗi trong năm 2024. Trong đó, Audi có 396 xe bị ảnh hưởng, 3 đợt triệu hồi của VinFast liên quan đến 2.097 xe, gồm các mẫu VF 6, VF 5, VF e34, VF 9, VF 8. Volvo triển khai 2 chương trình triệu hồi với số lượng xe bị ảnh hưởng là 12 xe.

Các thương hiệu còn lại gồm Isuzu, Jeep, Porsche và Aston Martin đều đã triển khai 1 đợt triệu hồi ô tô trong năm 2024.